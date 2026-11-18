कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहा जाता है. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे भोजन करने की परंपरा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है. जबकि नवमी तिथि मां भगवती को समर्पित है. यही वजह है कि इस तिथि को विशेष पुण्यदायी माना गया है. अक्षय नवमी का आंवले के वृक्ष से क्या संबंध है और इस दिन पूजा का विधान क्या है, इस बारे में आचार्य वेद प्रकाश मिश्र ने विस्तार से जानकारी दी है.

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अक्षय नवमी 2026 कब है?

हिंदू पंचांग के मुताबिक, कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर को सुबह 06.04 बजे से लेकर 19 नवंबर को सुबह 07.05 बजे तक रहेगी. चूंकि नवमी तिथि का आरंभ 18 नवंबर को सूर्योदय के बाद हो रहा है. इसलिए उदया तिथि के आधार पर अक्षय नवमी 18 नवंबर दिन बुधवार को मनाई जाएगी.

अक्षय नवमी से आंवले का संबंध

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, अक्षय का अर्थ है- जिसका कभी क्षय यानी नाश न हो. वहीं नवमी तिथि को पूर्णा तिथि माना गया है. कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी कहा जाता है. इसी दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, इसलिए इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है. मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है. वहीं, नवमी तिथि मां भगवती को समर्पित मानी जाती है. इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है.

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अक्षय नवमी पर कैसे करें आंवले के पेड़ की पूजा?

अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा है. पूजा के लिए सबसे पहले पेड़ की जड़ में जल अर्पित किया जाता है. इसके बाद रोली, चावल, सुगंध, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य वृक्ष को अर्पित किए जाते हैं. पूजा के बाद आंवले के पेड़ की परिक्रमा की जाती है. इस दौरान पेड़ पर कच्चा सूत या धागा बांधने की भी परंपरा बताई गई है. मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन पकाना और भगवान विष्णु को भोग लगाना शुभ माना जाता है. इससे आरोग्य का वरदान मिलता है. इसके बाद किसी अतिथि, जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए. इसे अक्षय नवमी की पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है.

अक्षय नवमी की कथा

अक्षय नवमी से जुड़ी एक लोक कथा के अनुसार, माता महालक्ष्मी एक बार भगवान शिव और भगवान विष्णु की एकसाथ पूजा करना चाहती थीं. भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी का पत्ता प्रिय माना जाता है. ऐसे में मां लक्ष्मी के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हो गई. तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के पास प्रार्थना की. उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों वहां प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया. इसके बाद माता लक्ष्मी ने दोनों देवताओं को भोजन कराया. मान्यता है कि तभी से आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा शुरू हुई. इसी वजह से अक्षय नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके नीचे भोजन करने का विशेष महत्व माना जाता है.

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