अपने-आप फट गया टैंक, बांग्लादेश में दो सैनिकों की युद्धाभ्यास के दौरान मौत, Video

बांग्लादेश के चटगांव में बुधवार को सेना के फायरिंग अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया. हाटहजारी फील्ड फायरिंग रेंज में टैंक से फायरिंग के दौरान दो सैनिकों की मौत हो गई. वहीं, एक सैन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अधिकारी को बेहतर इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से ढाका के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है.

और पढ़ें

सेना के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब फायरिंग रेंज में टैंक से गोलियां चलाई जा रही थीं. हादसे के बाद घायल अधिकारी को तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई. सेना ने कहा है कि घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. अभी यह साफ नहीं है कि फायरिंग के दौरान हादसा किस वजह से हुआ.

यह भी पढ़ें: धरती पर 'सूरज' बनाने की रेस में भारत! PRAGYA ने पहली बार बनाया प्लाज्मा

फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ हादसा

हाटहजारी फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का अभ्यास चल रहा था. इसी दौरान टैंक से फायरिंग की जा रही थी. तभी हादसा हो गया. इसमें दो सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए. फायरिंग अभ्यास सेना की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है. इसमें सैनिकों को हथियार और सैन्य गाड़ियों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है. टैंक से फायरिंग के दौरान भी सुरक्षा के लिए तय नियमों का पालन किया जाता है.

Advertisement

हादसे में घायल अधिकारी की हालत गंभीर बताई गई है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से ढाका के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है. सेना ने अभी घायल अधिकारी की पहचान और उन्हें किस तरह की चोट लगी है, इसकी जानकारी नहीं दी है. मृत सैनिकों के नाम भी अभी सामने नहीं आए हैं.

हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी

बांग्लादेश सेना ने कहा है कि हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि टैंक से फायरिंग के दौरान आखिर क्या हुआ.

यह भी पढ़ें: भारत में नहीं मिलते ओरंगुटान, फिर ओडिशा के जंगल में कैसे पहुंचे 5 बच्चे? 4000 KM दूर है इनका असली घर

Bangladesh Army’s Chinese-origin Type 59 tank reportedly exploded during a firing exercise, killing 2 crew members and injuring an officer.



Made in China. Used in Bangladesh. Deadly outcome. pic.twitter.com/Gn0FRx5ul4 — Shadow IND (@ShadowIND_IN) September 9, 2026

अभी सेना ने यह नहीं बताया है कि टैंक में कोई तकनीकी खराबी थी या नहीं. हादसे में किस तरह की गोली या गोला-बारूद इस्तेमाल किया गया था, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है. इसलिए हादसे की वजह को लेकर अभी कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती.

हादसे में 2 सैनिकों की मौत

इस घटना में बांग्लादेश सेना के दो सैनिकों की मौत हुई है और एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं. घायल अधिकारी को इलाज के लिए ढाका ले जाया जा रहा है. सेना की जांच के बाद ही हादसे की पूरी वजह सामने आएगी. फिलहाल सेना की ओर से घटना से जुड़ी और जानकारी जुटाई जा रही है.

---- समाप्त ----