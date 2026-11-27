कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के न्यूरो पीजीआई विभाग में डॉक्टरों की टीम ने जन्मजात रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन से पीड़ित 16 वर्षीय मरीज गोविंद का एआई की मदद से सफल ऑपरेशन किया. यह सर्जरी 27 नवंबर को डॉ. मनीष सिंह के नेतृत्व वाली आठ सदस्यीय टीम ने 8 घंटे तक चलाकर पूरी की. चलना मुश्किल कर देने वाली इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टरों ने पहले सीटी स्कैन और एमआरआई से रीढ़ का मैप बनाया, फिर एआई के निर्देश पर 16 स्क्रू फिट किए.

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सीटी स्कैन और एमआरआई से तैयार किया मैप

न्यूरो पीजीआई के विभागाध्यक्ष डॉ. मनीष सिंह की टीम के पास 16 साल का गोविंद आया था, जिसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी और चलना मुश्किल था. डॉक्टरों ने पहले उसका सीटी स्कैन और एमआरआई कराया. इस डेटा को न्यूरो नेविगेशन मशीन में अपलोड कर रीढ़ की बनावट और नसों की स्थिति का अध्ययन किया गया, जिसके बाद कंप्यूटर में फिट करके एआई की मदद से यह जटिल सर्जरी की गई.

8 घंटे चली सर्जरी में लगे 16 स्क्रू और दो रॉड

डॉ. मनीष सिंह के मुताबिक, आठ लोगों की टीम ने एआई के निर्देशों के आधार पर 8 घंटे तक ऑपरेशन किया. एआई बताता गया कि कौन सा स्क्रू किस जगह और कितनी गहराई पर लगाना है. इसी दिशा-निर्देश पर धीरे-धीरे 16 स्क्रू फिट किए गए और दो विशेष धातु की रॉड लगाकर रीढ़ की हड्डी को सीधा किया गया. डॉक्टरों के अनुसार, यह उनके लिए एआई के डायरेक्शन पर किया गया पहला ऑपरेशन था.

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चूक होती तो हो सकता था पैरालिसिस, अब हालत ठीक

डॉ. मनीष ने बताया कि जन्मजात कुछ लोगों में रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होकर घूम जाती है, जिसे मेडिकल भाषा में स्पाइनल डिफॉर्मिटी कहते हैं. ऑपरेशन में जरा सी भी चूक होने पर मरीज जिंदगी भर के लिए पैरालिसिस या विकलांगता का शिकार हो सकता था. फिलहाल गोविंद पूरी तरह स्वस्थ और आराम से है, जिसे दो दिन में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी.

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