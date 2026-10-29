scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी की 4 नवंबर को संगरूर में ‘इंसाफ रैली’, परगट सिंह बोले- 1 लाख लोग होंगे शामिल

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष परगट सिंह ने दावा किया है कि 4 नवंबर को संगरूर में होने वाली ‘इंसाफ रैली’ में एक लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रैली को संबोधित करेंगे. परगट सिंह ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि साढ़े चार साल में पंजाब को न न्याय मिला, न नशे से मुक्ति और न किसानों को राहत.

Advertisement
X
राहुल गांधी की रैली को लेकर परगट सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया (File Photo- Social Media)
राहुल गांधी की रैली को लेकर परगट सिंह ने तैयारियों का जायजा लिया (File Photo- Social Media)

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सरदार परगट सिंह ने ऐलान किया है कि 4 नवंबर को संगरूर में होने वाली ‘इंसाफ रैली’ पंजाब के हक, न्याय और भविष्य की लड़ाई का बड़ा मंच बनेगी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस रैली को संबोधित करेंगे. परगट सिंह ने दावा किया कि रैली में पंजाब भर से एक लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साढ़े चार साल में पंजाब को न न्याय मिला, न नशे से मुक्ति और न ही किसानों को राहत. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों, युवाओं और आम लोगों के सवालों का जवाब देना होगा. कांग्रेस रैली में कानून-व्यवस्था, नशे, बेरोजगारी, धान खरीद, बेअदबी के मामलों और पंजाब के अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाएगी.

‘पंजाब को पुलिस स्टेट बनाया जा रहा’

सम्बंधित ख़बरें

राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की (Photo: PTI)
'पुलिस-लाठी से न डरें', राहुल गांधी का 'दिल्ली चलो' कॉल
सदर बाजार के व्यापारियों ने त्योहारों के दौरान कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई है (Photo: PTI)
‘त्योहारों पर रोजी-रोटी पर लात न मारें’, INDIA ब्लॉक की रैली का विरोध
Mallikarjun Kharge
'संसद भंग करो, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ', 'पब्लिक इम्पीचमेंट' से पहले बोले खड़गे
Sanjay jha
अनंत सिंह को निकालने का फैसला किसका? संजय झा ने खोला राज
दस्तक: वोट चोरी और ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या?

परगट सिंह ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब को ‘पुलिस स्टेट’ में बदल रही है. उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन का मनोबल गिर रहा है और आम लोगों का भरोसा भी कमजोर हुआ है. सरकार लोगों की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने में नाकाम रही है. उन्होंने बीजेपी पर भी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया.

Advertisement

कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाब की मंडियों में किसान अपनी फसल बेचने के लिए परेशान हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं दिया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि किसानों को उनकी फसल का उचित दाम और समय पर खरीद क्यों नहीं मिल रही है. किसानों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि मंडियों में सुचारू खरीद और उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलना चाहिए.

बेअदबी के मामलों और पंजाब के पानी पर सवाल

परगट सिंह ने बेअदबी के मामलों में न्याय मिलने में देरी और केसों को राज्य से बाहर शिफ्ट किए जाने पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इन संवेदनशील मामलों में सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. उन्होंने डैम सेफ्टी एक्ट की धारा 79(1) और राजस्थान को पानी की आपूर्ति से जुड़े मुद्दों पर भी पंजाब सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने कहा कि नदी के पानी से जुड़े कानूनी मामलों में पंजाब के हितों और जल संसाधनों की रक्षा के लिए सरकार को मजबूती से अपना पक्ष रखना चाहिए.

परगट सिंह ने परमिंदर सिंह झोटा और गुलजार सिंह से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए पुलिस जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि हर मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से और ठोस सबूतों के आधार पर होनी चाहिए. उन्होंने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि जब एक बड़े मामले की जांच में वर्षों लगे, तो दूसरे मामले में महज दो घंटे के भीतर हत्या से जुड़े निष्कर्ष पर पहुंचने के आधार पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि पुलिस का काम लोगों का भरोसा बढ़ाना है, न कि संदेह पैदा करना. उनके मुताबिक, पंजाब में नशे और बेरोजगारी की समस्या युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई है. उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि वह नशे, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दे.

अफीम की खेती पर विशेषज्ञ समिति की निगरानी की मांग

सिंथेटिक ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए अफीम की खेती के प्रस्ताव पर परगट सिंह ने कहा कि इस पर कोई भी फैसला विशेषज्ञ समिति की निगरानी और सख्त नियमों के तहत लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि नीति का मकसद नशे की समस्या कम करना होना चाहिए, न कि ऐसी स्थिति पैदा करना जिससे नशीले पदार्थों की उपलब्धता बढ़ जाए.

परगट सिंह ने कहा कि केवल आचार संहिता लागू करने से व्यवस्था की समस्याएं दूर नहीं होंगी. पुलिस और प्रशासन में जनता का भरोसा बहाल करना और जवाबदेही तय करना जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पंजाब में हर काम तय नियमों के मुताबिक होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    कूड़ा बीनने निकलीं दो लड़कियां, पीछे लगकर अश्लील गाने गाने लगा युवक, वीडियो वायरल होते ही गिरफ्तार हुआ शाहरुख |
    Madhya Pradesh में बीच सड़क पर महिलाओं के बीच हुई जोरदार मारपीट |
    यूपी MLC चुनाव के नतीजों पर गरमाई राजनीति, सपा ने फर्जी वोटिंग के लगाए आरोप |
    करवा चौथ का क्या है शुभ मुहूर्त, क‍िन बातों का रखें ध्यान, ज्योत‍िष‍ी से जानें सब |
    उत्तराखंड में संपत्ति नामांतरण हुआ आसान, विरासत अभियान में 4,943 मामलों का निपटारा |
    AI-रोबोट्स करेंगे दुनिया के सारे काम, सबके पास होगी बंपर दौलत! मस्क ने फ्यूचर व‍िजन के साथ बताए ये खतरे |
    यूपी चुनाव से पहले 2,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के तबादले की तैयारी |
    ChatGPT पर गंभीर आरोप! परिवार का दावा- AI की सलाह के बाद बेटी की हुई मौत |
    नदी में मिली बांग्लादेश के एयरफोर्स अधिकारी की डेडबॉडी, शेख हसीना का देश छोड़ने का वीडियो किया था शेयर! |
    यूपी MLC चुनाव नतीजे: सपा ने बढ़ाई ताकत, BJP में शुरू हुआ मंथन
    Advertisement