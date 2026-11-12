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यूपी चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस का संगठन मजबूत करने पर जोर, कल लखनऊ में होगी वर्कशॉप

UP चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस 13 नवंबर से अपनी चुनावी तैयारियां शुरू करेगी. लखनऊ में एक दिवसीय कार्यशाला होगी. इसमें जिला और शहर अध्यक्षों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे. मीडिया और सोशल मीडिया विभाग के लिए भी अलग ट्रेनिंग सेशन भी रखा गया है.

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लखनऊ में कल कांग्रेस की एक दिवसीय कार्यशाला होगी. (File Photo-ITG)
लखनऊ में कल कांग्रेस की एक दिवसीय कार्यशाला होगी. (File Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी कल 13 नवंबर से अपनी चुनावी तैयारियों का औपचारिक आगाज करेगी. इसके लिए लखनऊ में एक दिवसीय स्पेशल वर्कशॉप होगी. इसमें प्रदेश भर के जिला और शहर अध्यक्षों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के चेयरमैन और सांसद तनुज पुनिया ने गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी.

संगठन मजबूत करने की बनेगी रणनीति

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तनुज पुनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' के नेतृत्व में यह कार्यशाला होगी. इसमें प्रदेश के सभी जिला और शहर अध्यक्ष, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष और अलग-अलग विभागों के प्रदेश चेयरमैन शामिल होंगे.

यह भी पढ़ें: 'मुस्लिम वोट बर्बाद नहीं होने देंगे, ओवैसी BJP को फायदा पहुंचाते हैं', नए गठबंधन पर भड़के कांग्रेस नेता

कार्यशाला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के उत्तर प्रदेश प्रभारी और पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद रहेंगे. उनके साथ सभी राष्ट्रीय सचिव भी हिस्सा लेंगे. वरिष्ठ नेता जिला और शहर अध्यक्षों को आगामी चुनाव की रणनीति समझाएंगे. साथ ही मौजूदा सरकार के खिलाफ जन-अभियान चलाने के तरीकों पर चर्चा होगी.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनुज पुनिया ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की. उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के रोजगार, किसानों की समस्याओं और मजदूरों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे जनता तक पहुंचाएगी. पार्टी संगठन के जरिए इन मुद्दों को जमीनी स्तर पर उठाने की तैयारी कर रही है. इसका मकसद आगामी चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और आम लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाना है.

मीडिया और सोशल मीडिया टीम को भी मिलेगी ट्रेनिंग

13 नवंबर को मीडिया विभाग, सोशल मीडिया विभाग, विधि विभाग और कनेक्ट सेंटर की अलग कार्यशाला भी होगी. इसमें पार्टी की बात आम जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने और अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: करीना कपूर को कांग्रेस नेता ने भेजा लीगल नोटिस, कुरान के अपमान का आरोप! पेंडेंट पर लिखवाई आयत

इस सेशन में AICC के मीडिया विभाग के चेयरमैन और सांसद पवन खेड़ा शामिल होंगे. उनके साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूपी कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी अभय दुबे भी मौजूद रहेंगे. दोनों कार्यकर्ताओं के साथ अपने अनुभव शेयर करेंगे. इस तरह कांग्रेस चुनावी तैयारी के पहले चरण में संगठन और प्रचार व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है.

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