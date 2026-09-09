scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बीजेपी देशभक्ति का सर्टिफिकेट न दे', वंदे मातरम पर इमरान खेड़ावाला ने बताया क्यों बैठ गए

गुजरात विधानसभा में वंदे मातरम गान के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला के बैठे रहने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए. खेड़ावाला ने आजतक से कहा कि गान शुरू होने पर वह खड़े थे और 1937 से गाई जा रही कड़ियों का सम्मान करते हैं, लेकिन नई जोड़ी गई लाइन शुरू होने पर बैठना उनका व्यक्तिगत स्टैंड है.

Advertisement
X
वंदे मातरम विवाद में इमरान खेड़ावाला और प्रवीण माली. (Photo: ITG)
वंदे मातरम विवाद में इमरान खेड़ावाला और प्रवीण माली. (Photo: ITG)

गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वंदे मातरम गान को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया. बीजेपी ने कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला पर वंदे मातरम के सम्मान में खड़ा नहीं होने का आरोप लगाया. बीजेपी के आरोपों पर इमरान खेड़ावाला ने आजतक से अपनी बात रखी और कहा कि वंदे मातरम गान शुरू होने के समय वह अपनी जगह पर खड़े थे. इमरान खेड़ावाला ने कहा कि अब तक वंदे मातरम जितना गाया जाता रहा है, वह उसका सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि साल 1937 में जो लाइनें थीं, उन कड़ियों तक वंदे मातरम के सम्मान में वह खड़े रहेंगे. हालांकि, उनके मुताबिक बीजेपी की ओर से वंदे मातरम गान में जो लाइन जोड़ी गई है, वह जब शुरू हुई तो वह अपनी जगह पर बैठ गए थे.

इमरान खेड़ावाला ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा अलग है और कांग्रेस की विचारधारा अलग है. वह कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि सरदार पटेल, महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर जिस देश और संविधान से जुड़े हैं, वह भी उसी संविधान से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की नई जोड़ी गई लाइन शुरू होने पर बैठना उनका व्यक्तिगत स्टैंड है. खेड़ावाला ने कहा कि उनकी इबादत ईश्वर और खुदा से है, लेकिन उनका प्रेम देश से ही है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी किसी को देशप्रेम का सर्टिफिकेट न दे. उनका कहना है कि विधानसभा में दूसरे विधायक वंदे मातरम के गान के समय शायद नहीं बैठे होंगे, लेकिन उनका बैठना उनका व्यक्तिगत स्टैंड है. इमरान खेड़ावाला ने यह भी कहा कि आगे भी वंदे मातरम की जो दो कड़ियां गाई जाती रही हैं, वह उनका सम्मान करते रहेंगे.

Advertisement

कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने बीजेपी के आरोपों को बताया झूठा

सम्बंधित ख़बरें

textile market catches fire in surat gujarat
सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग से हड़ंप, 10 घंटे में बुझी लपटें
Vande Mataram Controversy
'वंदे मातरम' के दौरान बैठे रहे कांग्रेस विधायक खेड़ावाला, गुजरात विधानसभा में बवाल
surat olpad keem railway overbridge
सूरत में स्टंट पड़ा भारी! ऑटो ने बचाई युवक की जान!
Nitin Nabin addresses press conference
PM मोदी के जन्मदिन पर BJP का 'सेवा संकल्प अभियान', नितिन नवीन ने बताया प्लान
अहमदाबाद में सोफिया हत्याकांड का पुलिस ने ऐसे किया खुलासा. (Photo: Representational )
पिता-भाई ने किया कत्ल, चौंका देगा अहमदाबाद ऑनर किलिंग का मामला

इस विवाद को लेकर कांग्रेस विधायक किरीट पटेल ने भी इमरान खेड़ावाला का बचाव किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी के आरोप झूठे हैं. किरीट पटेल के मुताबिक, इमरान खेड़ावाला उनके पीछे ही बैठे थे और गान के समय वह खड़े थे. किरीट पटेल ने कहा कि कांग्रेस विधायकों पर गलत आरोप लगाना बीजेपी की सिस्टम बन गई है और वह सुधरने वाली नहीं है. इस तरह कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए इमरान खेड़ावाला के पक्ष में अपना बयान दिया. वहीं, बीजेपी की ओर से इस मामले को वंदे मातरम के सम्मान और संसदीय परंपरा से जोड़कर सवाल उठाया गया है.

