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कानपुर: करोड़पति ससुर की हत्या के वक्त पार्टी में 'तुम तो धोखेबाज हो' पर डांस कर रही थी बहू! मास्टरमाइंड शालू का Exclusive वीडियो

कानपुर में 63 वर्षीय दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में आरोपी बहू शालू का एक वीडियो सामने आया है. ससुर की हत्या की साजिश रचने वाली शालू घटना की रात पति के साथ पार्टी में 'तुम तो धोखेबाज हो' गाने पर बेफिक्र होकर डांस करती नजर आई. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

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कानपुर पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
कानपुर पुलिस ने आरोपी बहू को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)

कानपुर में 63 वर्षीय दवा कारोबारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में एक वीडियो 'आज तक' के हाथ लगा है. वीडियो उस रात का बताया जा रहा है, जब विनीत की उनके घर में हत्या हुई थी और आरोपी बहू शालू अपने पति सुब्रत के साथ पार्टी में डांस कर रही थी. शालू ने ही घर पर भाड़े के हत्यारे भेजे थे. फिलहाल, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

आपको बता दें कि वायरल वीडियो में शालू डार्क पर्पल गाउन पहने दिखाई दे रही है. वह पति के साथ डांस कर रही है. बैकग्राउंड में ‘तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो’ गाना बज रहा है. शालू गाने की धुन पर पति के साथ डांस करती हुई दिखाई देती है.

यह भी पढ़ें: करोड़पति ससुर की हत्या की मास्टरमाइंड निकली बहू! पहले फूट-फूटकर रोई, अब पुलिस ने भेजा जेल; कानपुर के विनीत मिनोचा हत्याकांड की पूरी कहानी

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वीडियो में पार्टी का माहौल पूरी तरह सामान्य नजर आ रहा है. आसपास लोग मौजूद हैं और डांस कर रहे हैं. शालू भी बेहद सहज अंदाज में पार्टी करती दिखाई दे रही है. उसके चेहरे पर किसी तरह की घबराहट या तनाव नजर नहीं आता.

खास बात यह है कि पुलिस जांच के मुताबिक, इसी रात कानपुर के रतन आर्बिट अपार्टमेंट में उसके ससुर विनीत मिनोचा की हत्या हुई थी. पुलिस ने शालू को इस मामले में आरोपी बनाया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

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पुलिस के मुताबिक, शालू और उसका पति सुब्रत रात करीब 10:30 बजे कॉस्मोजिन लाउंज पहुंच गए थे. पार्टी करीब 11:30 बजे शुरू होनी थी. वहां लगभग 20-25 लोग मौजूद थे. वीडियो में शालू इसी पार्टी में पति के साथ डांस करती दिखाई दे रही है.

पुलिस का दावा है कि हत्या से पहले शालू ने नौकरों को घर बुलाया था. बाद में नौकर विशाल और उसके साथी राजकिशोर पर विनीत की हत्या करने का आरोप लगा. दोनों की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में शालू की कथित भूमिका सामने आई.

यह भी पढ़ें: मॉस्को में कानपुर के इंजीनियर की गिरफ्तारी का दावा, रोते हुए पत्नी बोली- 'रूसी सेना में भेजने का बनाया जा रहा दबाव'

पुलिस के अनुसार, रात करीब 3 बजे शालू पति और बेटे के साथ घर पहुंची. इसके बाद विनीत का शव मिलने पर उसने आसपास के लोगों को बुलाया. पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी बहू शालू हत्या की प्लानिंग करके घर से निकली. हत्यारों को फोन पर हत्या के लिए गाइड करती रही. पार्टी उसके पति सुब्रत ने शहर के कॉस्मोजिन लाउंज में अरेंज की थी.

फिलहाल, 'आज तक' के हाथ लगे इस वीडियो में शालू को उसी रात पार्टी में पति के साथ डांस करते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस की जांच में उसी रात उसके ससुर की हत्या की साजिश में उसकी कथित भूमिका सामने आई है.

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