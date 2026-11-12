How To Fix Broken Wiper: टूट गया है घर का वाइपर? नया खरीदने की जरूरत नहीं, इन देसी जुगाड़ से मिनटों में करें ठीक

घर की सफाई में झाड़ू-पोछे के साथ वाइपर का इस्तेमाल भी खूब होता है. बाथरूम से लेकर बालकनी और घर के फर्श पर जमा पानी हटाने के लिए यह रोज काम आता है. लेकिन लगातार पानी के कॉन्टैक्ट में रहने और बार-बार दबाव पड़ने से इसका हैंडल नीचे के जोड़ के पास से टूटने लगता है. कई बार जंग लगने से भी हैंडल कमजोर होकर अलग हो जाता है. ऐसे में लोग नया वाइपर खरीद लेते हैं, जबकि कई बार थोड़ा सा रिपेयर करने से पुराने वाइपर को फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है.

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अगर आपके घर में भी वाइपर का हैंडल टूट गया है या उसका जोड़ ढीला होकर हिलने लगा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कुछ ऐसी घरेलू चीजें हैं, जिनकी मदद से आप इसे ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसा करने के लिए आपको किसी खास चीज की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. आइए जानते हैं इसे ठीक करने के आसान तरीके.

1. सबसे पहले पता करें वाइपर कहां से टूटा है: वाइपर ठीक करने से पहले देखें कि उसका कौन-सा हिस्सा खराब हुआ है. कई बार रबर वाले हिस्से से जुड़ा प्लास्टिक सॉकेट टूट जाता है, तो कभी जंग लगने से हैंडल अलग हो जाता है. अगर जोड़ के अंदर पुराना टुकड़ा फंसा है तो उसे ध्यान से निकालें. इसके बाद गंदगी साफ करके हिस्से को अच्छी तरह सुखा लें. अगर सॉकेट या रबर भी टूट गया है तो उसे बदलना बेहतर है.



2. प्लास्टिक की बोतल से मजबूत करें टूटा जोड़: अगर वाइपर का हैंडल जोड़ के पास से टूट गया है तो खाली प्लास्टिक की बोतल काम आ सकती है. इसके लिए बोतल से एक प्लास्टिक की पट्टी काटें और उसे टूटे हुए जोड़ के चारों ओर लपेट दें. इसके बाद वाटरप्रूफ टेप से अच्छी तरह बांधें. इससे जोड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा और हैंडल के हिलने की परेशानी कम हो सकती है.



3. हैंडल पूरी तरह टूट गया है तो लगाएं नई डंडी: अगर मेटल हैंडल जंग लगने से पूरी तरह खराब हो गया है तो उसे बार-बार चिपकाने के बजाय बदल दें. इसकी जगह सही मोटाई वाला पीवीसी पाइप, लकड़ी या बांस की मजबूत डंडी लगा सकते हैं. इसे वाइपर के सॉकेट में सही तरीके से फिट करें. ढीला होने पर इलेक्ट्रिकल टेप या सही एडहेसिव की मदद लें. इस्तेमाल से पहले गोंद को पूरी तरह सूखने दें.



4. डक्ट टेप से दें जोड़ को एक्स्ट्रा मजबूती: वाइपर चलाते समय हैंडल पर बार-बार दबाव पड़ता है, इसलिए टूटे जोड़ को सिर्फ चिपकाना काफी नहीं है. इसे मजबूत बनाने के लिए जोड़ के आसपास वाटरप्रूफ डक्ट टेप की कई परतें लपेटें. इसके बाद कुछ देर छोड़ दें और हल्के हाथ से जांचें कि हैंडल हिल तो नहीं रहा. अगर जोड़ ढीला है या दबाव पड़ने पर खुल रहा है तो वाइपर का इस्तेमाल न करें.

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वाइपर को बार-बार टूटने से कैसे बचाएं?

वाइपर जल्दी खराब होने की एक बड़ी वजह उसे सही तरीके से ना रखना होता है. लोग अक्सर इस्तेमाल के बाद इसे बाथरूम के गीले फर्श पर ही छोड़ देते हैं. इससे खासकर मेटल के हैंडल और जोड़ में धीरे-धीरे जंग लगने लगती है. ऐसे में कुछ छोटी आदतें अपनाकर वाइपर की शेल्फ लाइट बढ़ाई जा सकती है.



पानी में छोड़ने से बचें: वाइपर इस्तेमाल करने के बाद उसे गीली जगह पर पड़े न रहने दें.

सूखी जगह पर रखें: इसे दीवार के सहारे खड़ा कर दें या किसी ऐसी जगह टांगें, जहां पानी न जमा हो.

जोड़ की सफाई करें: हैंडल और रबर वाले हिस्से के बीच गंदगी या पानी जमा न होने दें.

ज्यादा दबाव न डालें: फर्श का पानी हटाते समय वाइपर को जरूरत से ज्यादा जोर से न दबाएं.

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