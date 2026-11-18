भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान के मार्ग में बदलाव की जानकारी दी. सुबह के पूर्वानुमान में कहा गया था कि तूफान 20 नवंबर दोपहर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और विशाखापट्टनम के बीच तट से टकराएगा. उस समय हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तथा झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान था.

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दोपहर बाद विभाग ने अपडेट जारी कर बताया कि अब तूफान आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच लैंडफॉल करेगा. नई संभावना के अनुसार हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की उम्मीद है. इस बदलाव के कारण पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में 19 से 21 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.

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पश्चिम बंगाल पर संभावित प्रभाव

मौसम विभाग के अनुसार तूफान के प्रभाव से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होने वाली है. पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है.

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The Severe Cyclonic Storm “Akvan” [Pronunciation: Akvan] over the westcentral and adjoining central parts of south Bay of Bengal moved north-northwestwards with the speed of 08 kmph during past 06 hours and lay centered at 1430 hours IST of today, the 18th November, 2026 over the same region, near Latitude 13.3°N and Longitude 85.3°E, about 520 km southeast of Narsapur (Andhra Pradesh), 560 km east of Chennai (Tamil Nadu), 570 km south-southeast of Kalingapatnam (Andhra Pradesh), 660 km south of Gopalpur (Odisha) and 720 km south of Puri (Odisha). Continuing to move north-northwestward, it is likely to cross North Andhra Pradesh & Yanam and South Odisha coasts between Narsapur and Puri, by noon of 20th November, 2026 as a severe cyclonic storm with the maximum sustained wind speed of 90-100 kmph gusting to 110 kmph. — India Meteorological Department (@Indiametdept) November 18, 2026

कोलकाता में 19 से 21 नवंबर तक गरज के साथ बारिश का अनुमान है और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. तटीय इलाकों में समुद्र की स्थिति खराब रहने के कारण मछुआरों को 19 और 20 नवंबर को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. ये आशंकाएं तूफान के उत्तर की ओर मुड़ने से पैदा हुई हैं, जिससे पश्चिम बंगाल भी प्रभावित क्षेत्र में आ गया है.

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स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को जिलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है. भारी बारिश से जलभराव, सड़कों का अवरुद्ध होना और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आधिकारिक सलाह का पालन करना चाहिए.

मछुआरों को समुद्र में जाने से पूरी तरह बचना चाहिए क्योंकि ऊंची लहरें और तेज हवाएं खतरा बढ़ा सकती हैं. आम नागरिकों को मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट पर ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए. स्कूलों तथा कार्यालयों में स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं. सही समय पर सतर्कता बरतने से नुकसान को कम किया जा सकता है.

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अकवान के मार्ग में हुआ बदलाव पश्चिम बंगाल के लिए नई चुनौती लेकर आया है. 19 से 21 नवंबर के बीच भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी संबंधित विभागों और नागरिकों को सतर्क रहना होगा. मौसम की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और तैयार रहें.

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