'ये कोई कहानी हुई?', 3000 करोड़ वाली फिल्म धुरंधर पर भड़के फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया, हुआ बवाल

आदित्य धर और रणवीर सिंह की धुरंधर दो पार्ट में बनी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी. इसने बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्डवाइड कुल 3000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था. बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्मों से एक धुरंधर अक्सर सुर्खियों में बने रहती है. हाल ही में इसका फिर से जिक्र उठा, इस बार तिग्मांशु धूलिया ने इसपर बात की.

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धुरंधर की कहानी पर भड़के तिग्मांशु

तिग्मांशु धूलिया जो बॉलीवुड के एक जाने-माने कलाकार और फिल्ममेकर हैं, उन्होंने धुरंधर की कहानी पर सवाल उठाए हैं. बीते दिन वो एक इवेंट का हिस्सा बने थे, जहां हिंदी फिल्मों पर उन्होंने अपनी राय रखी. तिग्मांशु ने धुरंधर की आलोचना करते हुए कहा- अगर कोई आपसे धुरंधर की कहानी पूछे, तो आप उसे बता ही नहीं सकते.

'इसमें एक लड़का है, जो पाकिस्तान जाता है और वहां जाकर तबाही मचा देता है. क्या ये कोई कहानी है? फिल्मों में कहानियां खत्म हो चुकी हैं. जो लोग कहानियां सुनाते थे, वो भी खत्म हो चुके हैं और जो लोग नई कहानियां सुनाना चाहते हैं, उन्हें ऐसा करने का मौका नहीं दिया जाता. उन्हें लगता है कि उनकी फिल्में नहीं चलेंगी. इसलिए हर कोई एक ही तरह के फॉर्मूले और पैटर्न को फॉलो कर रहा है.'

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तिग्मांशु धूलिया ने आगे बॉलीवुड में अच्छी कहानियों की कमी को पूंजीवाद से जोड़ते हुए कहा- ऐसा तब होता है जब पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंच जाता है. लोग भी एक-दूसरे जैसे दिखने लगते हैं. आजकल का फैशन देखिए, हर कोई एक जैसा नजर आता है. सबके हेयरकट तक एक जैसे हैं. यहां तक कि शहर भी एक-दूसरे जैसे दिखने लगे हैं.

'हर शहर की अपनी जो अलग पहचान थी, वो खत्म हो रही है. मेरा शहर इलाहाबाद (जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है) पहले कई अलग-अलग चीजों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये भी किसी दूसरे शहर जैसा ही दिखता है—वही मॉल, वही गाड़ियां. इस तरह की राजनीतिक व्यवस्था आपकी अपनी अलग पहचान और व्यक्तित्व को खत्म कर देती है.'

धुरंधर पर बोलकर ट्रोल हुए तिग्मांशु

तिग्माशुं धूलिया का धुरंधर पर किया कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. कई लोगों ने उनकी बातों से असहमति जताई. वो कह रहे हैं कि फिल्ममेकर को धुरंधर की सक्सेस से जलन हो रही है. वैसे तिग्मांशु गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह का किरदार निभाकर छा चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने और भी कई गैंगस्टर वाले रोल किए, और उनपर फिल्में भी बनाईं. हाल ही में उन्होंने अरशद वारसी और प्रतीक गांधी के साथ जी5 के लिए फिल्म घमासान बनाई है, जो 11 सितंबर को ओटीटी पर रिलीज होगी.

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