कूड़ा बीनने निकलीं दो लड़कियां, पीछे लगकर अश्लील गाने गाने लगा युवक, वीडियो वायरल होते ही गिरफ्तार हुआ युवक

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में राह चलती महिलाओं पर अश्लील कमेंट करने और कूड़ा बीनने वाली दो लड़कियों को परेशान करने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में एक युवक लड़कियों के पीछे-पीछे चलता दिखाई देता है. आरोप है कि वह गाने गाकर उन पर कमेंट कर रहा था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. यह मामला बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है.

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वायरल वीडियो में एक युवक सड़क पर जा रही दो लड़कियों के पीछे चलता नजर आता है. दोनों लड़कियां कूड़ा बीनने का काम करती हैं. आरोप है कि युवक उनके पीछे चलते हुए अश्लील गाने गाता है और उन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है. सड़क पर इस तरह लड़कियों को परेशान करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया.

वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया संज्ञान

बताया गया है कि वीडियो में दिखाई दे रहा युवक शाहरुख है. वीडियो में वह आने-जाने वाली महिलाओं पर भी कमेंट करता नजर आता है. इस तरह सार्वजनिक जगह पर महिलाओं और लड़कियों को परेशान किए जाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की.

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो 27 अक्टूबर का बताया गया है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने तत्काल इसका संज्ञान लिया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की. जांच के दौरान वीडियो को बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र का बताया गया और उसमें दिखाई दे रहे युवक की पहचान शाहरुख के रूप में हुई.

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सड़क पर लड़कियों को परेशान करने का मामला

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया. पुलिस के मुताबिक, वीडियो में राह चलती महिलाओं पर कमेंट किए जाने का मामला सामने आने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई. इस घटना ने सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ और आपत्तिजनक टिप्पणियों का मामला फिर सामने ला दिया है. वीडियो में कूड़ा बीनने वाली दो लड़कियों के पीछे युवक के चलते हुए गाने गाने और कमेंट करने का आरोप है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयासों के बीच इस तरह की घटनाएं चुनौती बनी हुई हैं. बुलंदशहर के गुलावठी में सामने आए इस मामले में पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की.



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