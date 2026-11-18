उत्तर प्रदेश का संभल जिला पौराणिक मान्यता, मध्यकालीन इतिहास, हस्तशिल्प उद्योग और पश्चिम यूपी की संवेदनशील राजनीति का एक प्रमुख केंद्र है. 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद और बदायूं के कुछ हिस्सों को काटकर इस नए जिले का गठन किया गया था. शुरू में इसका नाम 'भीमनगर' रखा गया, जिसे बाद में बदलकर इसके ऐतिहासिक नाम 'संभल' कर दिया गया. जिले का प्रशासनिक मुख्यालय बहजोई है. संभल के बीचों-बीच स्थित एलिजाबेथ शैली का लाल और सफेद घंटाघर शहर की वास्तुकला का एक प्रमुख प्रतीक है.

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संभल जिले का पौराणिक महत्व और इतिहास

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, संभल का अस्तित्व चारों युगों- सतयुग (सत्यव्रत), त्रेतायुग (महदगिरि), द्वापरयुग (पिंगल) और कलियुग (संभल)- में रहा है. स्कंद और कल्कि पुराण के अनुसार, कलियुग के अंत में भगवान विष्णु का दसवां 'कल्कि अवतार' यहीं होगा. इसी कारण प्राचीन श्री कल्कि विष्णु मंदिर और कैला देवी मंदिर प्रमुख आस्था केंद्र हैं.

ऐतिहासिक रूप से, संभल प्राचीन पांचाल महाजनपद और सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा रहा. मध्यकाल में पृथ्वीराज चौहान के संघर्षों के बाद यह दिल्ली सल्तनत के अधीन आया और सिकंदर लोदी ने इसे चार वर्षों तक अपनी प्रांतीय राजधानी बनाया. मुगल काल में भी इसका सामरिक महत्व बना रहा. 1526 में बाबर ने इसे हुमायूं की जागीर बनाया और 1528 में सेनापति मीर बेग ने यहां ऐतिहासिक जामा मस्जिद बनवाई. अकबर के शासनकाल में यह एक समृद्ध प्रशासनिक इकाई ('सरकार') के रूप में प्रसिद्ध रहा.

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आर्थिक स्थिति और प्रमुख उद्योग

हड्डी और सींग का हस्तशिल्प (ODOP): संभल और विशेष रूप से सरायतरीन क्षेत्र मृत पशुओं के सींग और हड्डी से बनने वाले हस्तशिल्प उत्पादों के लिए वर्ल्ड फेमस है. उत्तर प्रदेश सरकार की 'एक जिला एक उत्पाद' (ODOP) योजना के तहत इस कला को चयनित किया गया है. यहां के कारीगर सींग और हड्डी को तराशकर आभूषण, बटन, कंघी, सजावटी सामान और कटलरी तैयार करते हैं, जिनका बड़े पैमाने पर यूरोप, अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों में निर्यात होता है.

मेंथा (पिपरमिंट) खेती और तेल उद्योग: संभल देश के सबसे बड़े मेंथा उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है. चंदौसी और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बड़े स्तर पर मेंथा की खेती होती है और इसका तेल निकालने की इकाइयां लगी हैं. यहां का मेंथा ऑयल देश-विदेश की फार्मास्युटिकल, कॉस्मेटिक और कन्फेक्शनरी कंपनियों को सप्लाई होता है.

आपको बता दें कि गंगा और रामगंगा के दोआब क्षेत्र के निकट होने से यहां की मिट्टी उपजाऊ है. गेहूं, धान, गन्ना, आलू और सरसों की यहां बंपर पैदावार होती है. गुड़ और खांडसारी उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देते हैं. वहीं, चंदौसी शहर जिले का सबसे बड़ा व्यापारिक और शैक्षणिक हब है.

संभल के प्रमुख ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल

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शाही जामा मस्जिद: 1528 में मुगल काल में निर्मित यह मस्जिद अपने ऐतिहासिक और पुरातात्विक संदर्भों के कारण चर्चा व सर्वेक्षण का केंद्र रही है.

तोता मैना की कब्र (कमलपुर सराय): एक हजार वर्ष से अधिक पुरानी यह संरचना पृथ्वीराज चौहान की किंवदंतियों से जुड़ी है और इस पर एक अस्पष्ट लिपि अंकित है.

चक्की का पाट (पोस्ट ऑफिस रोड): यह भी पृथ्वीराज चौहान के काल से जुड़ा लगभग एक हजार साल पुराना ऐतिहासिक पत्थर का अवशेष है.

घंटाघर: लाल और सफेद रंग का यह चार-मुखी क्लॉक टावर शहर की एक पुरानी और प्रमुख पहचान है.

प्राचीन तीर्थ और पुरावशेष

68 तीर्थ और 19 कूप: पौराणिक मान्यताओं में संभल को 68 तीर्थों (जैसे श्रीवंश गोपाल तीर्थ) और 19 पवित्र कूपों की भूमि माना जाता है.

