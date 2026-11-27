दुनिया में आज भी कुछ ऐसे लोग हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है. न इंटरनेट, न मोबाइल और न ही आधुनिक जिंदगी की दूसरी सुविधाएं. ये लोग घने जंगलों में अपनी ही दुनिया बसाकर रहते हैं. लेकिन अब ब्राजील के अमेजन जंगल से ऐसी ही एक जनजाति के करीब 20 लोग अचानक बाहर आए हैं.

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इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं. इन लोगों का एक गांव में पहुंचना और वहां के लोगों से खाने के लिए शकरकंद मांगना कैमरे में कैद हो गया. इस घटना का वीडियो अब चर्चा में है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर सालों से बाहरी दुनिया से दूर रहने वाले ये लोग अचानक जंगल से बाहर क्यों आए?

द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, ये लोग ब्राजील की आवा (Awá) जनजाति से हैं. इन्हें दुनिया की उन चुनिंदा जनजातियों में गिना जाता है, जो आज भी बाहरी दुनिया से दूरी बनाकर रहना पसंद करती हैं. इनका जीवन पूरी तरह जंगल पर निर्भर है. ये शिकार करने और जंगल से फल, कंद-मूल जैसी चीजें जुटाकर अपना गुजारा करते हैं.

हालांकि, इस बार इनका जंगल से बाहर आना किसी सामान्य घटना की तरह नहीं देखा जा रहा. इसके पीछे जंगल में बढ़ती अवैध गतिविधियों और उनकी जिंदगी पर मंडराते खतरे की आशंका जताई जा रही है.

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अचानक गांव में पहुंच गए 20 लोग

यह घटना ब्राजील के उत्तर-पूर्वी राज्य मारान्हाओ की है. यहां अरारिबोइया नाम का एक आदिवासी क्षेत्र है, जहां गुआजाजारा समुदाय के लोग रहते हैं. इसी इलाके के एक गांव में सोमवार को आवा जनजाति के करीब 20 लोग पहुंचे.

सर्वाइवल इंटरनेशनल नाम के संगठन के मुताबिक, यह बाहरी दुनिया के लोगों के साथ उनका एक ऐतिहासिक संपर्क था. गांव के लोगों ने जब उन्हें देखा तो खाने-पीने की चीजें दीं. बताया गया कि इन लोगों ने शकरकंद मांगे और उन्हें अपने साथ वापस जंगल में ले गए.

बिना कपड़ों के, तीर- धनुष के साथ आए थे गांव

इस मुलाकात का वीडियो गुआजाजारा समुदाय के लोगों ने बनाया, जिसे बाद में सर्वाइवल इंटरनेशनल ने जारी किया. वीडियो में जंगल के किनारे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का एक समूह दिखाई देता है. ये लोग पेड़ों और झाड़ियों के बीच खड़े हैं. उनके शरीर पर कपड़े नहीं हैं और गले में हार पहने हुए हैं. पुरुषों के हाथों में धनुष और लंबे तीर भी दिखाई देते हैं.

बच्चों और बुजुर्गों की हालत देखकर चिंतित हुए गांववाले

इस मुलाकात के दौरान गांव के लोगों ने एक और बात पर चिंता जताई. Coapima नाम के संगठन के मुताबिक, जंगल से बाहर आए कुछ लोगों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का शरीर काफी कमजोर दिखाई दे रहा था. उनके शरीर पर मांस कम था और वे बेहद दुबले-पतले नजर आ रहे थे.

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संगठन ने आशंका जताई कि इन लोगों की सेहत ठीक नहीं है. साथ ही, बाहरी लोगों के संपर्क में आने से उन्हें बीमारियों का खतरा भी हो सकता है. इसकी वजह यह है कि लंबे समय तक बाहरी दुनिया से अलग रहने के कारण उनके शरीर में कई आम बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती.

ब्राजील की सरकारी एजेंसी फुनाई (Funai), जो वहां के आदिवासी समुदायों के मामलों को देखती है, ने कहा है कि उसकी टीमें इस पूरे मामले पर नजर रख रही हैं. अधिकारी इस समूह की सेहत से जुड़ी उपलब्ध जानकारी की जांच कर रहे हैं.

जंगल से बाहर आने की क्या है वजह?

आवा जनजाति के लोगों का जंगल से बाहर आना कई सवाल खड़े करता है. सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक, इस समुदाय के जंगलों में पिछले कुछ समय से अवैध गतिविधियां बढ़ी हैं. इनमें लकड़ी की अवैध कटाई, शिकार और पशुपालन के लिए जंगल की जमीन पर कब्जा करना शामिल है.

ये गतिविधियां उस जंगल को नुकसान पहुंचा रही हैं, जिस पर इस जनजाति का पूरा जीवन निर्भर है. जंगल कम होने से इनके लिए शिकार करना और खाने-पीने की चीजें जुटाना भी मुश्किल हो रहा है.

सर्वाइवल इंटरनेशनल की निदेशक कैरोलिन पियर्स ने इस घटना पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि बाहरी लोगों की ओर से जंगलों पर लगातार कब्जा किए जाने के कारण ऐसे समुदायों को अपनी सुरक्षित दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है.

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उनके मुताबिक, आवा समुदाय के लोग अमेजन के जंगल के लगातार छोटे होते जा रहे हिस्से में सिमटने को मजबूर हैं. चारों तरफ जंगलों की कटाई और तबाही का असर उनकी जिंदगी पर पड़ रहा है.

कौन हैं जंगल में रहने वाले ये लोग?

आवा जनजाति ब्राजील के अमेजन क्षेत्र में रहने वाले उन आदिवासी समुदायों में शामिल है, जिनके कुछ समूह आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग रहना पसंद करते हैं. इनका जीवन जंगल के प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है. ये शिकार करते हैं और जंगल में मिलने वाले फल, जड़ें और दूसरी खाने की चीजें इकट्ठा करते हैं.

इनकी दुनिया आधुनिक समाज से बिल्कुल अलग है. यहां न शहरों जैसी सुविधाएं हैं और न ही तकनीक पर निर्भर जिंदगी. इनके लिए जंगल ही घर, भोजन और सुरक्षा का सबसे बड़ा साधन है.

हालांकि, जंगलों पर बढ़ते दबाव के कारण इनका पारंपरिक जीवन खतरे में है. इस समुदाय के साथ रहने वाले गुआजाजारा आदिवासी समूह के कुछ लोग 'फॉरेस्ट गार्जियंस' यानी जंगल के रखवाले के तौर पर अवैध कटाई और कब्जे के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं. इस संघर्ष में कई लोगों की जान भी जा चुकी है.

कितने ऐसे समुदाय हैं जो बाहरी दुनिया से दूर रहते हैं?

सर्वाइवल इंटरनेशनल के मुताबिक, दुनिया के 10 देशों में ऐसे करीब 196 आदिवासी समुदायों और समूहों की पहचान की गई है, जो बाहरी दुनिया से संपर्क किए बिना रहना पसंद करते हैं. इनमें से 90 फीसदी से ज्यादा समूह अमेजन के जंगलों में रहते हैं. इनकी सबसे बड़ी आबादी ब्राजील में है. इसके अलावा इंडोनेशिया और भारत में भी ऐसे समुदाय मौजूद हैं.

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इनकी जिंदगी पर जलवायु परिवर्तन, जंगलों में लगने वाली आग, पेड़ों की कटाई और जमीन पर कब्जे का असर पड़ रहा है. जंगलों को बचाने की लड़ाई अब इनके अस्तित्व की लड़ाई बनती जा रही है.

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