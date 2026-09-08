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पति ने पत्नी के लिए क्यों खरीदी नरम चप्पल... वजह जानकर छूटेगी हंसी!

जिंदगी की व्यस्तता के बीच अगर मुस्कुराने का मौका मिल जाए तो दिन बन जाता है. ऐसे में मजेदार जोक्स न सिर्फ हंसाते हैं, बल्कि मन को भी सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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देसी जोक्स
देसी जोक्स

>पति- भैया लेडीज चप्पल दिखाना, जो लाईट वेट, नरम और सॉफ्ट हो...
दुकानदार ने बोला- समझ गया सर
पति- क्या समझ गया भाई... तू चप्पल पैक कर...!

 

>हसबेंड- मेरी 2000 के नोटो वाली गड्डी नहीं मिल रही ?... उस पर लाल रंग का रबड़ बैंड लगा था.
वाइफ- ये पकड़ो अपनी लाल रंग का रबड़ बैंड... मरे जा रहे हैं इसके लिए !!!

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>रॉकी अपने दोस्त से- मैं तो सभी पुरानी बातें भुलाकर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं यार
दोस्त- तो परेशानी क्या है?
रॉकी- पर.. जिनसे उधार लिया है वो मानता ही नहीं..!!!

 

ऐसे ही जोक्स पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

 

>एक अंकल - फ्री टाइम में क्या करते हो बच्चे?
बच्चा- अंकलजी फोन चार्ज कर लेता हूं.
अंकल- अच्छा... और फ्री कब होते हो?
बच्चा- अरे अंकल.. जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है...!!

 

>अशोक- क्या कहूं यार, मैंने उस हर जगह को चूम लिया जहां जहां उसने कदम रखा, लेकिन उसने देख लिया..
दोस्त- फिर
अशोक- फिर क्या वो घर जाकर मम्मी को बोल आई-आंटी आपका लड़का मिट्टी खाता है.

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>गोलू- बड़ी मुसीबत है यार...
भोलू-क्या हुआ?
गोलू- प्यार मेरे दोस्त को हुआ है,
और उसके घरवाले हमें कमीना समझते हैं...!!!

 

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)
 

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