उत्खनन और अवशेष: स्थानीय खोजों और खुदाई (विशेषकर अमरपति खेड़ा) में कुषाण, गुप्त और मध्यकाल की प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, शिलालेख तथा मिट्टी के टीले प्राप्त हुए हैं.

राजनीति और जातीय समीकरण

मुरादाबाद मंडल में स्थित 8 ब्लॉक और 3 तहसीलों और 4 विधानसभा सीटों वाला संभल जिला राजनीतिक रूप से समाजवादी पार्टी (सपा) का मजबूत गढ़ माना जाता है. यहां की राजनीति पर दिग्गज नेता रहे मुलायम सिंह यादव (जो 2004 में गुन्नौर से विधायक रहे) और दिवंगत सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क की दशकों तक गहरी छाप रही है. जिले की कुल आबादी में मुस्लिम और हिंदू आबादी का संतुलन चुनावी नतीजों को सीधे प्रभावित करता है.



मुस्लिम मतदाता: जिले में मुस्लिम आबादी निर्णायक भूमिका में है. संभल शहर और ग्रामीण इलाकों में तुर्क, शेख, पठान और अंसारी बिरादरी के मतदाताओं की बड़ी संख्या है, जिनका झुकाव पारंपरिक रूप से सपा की ओर रहता है.

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यादव मतदाता: गुन्नौर और असमोली विधानसभा क्षेत्रों में यादव मतदाता बेहद प्रभावशाली हैं. मुस्लिम और यादव (M-Y) समीकरण यहां सपा की जीत की सबसे बड़ी कुंजी रहा है.

अनुसूचित जाति (SC): जिले में जाटव और वाल्मीकि समाज की अच्छी-खासी आबादी है. पारंपरिक रूप से यह वर्ग बसपा का कोर वोटर रहा है, लेकिन पिछले चुनावों में इसका एक हिस्सा भाजपा की ओर भी शिफ्ट हुआ है.

गैर-यादव ओबीसी और सवर्ण: जिले में सैनी, जाट, खड़गवंशी, पाल, प्रजापति और कश्यप (गैर-यादव ओबीसी) के साथ-साथ वैश्य, ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता भी महत्वपूर्ण संख्या में हैं. चंदौसी और शहरी इलाकों में यह वर्ग भाजपा की ताकत का मुख्य आधार है.

जिले की चारों विधानसभा सीटों का हाल



संभल विधानसभा सीट- यह मुस्लिम बाहुल्य सीट है (लगभग 65-68% मुस्लिम आबादी). 1996 से यहां समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं. 2017 के चुनाव में इकबाल महमूद ने भाजपा के डॉ. अरविंद गुप्ता को हराया. एआईएमआईएम (AIMIM) के टिकट पर लड़े जियाउर्रहमान बर्क तीसरे स्थान पर रहे. वहीं, 2022 में भी इकबाल महमूद चुनाव जीते. भाजपा के राजेश सिंघल दूसरे स्थान पर रहे.

असमोली विधानसभा सीट- 2017 के चुनाव में सपा की पिंकी सिंह यादव ने जीत दर्ज की थी. उन्होंने भाजपा के नरेंद्र सिंह को पराजित किया. वहीं, 2022 में पिंकी सिंह यादव ने अपना दबदबा कायम रखते हुए जीत की हैट्रिक लगाई. इस बार उन्होंने भाजपा के हरेंद्र कुमार उर्फ रिंकू हराया.



गुन्नौर विधानसभा सीट- बदायूं लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट यादव बाहुल्य है, जहां से 2004 में मुलायम सिंह यादव भी विधायक चुने गए थे. यहां यादव, मुस्लिम और गैर-यादव ओबीसी (मौर्य, शाक्य, लोधी) निर्णायक हैं. 2017 में भाजपा ने यहां बड़ा उलटफेर करते हुए सपा के इस मजबूत गढ़ में सेंध लगाई. भाजपा के अजीत कुमार उर्फ राजू यादव को ने सपा के दिग्गज नेता रामखिलाड़ी सिंह यादव को हराया था. हालांकि, 2022 में सपा ने यह सीट भाजपा से वापस छीन ली. सपा के रामखिलाड़ी सिंह यादव ने अजीत कुमार उर्फ राजू यादव अच्छे खासे वोटों के अंतर से शिकस्त दी.

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चंदौसी विधानसभा सीट- जिले की एकमात्र अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित सीट पर एससी, सवर्ण, वैश्य और गैर-यादव ओबीसी (सैनी, पाल, प्रजापति) मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. यह सीट जिले में भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ है. 2017 में भाजपा की वरिष्ठ नेता गुलाब देवी ने शानदार जीत हासिल की. उन्होंने कांग्रेस-सपा गठबंधन की उम्मीदवार विमलेश कुमारी बड़े अंतर से हराया. 2022 में योगी सरकार में माध्यमिक शिक्षा मंत्री रहीं गुलाब देवी ने इस सीट पर भाजपा का परचम फिर लहराया. इस बार भी उन्होंने सपा की उम्मीदवार कुमारी विमलेश कुमारी को हराया.

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