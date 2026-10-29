उत्तराखंड में संपत्ति नामांतरण हुआ आसान, विरासत अभियान में 4,943 मामलों का निपटारा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में चलाए गए विरासत अभियान के तहत संपत्ति के नामांतरण से जुड़े हजारों मामलों का निस्तारण किया गया है. इस अभियान के तहत धारा-34 और धारा-33ए में कुल 10,404 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4,943 का निस्तारण हो चुका है. इससे लोगों को संपत्ति अपने नाम कराने की प्रक्रिया में राहत मिली है.

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17 अक्टूबर 2026 को आयोजित म्यूटेशन डे के दौरान जारी आंकड़ों के मुताबिक, धारा-34 के तहत 9,244 मामले दर्ज किए गए थे, इनमें से 3,835 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है. वहीं, धारा-33ए के तहत दर्ज 1,160 मामलों में से 1,108 का निपटारा हो गया है. इस तरह दोनों धाराओं के तहत कुल 4,943 मामलों का समाधान किया गया है.

संपत्ति के नामांतरण की प्रक्रिया होगी आसान

पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संपत्ति से जुड़े ऐसे मामले, जिनमें कोई विवाद नहीं होता, उनके निपटारे में देरी होने से लोगों को परेशानी होती है. सरकार की कोशिश है कि ऐसे मामलों का जल्द समाधान किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

बचे हुए मामलों का भी जल्द होगा निस्तारण

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान के तहत आए मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और बाकी मामलों का भी नियमों के अनुसार जल्द निस्तारण किया जाए, इससे लोगों को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.

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राज्य सरकार की इस पहल का उद्देश्य राजस्व सेवाओं को आसान बनाना, लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान करना और सरकारी व्यवस्था के प्रति उनका भरोसा बढ़ाना है.



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