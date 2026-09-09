VIDEO: कुत्ते पर झपटा गुलदार, करीब 25 सेकेंड तक दूसरी मंजिल पर हुई भिड़ंत, फिर...

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रात के समय गुलदार के आवासीय इलाके में पहुंचने से लोगों में दहशत फैल गई. विकास भवन के निकट स्थित आवासीय कॉलोनी की दूसरी मंजिल पर अचानक एक गुलदार पहुंच गया. यहां उसने सो रहे एक घरेलू कुत्ते पर हमला कर दिया. गुलदार के अचानक पहुंचने से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

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घटना के दौरान गुलदार ने कुत्ते को अपना शिकार बनाने की कोशिश की. दोनों के बीच करीब 25 सेकेंड तक जोरदार संघर्ष हुआ. कुत्ते ने भी गुलदार का सामना किया. इस वजह से गुलदार उसे मार नहीं पाया. कुछ देर की जद्दोजहद के बाद गुलदार वहां से भाग निकला. गनीमत रही कि इस दौरान किसी इंसान के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई.

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वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

गुलदार और कुत्ते के बीच हुई इस पूरी भिड़ंत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में गुलदार को कुत्ते पर हमला करते और दोनों को संघर्ष करते देखा जा सकता है. आवासीय कॉलोनी की दूसरी मंजिल तक गुलदार के पहुंचने की घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

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पहाड़ी इलाकों में वन्यजीवों के आबादी वाले क्षेत्रों में आने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं. इस घटना के बाद लोगों में रात के समय विशेष सतर्कता की जरूरत महसूस की जा रही है.

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