₹44,999 रुपये का वैक्यूम क्लीनर लॉन्च, फर्श से कार तक करेगा सफाई, 6 in 1 फीचर से मचेगा धमाल

घर की सफाई में सबसे ज्यादा टाइम जाता है और ऊपर से एक ही मशीन हर जगह काम नहीं आती. लेकिन अब Dreame ने इस परेशानी का हल निकालने की कोशिश की है. कंपनी ने भारत में अपना नया H12 Dual FlexReach Wet & Dry Vacuum लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 44,999 रुपये है और इसमें ऐसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे सिर्फ एक आम वैक्यूम क्लीनर से थोड़ा अलग बनाते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

जानिए क्या खास फीचर्स देखने को मिलते हैं!

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सबसे पहले बात करते हैं इसके 6-in-1 फीचर की. इस मशीन से सिर्फ फर्श की सफाई ही नहीं, बल्कि कारपेट, सोफे, कर्टेन, कीबोर्ड और कार इंटीरियर तक साफ किया जा सकता है. यानी अलग-अलग जगहों के लिए अलग मशीन रखने की जरूरत नहीं होगी. हर अलग काम के लिए इसमें सही अटैचमेंट दिया गया है.

180 डिग्री तक होगा फ्लैट

अब इसका एक ऐसा फीचर देखिए, जो रोज की सफाई में काफी काम आ सकता है. H12 Dual FlexReach को 180 डिग्री तक फ्लैट किया जा सकता है. इससे बेड और सोफे के नीचे सफाई करना आसान होता है. कंपनी के मुताबिक, मशीन 14cm तक की जगह में आसानी से पहुंच सकती है. यानी सफाई के लिए हर बार भारी फर्नीचर खिसकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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जानिए सक्शन पावर कितनी?

सफाई की पावर भी कम नहीं है. इसमें 23,000Pa सक्शन पावर दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह धूल और छोटे कचरे के अलावा फूड पार्टिकल्स, कॉफी बीन्स और किचन ग्रीस जैसी गंदगी भी साफ कर सकता है.

लेकिन यहां एक और दिलचस्प चीज है. मशीन में 90 डिग्री हॉट वॉश सेल्फ-क्लीनिंग सिस्टम दिया गया है. यानी इस्तेमाल के बाद ब्रश की सफाई का काम भी मशीन खुद करने में मदद करेगी. इसके बाद हॉट एयर ड्राइंग भी मिलता है.

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बैटरी कितनी देर तक चलेगी?

बैटरी की बात करें तो फ्लोर वॉशिंग मोड में यह 50 मिनट और वैक्यूम मोड में 60 मिनट तक चल सकती है. इसकी बैटरी डिटेचेबल है, यानी जरूरत पड़ने पर दूसरी बैटरी लगाकर क्लीनिंग टाइम बढ़ाया जा सकता है.भारत में इस पर 1 साल की वारंटी मिलेगी और कंपनी का आफ्टर-सेल्स सर्विस नेटवर्क 160 से ज्यादा शहरों में मौजूद है.

फिलहाल 44,999 रुपये की कीमत पर Dreame ने इसे उन लोगों के लिए उतारा है, जो घर की सफाई को थोड़ा आसान और कम मेहनत वाला बनाना चाहते हैं.



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