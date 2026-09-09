scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

राहुल गांधी ने मीटिंग में DM को दिखाई गड्ढों की फोटो, सड़कों की खस्ता हालत पर मांगा जवाब

राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे. दौरे के दौरान उन्होंने व्यापारियों, वकीलों, फार्मासिस्टों और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने रायबरेली में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की भी समीक्षा की. (Photio- Social Media)
राहुल गांधी ने रायबरेली में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की भी समीक्षा की. (Photio- Social Media)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को रायबरेली में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (DISHA) की बैठक में जिले की सड़कों की खस्ता हालत का मुद्दा उठाया. उन्होंने बैठक के दौरान जिला प्रशासन को गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें दिखाईं और जिलाधिकारी से सड़कों की स्थिति को लेकर जवाब मांगा.

राहुल गांधी ने जिलाधिकारी से पूछा कि जिले में सड़कों की हालत खराब क्यों है और इनके रखरखाव को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर जिलाधिकारी ने बताया कि बारिश की वजह से कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं. इनमें से कई सड़कों की मरम्मत करा दी गई है, जबकि बाकी सड़कों की निगरानी और मरम्मत का काम लोक निर्माण विभाग (PWD) देख रहा है.

मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने रायबरेली में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की भी समीक्षा की. उन्होंने स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली और जरूरी कामों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया.ॉ

योगी के मंत्री ने किया पलटवार

यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस सांसद की 'दिशा' की बैठक पर कहा, 'सब कोई जानता है कि राहुल गांधी रायबरेली के विकास के लिए नहीं आते हैं, अपनी TRP बढ़ाने के लिए आते हैं. दिशा की बैठक में पूरे अनुसरण के दौरान हमने देखा कि राहुल गांधी को दिल्ली से आए हुए तीन लोग पर्ची लिखकर दे रहे थे. जितना उन्हें दिया जा रहा था, वे केवल उतना ही बोल पा रहे थे. अगर हमारी सरकार के अधिकारी और कर्मचारी को आपको बताना पड़ा कि किस योजना में क्या होता है तो आप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे. उन्होंने (राहुल गांधी) एक अधिकारी से पूछा कि बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ कार्यक्रम में होता क्या है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अथवा भारत सरकार के द्वारा, राहुल गांधी को रायबरेली के विकास को गति देने की जिम्मेदारी दी गई है. जब उन्हें योजना के बारे में पता ही नहीं है तो वे उसका अनुसरण क्या करेंगे?'

Advertisement

बता दें कि राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे थे. दौरे के दौरान उन्होंने व्यापारियों, वकीलों, फार्मासिस्टों और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और समाधान के प्रयास किए जाएंगे.

राहुल गांधी ने प्रभु टाउन में व्यापारियों से मुलाकात की. इस दौरान सराफा कारोबारियों ने सोने-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी और आभूषणों पर लगने वाले जीएसटी समेत कारोबार से जुड़ी समस्याएं उनके सामने रखीं. कांग्रेस नेता ने उनकी समस्याओं को संसद में उठाने का आश्वासन दिया.

इससे पहले राहुल गांधी का काफिला कोटवा मदानिया के पास कुछ देर रुका था, जहां बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों ने उनसे मुलाकात कर अपनी समस्याएं बताईं. इसके बाद उनका काफिला महाराजगंज होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हनुमान अंश का विदेशों में बजेगा डंका, 170 करोड़ पार कमाई! KGF मेकर्स ने लगाया बड़ा दांव, बॉलीवुड ने किया था इग्नोर |
    VIDEO: कुत्ते पर झपटा गुलदार, करीब 25 सेकेंड तक दूसरी मंजिल पर हुई भिड़ंत, फिर... |
    चुनाव से पहले फिर चर्चा में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा, क्या पश्चिमी यूपी में मुद्दा बनाएगी बीजेपी? |
    Vastu Tips: क्या घर में आर्टिफिशियल पौधा रखना शुभ है? जान लें जरूरी नियम नहीं तो होगा नुकसान! |
    कानपुर: करोड़पति ससुर की हत्या के वक्त पार्टी में 'तुम तो धोखेबाज हो' पर डांस कर रही थी बहू, मास्टरमाइंड शालू का Exclusive वीडियो |
    FTII से डिग्री, पेशे से टीचर... 10 साल बैकग्राउंड में पसीना बहाकर ऐसे 'नीम करौली बाबा' बने शोभिनव |
    'बीजेपी देशभक्ति का सर्टिफिकेट न दे', वंदे मातरम पर इमरान खेड़ावाला ने बताया क्यों बैठ गए |
    अपने-आप फट गया टैंक, बांग्लादेश में दो सैनिकों की युद्धाभ्यास के दौरान मौत, Video |
    Duleep Trophy: 9 चौके, 3 छक्के...गेंदबाजों पर फिर बेदर्दी से टूटे ईशान किशन, अकेले दम पर SZ की उड़ाईं धज्जियां! |
    चेहरा नहीं, रिश्ता Reveal, Gen-Z का सॉफ्ट लॉन्च कल्चर क्यों है स्पेशल?
    Advertisement