महिलाएं 40 की उम्र के बाद जरूर खाएं ये चीजें, हड्डियों की मजबूती रहेगी बरकरार, डॉक्टर ने बताया

महिलाओं के शरीर में 40 की उम्र के बाद कई बदलाव धीरे-धीरे शुरू होते हैं. जैसे वजन बढ़ना, बीमारियों का रिस्क ज्यादा रहना और कई महिलाओं में बढ़ती उम्र में हड्डियां भी कमजोर होने लगती है. ऐसे में इनका ध्यान रखना जरूरी है. डॉक्टरों का कहना है कि

अकसर हड्डियों की मजबूती की बात आते ही हमारा ध्यान केवल कैल्शियम पर जाता है. हालांकि, हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम ही जरूरी नहीं है. इसके लिए एक खास डाइट जरूरी है.

और पढ़ें

हड्डियों की मजबूती के लिए डाइट में क्या शामिल करें?

डॉक्टरों का कहना है कि 40 की उम्र के बाद महिलाओं को अपनी डाइट में दूध, दही, पनीर, रागी, तिल शामिल करना चाहिए. वहीं, दालें, चना, राजमा, सोया, अंडे भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इससे मांसपेशियां मजबूत होंगी तो शरीर का संतुलन बेहतर रहेगा. इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो प्रोटीन डाइट लें और फैट ज्यादा लेने से बचें.

विटामिन D भी है बहुत जरूरी

मैक्स हॉस्पिटल में आर्थोपेडिक विभाग में डायरेक्टर डॉ. एल तोमर ने इस बारे में बताया है. डॉ तोमर कहते हैं कि हड्डियों की अच्छी सेहत के लिए विटामिन D को नजरअंदाज न करें. यह शरीर में कैल्शियम अवशोषित करने में मदद करता है. अगर शरीर में विटामिन डी का लेवल ठीक नहीं है तो कैल्शियम का कोई खास फायदा नहीं होता है. ऐसे में विटामिन डी के लिए धूप लेनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से विटामिन D के सप्लीमेंट भी ले सकते है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: क्या आपको सच में मल्टीविटामिन की जरूरत है? अच्छी डाइट लेने वालों को भी सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं, जानें

कम खाने की आदत से बचें

डॉ तोमर कहते हैं कि 40 की उम्र के बाद कई महिलाएं अपनी डाइट कम कर देती गै, लेकिन 40 के बाद कम खाना नहीं, बल्कि सही खाना जरूरी है, बहुत कम कैलोरी वाली डाइट या लंबे समय तक प्रोटीन और पोषक तत्वों की कमी वाली डाइट हड्डियों और मांसपेशियों दोनों को कमजोर कर सकती है.

यह भी पढ़ें: Weight Loss series : वजन घटाने की शुरुआत कैसे करें? डाइट शुरू करने से पहले जानें AIIMS डायटिशियन की 7 जरूरी बातें

रोज एक्सरसाइज करें

अच्छी डाइट के साथ- साथ वेट-बियरिंग एक्सरसाइज, जैसे तेज चलना और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, भी बोन हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण हैं. धूम्रपान और अत्यधिक शराब से बचना चाहिए



---- समाप्त ----