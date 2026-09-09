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अपने-आप फट गया टैंक, बांग्लादेश में दो सैनिकों की युद्धाभ्यास के दौरान मौत, Video

एक सैन्य अभ्यास, एक टैंक और अचानक बदल गया पूरा मंजर. बांग्लादेश के चटगांव में फायरिंग के दौरान हुए हादसे ने दो सैनिकों की जान ले ली, जबकि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए.

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टैंक फटने पर सैनिक का शरीर कई फीट ऊपर उछल गया. (Screengrab: X)
टैंक फटने पर सैनिक का शरीर कई फीट ऊपर उछल गया. (Screengrab: X)

बांग्लादेश के चटगांव में बुधवार को सेना के फायरिंग अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा हो गया. हाटहजारी फील्ड फायरिंग रेंज में टैंक से फायरिंग के दौरान दो सैनिकों की मौत हो गई. वहीं, एक सैन्य अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अधिकारी को बेहतर इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से ढाका के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है.

सेना के मुताबिक, हादसा उस समय हुआ जब फायरिंग रेंज में टैंक से गोलियां चलाई जा रही थीं. हादसे के बाद घायल अधिकारी को तुरंत अस्पताल ले जाने की तैयारी की गई. सेना ने कहा है कि घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है. अभी यह साफ नहीं है कि फायरिंग के दौरान हादसा किस वजह से हुआ.

यह भी पढ़ें: धरती पर 'सूरज' बनाने की रेस में भारत! PRAGYA ने पहली बार बनाया प्लाज्मा

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फायरिंग अभ्यास के दौरान हुआ हादसा

हाटहजारी फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का अभ्यास चल रहा था. इसी दौरान टैंक से फायरिंग की जा रही थी. तभी हादसा हो गया. इसमें दो सैनिकों की मौत हो गई, जबकि एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए. फायरिंग अभ्यास सेना की ट्रेनिंग का हिस्सा होता है. इसमें सैनिकों को हथियार और सैन्य गाड़ियों का इस्तेमाल करना सिखाया जाता है. टैंक से फायरिंग के दौरान भी सुरक्षा के लिए तय नियमों का पालन किया जाता है.

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हादसे में घायल अधिकारी की हालत गंभीर बताई गई है. उन्हें बेहतर इलाज के लिए हेलिकॉप्टर से ढाका के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है. सेना ने अभी घायल अधिकारी की पहचान और उन्हें किस तरह की चोट लगी है, इसकी जानकारी नहीं दी है. मृत सैनिकों के नाम भी अभी सामने नहीं आए हैं.

हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच जारी

बांग्लादेश सेना ने कहा है कि हादसे की वजह पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि टैंक से फायरिंग के दौरान आखिर क्या हुआ.

यह भी पढ़ें: भारत में नहीं मिलते ओरंगुटान, फिर ओडिशा के जंगल में कैसे पहुंचे 5 बच्चे? 4000 KM दूर है इनका असली घर

अभी सेना ने यह नहीं बताया है कि टैंक में कोई तकनीकी खराबी थी या नहीं. हादसे में किस तरह की गोली या गोला-बारूद इस्तेमाल किया गया था, इसकी जानकारी भी सामने नहीं आई है. इसलिए हादसे की वजह को लेकर अभी कोई पक्की बात नहीं कही जा सकती.

हादसे में 2 सैनिकों की मौत

इस घटना में बांग्लादेश सेना के दो सैनिकों की मौत हुई है और एक अधिकारी गंभीर रूप से घायल हैं. घायल अधिकारी को इलाज के लिए ढाका ले जाया जा रहा है. सेना की जांच के बाद ही हादसे की पूरी वजह सामने आएगी. फिलहाल सेना की ओर से घटना से जुड़ी और जानकारी जुटाई जा रही है.

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