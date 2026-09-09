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हनुमान अंश का विदेशों में बजेगा डंका, 170 करोड़ पार कमाई! KGF मेकर्स ने लगाया बड़ा दांव, बॉलीवुड ने किया था इग्नोर

भारत में 170 करोड़ के करीब पहुंची ‘हनुमान अंश’ अब 11 सितंबर को विदेशों में रिलीज होगी. KGF मेकर्स Hombale Films ने फिल्म के ग्लोबल राइट्स लेकर बड़ा दांव खेला है.

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हनुमान अंश पर बरस रही भगवान की कृपा (Photo: Socialmedia)
हनुमान अंश पर बरस रही भगवान की कृपा (Photo: Socialmedia)

जिस फिल्म को शुरुआत में थिएटर तक पहुंचने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ी, वही अब सात समंदर पार अपना डंका बजाने निकल पड़ी है. हम बात कर रहे हैं नीम करोली बाबा की जिंदगी और शिक्षाओं पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ की. भारत में बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई करने के बाद अब फिल्म की नजर इंटरनेशनल मार्केट पर है. खास बात ये है कि विदेशों में फिल्म को होमबाले फिल्म्स रिलीज कर रहा है, वही प्रोडक्शन हाउस जिसने KGF जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी दी है.

2 करोड़ की फिल्म, 170 करोड़ के करीब कारोबार

हनुमान अंश’ की कहानी सिर्फ फिल्म की कमाई की नहीं, बल्कि एक ऐसे सिनेमाई उलटफेर की है जिसकी शायद शुरुआत में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा ट्रेंड पकड़ा कि बड़े बजट की फिल्मों को भी पीछे छोड़ दिया.

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33 दिनों में फिल्म भारत में 143.13 करोड़ रुपये नेट और करीब 169.20 करोड़ रुपये ग्रॉस कमा चुकी है. यानी 170 करोड़ का आंकड़ा अब बस छूने ही वाला है. दिलचस्प बात ये है कि फिल्म की रफ्तार समय के साथ कम होने के बजाय कई मौकों पर और तेज हुई. पांचवें हफ्ते में भी इसके शोज और कमाई ने ट्रेड को चौंकाया है.

अब विदेशों में खुलेगा ‘हनुमान अंश’ का दरबार

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भारत में मिली जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के बाद अब फिल्म 11 सितंबर 2026 को इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज होगी. होमबाले फिल्म्स के हाथ में ओवरसीज रिलीज की कमान आना फिल्म के लिए बड़ा दांव माना जा रहा है.

दरअसल, नीम करोली बाबा की पॉपुलैरिटी सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. दुनियाभर में उनके अनुयायी हैं और सोशल मीडिया पर भी विदेशों में रहने वाले लोग लगातार फिल्म देखने का तरीका पूछते नजर आए हैं. ऐसे में मेकर्स को उम्मीद है कि थिएटर रिलीज के बाद उन दर्शकों तक भी फिल्म पहुंचेगी, जो अब तक इसे देखने का इंतजार कर रहे थे.

बॉलीवुड से नहीं मिली मदद, अब ग्लोबल मंच पर ‘हनुमान अंश’

फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी पहले ही बॉलीवुड से सपोर्ट न मिलने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. शुरुआत में फिल्म को बेहद कम शो मिले थे, लेकिन दर्शकों के प्यार ने तस्वीर पलट दी.

अब कहानी दिलचस्प मोड़ पर है, जिस फिल्म को घरेलू इंडस्ट्री में ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, उसे केजीएफ मेकर्स होमबाले फिल्म्स ग्लोबल दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं. अब देखना होगा कि भारत में 170 करोड़ के करीब पहुंच चुकी ‘हनुमान अंश’ विदेशों में कितने करोड़ का नया चमत्कार करती है.

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तो उम्मीद है अब- हम हनुमान अंश कब देख सकेंगे? कैसे और कहां देख सकेंगे? सवाल पूछने वाले नीम करोली बाबा के चहेतों को जवाब मिल ही गया होगा. देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म इंटरनेशनली कितना कारोबार करती है.

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