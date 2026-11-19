पिछले कुछ दिनों में स्‍पाइसजेट की फ्लाइट्स के एक साथ कैंसिल होने से सैकड़ों यात्री फंस चुके हैं. पिछले 10 दिनों में सिर्फ 6 ऑपरेशनल एयरक्रॉफ्ट और करीब 70 फीसदी फ्लाइट कैंसिल हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी एयरलाइंस सभी सेक्‍टर्स में बुकिंग ले रही है. जबकि फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने की वजह से इसका ज्‍यादातर फ्लीट अभी भी पार्क हैं.

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मुंबई-दुबई के लिए 23 नवंबर से बुकिंग खुली हुई है, हालांकि 35.8 करोड़ रुपये का बकाया न होने की वजह से 12 नवंबर से फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं. 19 नवंबर तक ज़्यादातर डोमेस्टिक फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई थीं, आज 55 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स में से सिर्फ छह ही चल रही हैं. ऑपरेशन में इतनी दिक्‍कतों के बाद भी फुल कैपिसिटी में बुकिंग चल रही है. इसपर ना तो एविएशन मिनिस्‍ट्री ने कोई जवाब दिया है और ना ही एयलाइंस के लिए कोई गाइडलाइन वगैरह जारी किए गए हैं.

पैसेंजर्स यही सवाल उठा रहे हैं कि अगर 70 फीसदी से ज्‍यादा ऑपरेशन कम हुआ है तो सभी सेक्‍टर्स में फुल कैपिसिटी पर विमान कैसे चलेंगे? पैसेंजर्स ने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसने कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि एयरलाइंस यह जानते हुए भी बुकिंग ले रही हैं कि फाइनेंशियल दिक्कतों और वेंडर का बकाया पेमेंट न होने की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी.

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25 फीसदी से भी कम स्‍लॉट पर फ्लाइट

बुधवार को स्‍पाइजेजट बोर्ड की बैठक भी हुई, जिसमें एयरलाइन के ऑपरेशन को बनाए रखने के लिए 5500 करोड़ रुपये जुटाने को मंजूरी दी गई. डीजीसीए ने 25 अक्‍टूबर से शुरू होने वाले विंटर शेड्यूल के लिए एयरलाइन के लिए 66 डेली फलाइट्स को मंजूरी दी है, लेकिन डेटा से पता चलता है कि यह 25% से भी कम स्लॉट पर उड़ान भर रही है, और पिछले 10 दिनों में 70% फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं.

एयलाइन को नहीं मिलेंगे 350 करोड़ रुपये?

स्‍पाइसजेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्‍ट अजय सिंह ने इस मामले पर सिविल एविएशन मिनिस्टर के. राम मोहन नायडू से मुलाकात की है, जबकि एयरलाइन को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) 5.0 के तहत पेंडिंग 350 करोड़ रुपये देने से मना कर दिया गया है.

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कहा कि वह इस मामले को देख रही है और कोई भी एक्शन लेने से पहले एयरलाइन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. वहीं इस बीच, मोल्‍दोवा की फ्लाई वन, जिसने स्‍पाइसे को तीन A321 वेट-लीज़ पर दिए थे, ने DGCA को लेटर लिखकर अपने एयरक्राफ्ट और क्रू को वापस मांगा है. उसने कहा है कि स्पाइसजेट ने रीडिलीवरी प्लान को फाइनल करने में कोई खास मदद नहीं की. फ्लाई वन ने 16 नवंबर से स्पाइसजेट के साथ अपना वेट-लीज़ अरेंजमेंट वापस ले लिया है.

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