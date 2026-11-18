उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. BJP अब महिला मोर्चा को भी चुनावी तैयारी में सक्रिय करने जा रही है. इसके लिए 20 नवंबर को लखनऊ में महिला मोर्चा की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला होगी. इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े शामिल होंगे. दोनों नेता कार्यशाला में मौजूद पदाधिकारियों को चुनावी तैयारियों को लेकर मार्गदर्शन देंगे.

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इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी भी शामिल होंगी. महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा के साथ प्रदेश और क्षेत्र स्तर के पदाधिकारी भी कार्यशाला में मौजूद रहेंगे.

महिला मोर्चा को दी जाएगी चुनावी जिम्मेदारी

इस कार्यशाला का मुख्य मकसद आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महिला मोर्चा की तैयारियों को मजबूत करना है. पार्टी चाहती है कि महिला मोर्चा के पदाधिकारी चुनाव से पहले अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझें. इसके लिए वरिष्ठ नेता उन्हें जरूरी दिशा-निर्देश देंगे.

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कार्यशाला में इस बात पर चर्चा होगी कि चुनाव के दौरान महिला मोर्चा की क्या भूमिका होगी. संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए और अलग-अलग स्तर पर पदाधिकारी आपस में कैसे तालमेल बनाकर काम करें, इन मुद्दों पर भी बात होगी.

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संगठन की तैयारी पर रहेगा जोर

बीजेपी की इस बैठक में महिला मोर्चा की सक्रिय भागीदारी को लेकर भी चर्चा होगी. प्रदेश और क्षेत्र स्तर के पदाधिकारियों को चुनाव से जुड़ी तैयारियों के बारे में जानकारी दी जाएगी. साथ ही संगठन के कामकाज को बेहतर बनाने और चुनाव के दौरान महिला मोर्चा की भूमिका को प्रभावी करने पर जोर रहेगा.

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आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश में संगठन के अलग-अलग मोर्चों को सक्रिय करने में जुटी है. इसी कड़ी में महिला मोर्चा की यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता चुनाव से पहले संगठन की तैयारियों और जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा करेंगे.



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