गुजरात विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन वंदे मातरम के गायन के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला के अपनी सीट पर बैठे रहने का मामला सामने आया था. गुजरात सरकार के मंत्री प्रवीण माली ने इस पर आपत्ति जताई थी. प्रवीण माली ने इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन बताया. उन्होंने कहा था कि राष्ट्रगीत के दौरान खड़ा न होना देश, भारत माता और लोकतांत्रिक प्रणाली का सीधा अपमान है.

बीजेपी मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने सिर्फ वंदे मातरम का नहीं, बल्कि पूरे देश का अपमान किया है. उन्होंने कांग्रेस से इस पूरे मामले पर अपना स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की थी. उनका सवाल था कि यह इमरान खेड़ावाला का व्यक्तिगत मामला है या कांग्रेस भी इसके समर्थन में है. प्रवीण माली ने यह भी कहा था कि बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर पूरे मामले की शिकायत करेगी और संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक कार्रवाई की मांग करेगी.

Advertisement

क्या है वंदे मातरम को लेकर पूरा विवाद

दरअसल, गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के तहत सरकारी कार्यक्रमों में पूरे तीन मिनट और 10 सेकंड तक वंदे मातरम बजाया जाना अनिवार्य बताया गया है. इसी बीच 15 अगस्त को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के सभी छह छंदों के गाए जाने पर सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई थी. इसके बाद वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस का रुख भी सामने आया था. कांग्रेस ने CWC में साफ किया था कि पार्टी 1937 के वर्जन को ही फॉलो करेगी. कांग्रेस ने कहा था कि पार्टी कार्यसमिति के प्रस्ताव के तहत वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी.

इसी पृष्ठभूमि में गुजरात विधानसभा में वंदे मातरम गान के दौरान इमरान खेड़ावाला के बैठे रहने को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाए. हालांकि, खेड़ावाला ने इसे अपना व्यक्तिगत स्टैंड बताते हुए कहा कि वह 1937 से गाई जाती रही कड़ियों का सम्मान करते हैं.

वंदे मातरम पर कांग्रेस और NC का अलग-अलग स्टैंड

वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस और INDIA गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड भी अलग-अलग दिखाई दिया है. श्रीनगर में आयोजित पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में वंदे मातरम के दौरान जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इसके सम्मान में पूरे तीन मिनट और 10 सेकंड तक खड़े रहे. वहीं, कांग्रेस ने पहले ही स्पष्ट किया था कि वह 1937 के वर्जन को फॉलो करेगी और पार्टी कार्यसमिति के प्रस्ताव के तहत वंदे मातरम के दो पैरा ही गाएगी.

Advertisement

गुजरात विधानसभा में सामने आए विवाद में अब कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने भी अपना रुख साफ कर दिया है. उनका कहना है कि वंदे मातरम की जिन कड़ियों का सम्मान अब तक किया जाता रहा है, वह उनके सम्मान में खड़े रहेंगे, लेकिन नई जोड़ी गई लाइन के दौरान बैठना उनका व्यक्तिगत फैसला है. उन्होंने साथ ही कहा कि उनका प्रेम देश से है और बीजेपी को किसी को देशप्रेम का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    FTII से डिग्री, पेशे से टीचर... 10 साल बैकग्राउंड में पसीना बहाकर ऐसे 'नीम करौली बाबा' बने शोभिनव |
    'बीजेपी देशभक्ति का सर्टिफिकेट न दे', वंदे मातरम पर इमरान खेड़ावाला ने बताया क्यों बैठ गए |
    अपने-आप फट गया टैंक, बांग्लादेश में दो सैनिकों की युद्धाभ्यास के दौरान मौत, Video |
    Duleep Trophy: 9 चौके, 3 छक्के...गेंदबाजों पर फिर बेदर्दी से टूटे ईशान किशन, अकेले दम पर SZ की उड़ाईं धज्जियां! |
    चेहरा नहीं, रिश्ता Reveal, Gen-Z का सॉफ्ट लॉन्च कल्चर क्यों है स्पेशल? |
    रायबरेली दौरे पर राहुल गांधी, क्या ये चुनाव से पहले की रणनीति है? देखें |
    अक्षरा सिंह ने टाइगर श्रॉफ के सीने पर मारे नाखून? फोटो वायरल, एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी |
    राहुल गांधी ने मीटिंग में DM को दिखाई गड्ढों की फोटो, सड़कों की खस्ता हालत पर मांगा जवाब |
    बारिश के बाद रिहायशी इलाके में पहुंचा 15 फीट का अजगर, हुआ रेस्क्यू |
    US ओपन का सबसे बड़ा उलटफेर, डिफेंडिंग चैम्प‍ियन कार्लोस अल्कारेज हुए बाहर... बेन शेल्टन ने किया श‍िकार
    Advertisement