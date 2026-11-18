भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को गंभीर चक्रवाती तूफान अकवान के मार्ग में बदलाव की जानकारी दी. सुबह के पूर्वानुमान में कहा गया था कि तूफान 20 नवंबर दोपहर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर और विशाखापट्टनम के बीच तट से टकराएगा. उस समय हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तथा झोंके 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान था.
दोपहर बाद विभाग ने अपडेट जारी कर बताया कि अब तूफान आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच लैंडफॉल करेगा. नई संभावना के अनुसार हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहने की उम्मीद है. इस बदलाव के कारण पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में 19 से 21 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है.
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पश्चिम बंगाल पर संभावित प्रभाव
मौसम विभाग के अनुसार तूफान के प्रभाव से दक्षिण बंगाल के कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश होने वाली है. पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झारग्राम और बांकुड़ा जिलों में भी भारी बारिश हो सकती है.
कोलकाता में 19 से 21 नवंबर तक गरज के साथ बारिश का अनुमान है और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. तटीय इलाकों में समुद्र की स्थिति खराब रहने के कारण मछुआरों को 19 और 20 नवंबर को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. ये आशंकाएं तूफान के उत्तर की ओर मुड़ने से पैदा हुई हैं, जिससे पश्चिम बंगाल भी प्रभावित क्षेत्र में आ गया है.
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स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन अधिकारियों को जिलों में सतर्कता बरतने की जरूरत है. भारी बारिश से जलभराव, सड़कों का अवरुद्ध होना और फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है. तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आधिकारिक सलाह का पालन करना चाहिए.
मछुआरों को समुद्र में जाने से पूरी तरह बचना चाहिए क्योंकि ऊंची लहरें और तेज हवाएं खतरा बढ़ा सकती हैं. आम नागरिकों को मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट पर ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक यात्राओं से बचना चाहिए. स्कूलों तथा कार्यालयों में स्थिति के अनुसार निर्णय लिए जा सकते हैं. सही समय पर सतर्कता बरतने से नुकसान को कम किया जा सकता है.
अकवान के मार्ग में हुआ बदलाव पश्चिम बंगाल के लिए नई चुनौती लेकर आया है. 19 से 21 नवंबर के बीच भारी बारिश की आशंका को देखते हुए सभी संबंधित विभागों और नागरिकों को सतर्क रहना होगा. मौसम की स्थिति बदलती रहती है, इसलिए आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और तैयार रहें.