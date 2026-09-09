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FTII से डिग्री, पेशे से टीचर... 10 साल बैकग्राउंड में पसीना बहाकर ऐसे 'नीम करौली बाबा' बने शोभिनव

लखनऊ के शोभिनव सत्या ने FTII से एक्टिंग की पढ़ाई के बाद एक्टिंग टीचर और असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में दस साल संघर्ष किया. फिर दो करोड़ के बजट वाली फिल्म 'हनुमान अंश' में नीम करौली बाबा का किरदार निभाकर उन्होंने 100 करोड़ से अधिक की कमाई की. आइए जानते हैं उनके करियर और एकेडमिक सफर के बारे में...

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FTII पास-आउट और असिस्टेंट डायरेक्टर रहे शोभिनव सत्या की प्रेरक कहानी (Photo: ITGD)
FTII पास-आउट और असिस्टेंट डायरेक्टर रहे शोभिनव सत्या की प्रेरक कहानी (Photo: ITGD)

फिल्म जगत में जब भी किसी बड़ी कामयाबी की बात होती है, तो अक्सर बड़े स्टार-किड्स या गॉडफादर का जि‍क्र आता है. लेकिन लखनऊ के रहने वाले शोभिनव सत्या की कहानी यह साबित करती है कि अगर आपकी शैक्षणिक बुनियाद मजबूत हो और हुनर पर पकड़ हो, तो किस्मत का दरवाज़ा देर से ही सही, खुलता जरूर है.

देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान FTII (पुणे) से एक्टिंग की पढ़ाई करने वाले और पेशेवर एक्टिंग टीचर रहे शोभिनव आज 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनुमान अंश' में आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा (महाराज जी) का मुख्य किरदार निभाकर देश भर में छा गए हैं.आइए जाानते हैं उनके करियर के अब तक के सफर के बारे में... 

FTII से डिग्री, फिर टीचर की नौकरी

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शोभिनव सत्या का करियर ग्राफ किसी भी सामान्य छात्र और स्ट्रगलर के लिए प्रेरणादायक है. कला और थिएटर में रुचि के चलते शोभिनव ने भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII, पुणे) का रुख किया. हजारों कंपटीटर्स को पछाड़कर उन्होंने FTII से एक्टिंग में प्रोफेशनल डिग्री हासिल की, जहां उन्होंने मेथड एक्टिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग और सिनेमा की तकनीकी बारीकियों को गहराई से समझा.

पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी सीख को दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया. वे 'ओपुलेंट स्कूल ऑफ एक्टिंग एंड फिल्म्स' में बतौर एक्टिंग टीचर जुड़े और युवाओं को अभिनय की ट्रेनिंग दी.

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10 साल तक किया स्ट्रगल

 सिर्फ एक्टिंग सिखाना ही काफी नहीं था, बॉलीवुड में टिके रहने के लिए उन्होंने पर्दे के पीछे काम करना शुरू किया. करीब 10 साल तक वे असिस्टेंट डायरेक्टर (AD), सेकंड-यूनिट डायरेक्टर और स्क्रिप्ट सुपरवाइजर के रूप में 'सीआईडी', 'रागिनी MMS रिटर्न्स', और 'महापौर' जैसे प्रोजेक्ट्स से जुड़े रहे.

बता दें कि महज 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी और अब तक 100 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी फिल्म 'हनुमान अंश' के लिए शोभिनव को कभी हीरो के तौर पर कास्ट ही नहीं किया गया था. वे सेट पर सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर (2nd AD) के तौर पर काम करने पहुंचे थे.

फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी ने मीड‍िया में इस बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया है कि जब शोभिनव प्री-प्रोडक्शन शुरू होने के 2 दिन बाद सेट पर आए, तो मैं उन्हें लेट आने पर डांटने गया था. लेकिन जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, मुझे उनके चेहरे और हाव-भाव में नीम करौली बाबा का अक्स दिखाई दिया. हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने भी रात 3 बजे मैसेज कर कहा कि शोभिनव का चेहरा सीधे महाराज जी से मिलता है.

जब फिल्म में तय किए गए मुख्य अभिनेता की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो निर्देशक ने शोभिनव की एकेडमिक ट्रेनिंग और चेहरे की समानता पर भरोसा जताया.

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चित्रकूट के घाट पर 4 घंटे का ऑडिशन

डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी उन्हें मंदाकिनी नदी के प्रसिद्ध चित्रकूट घाट ले गए. वहां नाव की सवारी के दौरान करीब 4 घंटे तक ऑडिशन चला. FTII में सीखी एक्टिंग की बारीकियों और कॉमिक टाइमिंग के दम पर शोभिनव ने उस ऑडिशन में डायरेक्टर का दिल जीत लिया और उन्हें 'नीम करौली बाबा' के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया.

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