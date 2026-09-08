'लाल टोपी-नीली ड्रेस, बहरूपिये का खेल...', सपा के बदले ड्रेसकोड पर यूपी बीजेपी चीफ का तंज

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मौसम आ रहा है और इससे यहां की फिजा बदलने लगी है. इस बदलते मौसम का सबसे पहला असर समाजवादी पार्टी पर पड़ा है. जहां एक तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव महानगर और जिला अध्यक्षों की बैठक में लाल रंग की जगह नीले रंग का गमछा गले में डाले नजर आए तो वहीं अब सपा ने छात्र सभा के नेताओं के लिए नया ड्रेस कोड तय किया है, जो नीले रंग का होगा.

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सपा छात्र सभा में लागू हुए नए ड्रेस को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हमला बोला है.

उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही अखिलेश यादव की राजनीति फिर रंग और भेष बदलने तक सीमित हो गई है. चौधरी ने X पर पोस्ट में तंज कसा है.

उन्होंने लिखा-

'लाल टोपी, नीली ड्रेस… जारी है बहरूपिए का खेल.'

चुनाव देख बदल लिया है भेष, नहीं भूलेगा उत्तर प्रदेश.”

उन्होंने कहा कि सपा की बदलती पहचान उसकी अवसरवादी राजनीति को उजागर करती है. चौधरी ने कहा कि सपा रंग और पहनावा बदलकर जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे राजनीतिक दिखावे को अच्छी तरह समझती है.

उन्होंने कहा कि भाजपा विकास, सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्रहित के एजेंडे के साथ जनता के बीच मजबूती से खड़ी है. सपा चाहे जितने रंग बदल ले, उत्तर प्रदेश की जनता उसके राजनीतिक दिखावे और अवसरवाद को पहचान चुकी है.

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अखिलेश के कदम की राजनीतिक गलियारों में चर्चा

अखिलेश यादव ने सपा छात्र सभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए नीली शर्ट और नीली पैंट या फिर नीली टी-शर्ट और नीली जींस पहनने के दिशा-निर्देश तय किए हैं. अखिलेश के इस कदम की राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा हो रही है. सपा नेता आमतौर पर सफेद कुर्ता-पायजामा, लाल टोपी और लाल गमछा पहने नजर आते हैं.

पारंपरिक रूप से सपा नेताओं की यही पहचान मानी जाती है, जबकि नीला रंग आमतौर पर बसपा का प्रतीक माना जाता है. यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव द्वारा सपा छात्र सभा का ड्रेस कोड बदले जाने के निहितार्थ निकाले जा रहे हैं.

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