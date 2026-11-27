साल 2026 का आखिरी महीना ज्योतिषीय नजरिए से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है. दिसंबर में एक के बाद एक कई बड़े ग्रहों की चाल और स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा. इस दौरान राहु-केतु का राशि परिवर्तन होगा, शनि अपनी वक्री चाल छोड़कर मार्गी होंगे और देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे. इसके अलावा सूर्य और बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे. ग्रहों की इन हलचलों का असर करियर, कारोबार, धन, पारिवारिक जीवन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं दिसंबर में कौन-कौन से ग्रह कब अपनी चाल बदलेंगे और ज्योतिष में इन बदलावों का क्या महत्व बताया गया है.

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5 दिसंबर 2026: राहु-केतु का होगा राशि परिवर्तन

दिसंबर महीने की शुरुआत में ही छाया ग्रह राहु और केतु अपनी राशि बदलेंगे. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 5 दिसंबर को राहु मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु कर्क राशि में गोचर करेंगे. राहु और केतु को हमेशा एक-दूसरे से सातवें भाव में स्थित माना जाता है. दोनों ग्रह लगभग 18 महीने के अंतराल पर राशि परिवर्तन करते हैं.

ज्योतिष शास्त्र में राहु को महत्वाकांक्षा, अचानक होने वाले बदलाव, भौतिक सुख-सुविधाओं और भ्रम का कारक माना जाता है. वहीं केतु का संबंध आध्यात्मिकता, वैराग्य, रहस्य और आत्मचिंतन से जोड़ा जाता है.

राहु के मकर राशि में आने से नौकरी, कारोबार, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान रह सकता है. वहीं केतु का कर्क राशि में गोचर परिवार, घर, संपत्ति और भावनात्मक रिश्तों से जुड़े विषयों को महत्वपूर्ण बना सकता है. इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में राहु-केतु की स्थिति के अनुसार अलग-अलग माना जाता है.

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11 दिसंबर 2026: शनि होंगे मार्गी

दिसंबर की दूसरी महत्वपूर्ण खगोलीय घटना शनि की चाल में बदलाव से जुड़ी है. 11 दिसंबर को शनि देव मीन राशि में मार्गी हो जाएंगे. शनि जुलाई 2026 से मीन राशि में वक्री अवस्था में चल रहे हैं. अब उनकी चाल सीधी होने के बाद ज्योतिषीय गणनाओं में बदलाव देखने को मिलेगा.

ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, न्याय, मेहनत और जिम्मेदारी का कारक ग्रह माना जाता है. शनि की वक्री अवस्था के दौरान पुराने कामों की समीक्षा, देरी और चुनौतियों का सामना करने जैसी स्थितियों को जोड़ा जाता है. वहीं शनि के मार्गी होने पर लंबे समय से अटके कामों में आगे बढ़ने की संभावनाएं बनने की मान्यता है.

नौकरीपेशा लोगों, कारोबारियों और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए शनि का यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, शनि का परिणाम व्यक्ति की कुंडली में उनकी स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव पर भी निर्भर करता है.

13 दिसंबर 2026: सिंह राशि में वक्री होंगे देवगुरु बृहस्पति

देवगुरु बृहस्पति 13 दिसंबर को सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे. ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, धन, विवाह, संतान और भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है. इसलिए गुरु की चाल में होने वाला बदलाव कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जोड़कर देखा जाता है.

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गुरु के वक्री होने का अर्थ यह नहीं है कि ग्रह वास्तव में पीछे की ओर चलने लगता है. पृथ्वी से देखने पर उसकी गति पीछे की ओर जाती हुई प्रतीत होती है. इसे ज्योतिष में वक्री अवस्था कहा जाता है.

इस दौरान पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करने, अधूरी योजनाओं को पूरा करने और आर्थिक मामलों की समीक्षा करने की स्थिति बन सकती है. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत रह सकती है. वहीं नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय योजनाओं का दोबारा आकलन करने वाला माना जाता है.

16 दिसंबर 2026: धनु राशि में प्रवेश करेंगे सूर्य, शुरू होगा खरमास

सूर्य 16 दिसंबर को वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के इस राशि परिवर्तन को धनु संक्रांति कहा जाता है. इसी के साथ खरमास की शुरुआत होगी.

हिंदू धर्म में खरमास का विशेष महत्व माना जाता है. इस अवधि में विवाह, सगाई, गृह प्रवेश और मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों को परंपरागत रूप से टाला जाता है. हालांकि, पूजा-पाठ, मंत्र जाप, धार्मिक अनुष्ठान और दान-पुण्य के लिए इस अवधि को अच्छा माना गया है.

ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, पिता, सरकारी नौकरी, प्रशासन, नेतृत्व और मान-सम्मान का कारक ग्रह बताया गया है. सूर्य के धनु राशि में गोचर से इन क्षेत्रों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण हो सकते हैं. इस दौरान धार्मिक गतिविधियों, आध्यात्मिक रुचि और ज्ञान प्राप्त करने की ओर भी लोगों का झुकाव बढ़ने की मान्यता है.

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22 दिसंबर 2026: धनु राशि में गोचर करेंगे बुध

दिसंबर महीने का आखिरी महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन बुध का होगा. 22 दिसंबर को बुध धनु राशि में प्रवेश करेंगे. बुध को बुद्धि, वाणी, तर्कशक्ति, गणना, लेखन, संचार और व्यापार का कारक ग्रह माना जाता है.

बुध के धनु राशि में आने से शिक्षा, नौकरी, कारोबार और आर्थिक फैसलों से जुड़े विषय महत्वपूर्ण माने जाएंगे. विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई और नई चीजें सीखने पर ध्यान देने का समय हो सकता है. वहीं व्यापारियों को लेन-देन, बातचीत और नई व्यावसायिक योजनाओं में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जाती है.

खास बात यह है कि बुध के धनु राशि में प्रवेश के बाद वहां पहले से मौजूद सूर्य के साथ उनकी युति बनेगी. ज्योतिष में सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का निर्माण माना जाता है. इस योग को बुद्धि, प्रशासनिक क्षमता, निर्णय लेने की शक्ति और मान-सम्मान से जोड़कर देखा जाता है. हालांकि, इस योग का वास्तविक फल कुंडली में दोनों ग्रहों की स्थिति और बल पर निर्भर करता है.

नए साल से पहले ग्रहों की चाल में होंगे बड़े बदलाव

दिसंबर 2026 में होने वाले ये पांच बड़े बदलाव नए साल 2027 से पहले ज्योतिषीय दृष्टि से खास माने जा रहे हैं. राहु-केतु का राशि परिवर्तन, शनि का मार्गी होना और गुरु का वक्री होना लंबे समय तक ग्रहों की स्थिति को प्रभावित करने वाली घटनाएं हैं. वहीं सूर्य और बुध का गोचर भी महीने के महत्वपूर्ण बदलावों में शामिल रहेगा.

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ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इन ग्रहों की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग हो सकता है. किसी राशि के लिए करियर और कारोबार से जुड़े अवसर महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो किसी के लिए पारिवारिक जीवन, धन और रिश्तों से जुड़े विषय चर्चा में रह सकते हैं. इसलिए किसी भी गोचर का व्यक्तिगत फल जानने के लिए जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी माना जाता है.

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