scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

₹44,999 रुपये का वैक्यूम क्लीनर लॉन्च, फर्श से कार तक करेगा सफाई, 6 in 1 फीचर से मचेगा धमाल

घर की सफाई अब सिर्फ फर्श तक सीमित नहीं रहेगी. Dreame ने 44,999 रुपये में H12 Dual FlexReach लॉन्च किया है, जो 6-in-1 फीचर के साथ कारपेट, सोफा, कर्टेन से लेकर कार के इंटीरियर तक की सफाई कर सकता है.

Advertisement
X

घर की सफाई में सबसे ज्यादा टाइम जाता है और ऊपर से एक ही मशीन हर जगह काम नहीं आती. लेकिन अब Dreame ने इस परेशानी का हल निकालने की कोशिश की है. कंपनी ने भारत में अपना नया H12 Dual FlexReach Wet & Dry Vacuum लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 44,999 रुपये है और इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे सिर्फ एक आम वैक्यूम क्लीनर से थोड़ा अलग बनाते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
जानिए क्या खास फीचर्स देखने को मिलते हैं!

सबसे पहले बात करते हैं इसके 6-in-1 फीचर की. इस मशीन से सिर्फ फर्श की सफाई ही नहीं, बल्कि कारपेट, सोफे, कर्टेन, कीबोर्ड और कार इंटीरियर तक साफ किया जा सकता है. यानी अलग-अलग जगहों के लिए अलग मशीन रखने की जरूरत नहीं होगी. हर अलग काम के लिए इसमें सही अटैचमेंट दिया गया है.

180 डिग्री तक होगा फ्लैट

सम्बंधित ख़बरें

Xiaomi Redmi 17 5G
Xiaomi भारत में ला रहा अपना सस्ता फोन, मिलेगी 7900mAh की बैटरी
POCO X8 Power 5G
सिंगल चार्ज में 3 दिन चलेगा फोन, भारत में लॉन्च डेट हुई कंफर्म
Redmi Note 17 Pro Max
Xiaomi ने लॉन्च किया 10,000mAh बैटरी वाला फोन, ये है कीमत
realme P4s 5G
8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ Realme का फोन, 3000 की छूट
iqoo 11s
10000mAh बैटरी वाला फोन लॉन्च, iQOO Z11S में कमाल के फीचर्स

अब इसका एक ऐसा फीचर देखिए, जो रोज की सफाई में काफी काम आ सकता है. H12 Dual FlexReach को 180 डिग्री तक फ्लैट किया जा सकता है. इससे बेड और सोफे के नीचे सफाई करना आसान होता है. कंपनी के मुताबिक, मशीन 14cm तक की जगह में आसानी से पहुंच सकती है. यानी सफाई के लिए हर बार भारी फर्नीचर खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

यह भी पढ़ें: WhatsApp पर नया फीचर, कई AI Agents होंगे कनेक्ट, यूजर्स कर सकेंगे बात

Advertisement

जानिए सक्शन पावर कितनी?

सफाई की पावर भी कम नहीं है. इसमें 23,000Pa सक्शन पावर दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह धूल और छोटे कचरे के अलावा फूड पार्टिकल्स, कॉफी बीन्स और किचन ग्रीस जैसी गंदगी भी साफ कर सकता है.

लेकिन यहां एक और दिलचस्प चीज है. मशीन में 90 डिग्री हॉट वॉश सेल्फ-क्लीनिंग सिस्टम दिया गया है. यानी इस्तेमाल के बाद ब्रश की सफाई का काम भी मशीन खुद करने में मदद करेगी. इसके बाद हॉट एयर ड्राइंग भी मिलता है.

यह भी पढ़ें: BSNL ने Jio को पछाड़ा, हरियाणा में 68,560 नए यूजर्स जोड़े, जानिए आखिर क्यों लोग तेजी से जुड़ रहे हैं

बैटरी कितनी देर तक चलेगी?

बैटरी की बात करें तो फ्लोर वॉशिंग मोड में यह 50 मिनट और वैक्यूम मोड में 60 मिनट तक चल सकती है. इसकी बैटरी डिटेचेबल है, यानी जरूरत पड़ने पर दूसरी बैटरी लगाकर क्लीनिंग टाइम बढ़ाया जा सकता है.भारत में इस पर 1 साल की वारंटी मिलेगी और कंपनी का आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क 160 से ज्यादा शहरों में मौजूद है.

फिलहाल 44,999 रुपये की कीमत पर Dreame ने इसे उन लोगों के लिए उतारा है, जो घर की सफाई को थोड़ा आसान और कम मेहनत वाला बनाना चाहते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'लाल टोपी-नीली ड्रेस, बहरुपिये का खेल...', सपा के बदले ड्रेसकोड पर यूपी बीजेपी चीफ का तंज |
    पति ने पत्नी के लिए क्यों खरीदी नरम चप्पल... वजह जानकर छूटेगी हंसी! |
    'ये कोई कहानी हुई?', 3000 करोड़ वाली फिल्म धुरंधर पर भड़के फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया, हुआ बवाल |
    44,999 रुपये का वैक्यूम क्लीनर लॉन्च, फर्श से कार तक करेगा सफाई, 6 in 1 फीचर से मचेगा धमाल |
    108 एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंची तो बैलगाड़ी से चली गर्भवती, बेटी को दिया जन्म |
    Fruits For Glowing Skin: बढ़ती उम्र में भी स्किन रहेगी जवां-जवां, रोज खाएं ये 5 फल, कोलेजन को भी मिलेगा सपोर्ट! |
    महिलाएं 40 की उम्र के बाद जरूर खाएं ये चीजें, हड्डियों की मजबूती रहेगी बरकरार, डॉक्टर ने बताया |
    दुनिया के बेहतरीन होटलों में राजस्थान का जलवा, 2 लग्जरी होटल टॉप 100 में |
    'शुद्धिकरण' मामले में नैनीताल में पहली FIR दर्ज, SC-ST एक्ट के तहत केस |
    Crocodile Attack: मगरमच्छ ने पैरों को जबड़े में दबाया, VIDEO वायरल
    Advertisement