scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दिन में दो-चार बार बीवी से बोलें Love You', ओवैसी का दिखा लव गुरु अवतार

कानपुर में रैली के दौरान असदुद्दीन ओवैसी का अनोखा 'लव गुरु' अवतार देखने को मिला, जहां उन्होंने पुरुषों को सुबह-शाम बीवी से प्यार जताने की सलाह दी. इसके साथ ही उन्होंने 'आई लव मोहम्मद' का नारा लगवाते हुए यूपी चुनाव 2027 के लिए सपा को गठबंधन का अल्टीमेटम भी दे दिया.

Advertisement
X
असदुद्दीन ओवैसी लवगुरु बने (Photo: ITG)
असदुद्दीन ओवैसी लवगुरु बने (Photo: ITG)

मुस्लिम सियासत के कद्दावर चेहरे और अपने तल्ख तेवरों व सियासी बयानों के लिए जाने जाने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का एक बिल्कुल नया और अनोखा अंदाज देखने को मिला है. राजनीतिक भाषणों में अक्सर सरकार और विरोधियों पर निशाना साधने वाले ओवैसी रविवार को कानपुर में 'लव गुरु' के अवतार में नजर आए.

ओवैसी ने अपने ताजा भाषण में मुस्लिम पुरुषों को घरेलू जिंदगी खुशहाल बनाने और मियां-बीवी के रिश्ते में मोहब्बत कायम रखने की एक खास सलाह दी है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को सुबह-शाम बोलिए I love you.

कानपुर में भीड़ को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 'जब प्यार करते हो मजलिस से तो दिल खोलकर बोलो, क्या बोलोगे, आई लव मोहम्मद.' इसके साथ ही उन्होंने आई लव मोहम्मद के नारे लगवाए. आई लव मोहम्मद को लेकर राजनीतिक विवाद हो चुका है. अब ओवैसी ने फिर से इस मुद्दे को उठा दिया है.

सम्बंधित ख़बरें

asaduddin owaisi
'2 अक्टूबर तक इंतजार करूंगा, फिर रोना मत', कानपुर से ओवैसी का सपा को अल्टीमेटम
AIMIM chief Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने किया जयंत का बचाव, बोले- BJP को रोकना है तो हमसे बात करो
Hyderabad Accident
हैदराबाद में तेज रफ्तार वाहन ने 3 साल के बच्चे को कुचला
Asaduddin Owaisi strongly opposes UCC in Bhopal, targets BJP and Modi.
UCC पर बढ़ा राजनीतिक बवाल, भोपाल की रैली में जमकर बरसे ओवैसी
UCC पर छिड़ा धर्मयुद्ध, कौन समर्थक- कौन विरुद्ध? देखें विशेष

ओवैसी का लव गुरु वाला अवतार

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अक्सर लोग घर में छोटी-छोटी बातों पर तनाव पैदा कर लेते हैं, जबकि रिश्तों को मजबूत रखने का तरीका बेहद आसान है. मुस्कुराते हुए ओवैसी ने रैली में मौजूद लोगों से कहा कि अपनी बीवी से प्यार का इजहार करने में कंजूसी मत करिए. सुबह उठकर और शाम को जब घर लौटें, तो दिन में दो-चार बार अपनी बीवी से 'Love You dear' (लव यू) कह दिया करें.

Advertisement

ओवैसी ने कहा कि अपनी बीवी की आंख में आंख डालकर जरूर बोलना कि I LOVE YOU MY DEAR. जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप-छुप के आहें भरना क्या. इससे घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा और आपसी मोहब्बत भी बढ़ेगी.

घरेलू रिश्तों में मिठास का दिया संदेश

ओवैसी के इस हल्के-फुल्के और मजाकिया अंदाज पर वहां मौजूद भीड़ ने जमकर तालियां बजाईं और ठहाके लगाए. ओवैसी ने आगे कहा कि घर में खुशहाली और सुकून तब ही आता है जब आपस में सम्मान और प्यार हो. उन्होंने कहा कि शादीशुदा जिंदगी में छोटी-मोटी नोक-झोंक को भूलकर इंसान को अपने जीवनसाथी का ध्यान रखना चाहिए और समय-समय पर प्यार जताते रहना चाहिए.

विपक्ष पर निशाना साधते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो आएंगे. आई लव यू, यू लव मी. संभालो मेरे को, मगर मेरे लव में जरा वोट भी डालो. यहां तो आ जाते हैं, वो नहीं मालूम वो कौन सा भानुमती का कुनबा है. आप लोग बेखौफ होकर वोट डालना. वो गाना है पुराना ना कि जब प्यार किया तो डरना क्या, छुप-छुप के आहें भरना क्या. जब प्यार करते हो AIMIM से, तो दिल खोल के बोलो. क्या बोलोगे, आई लव मोहम्मद.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Advertisement

ओवैसी का यह नया अंदाज देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा. लोगों ने उनके इस बयान पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं. कई यूजर्स ने चुटकी लेते हुए ओवैसी को 'लव गुरु' का नया अवतार करार दिया, तो वहीं कई लोगों ने उनके इस संदेश की सराहना की और कहा कि राजनीतिक मंचों से पारिवारिक रिश्तों में मिठास और आपसी मोहब्बत बढ़ाने की बात करना एक सकारात्मक कदम है.

अमूमन ओवैसी की रैलियों में केंद्र सरकार की नीतियों, मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और कड़े राजनीतिक बयानों की गूंज होती है. ऐसे में उनका यह 'रोमांटिक और पारिवारिक' सुझाव कई लोगों के लिए हैरान करने वाला रहा. जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयानों से नेता जनता के बीच अपनी एक सहज और सरल छवि बनाने की कोशिश करते हैं. ओवैसी का यह भाषण और उनका 'लव यू' वाला नुस्खा इंटरनेट पर चर्चा का मुख्य केंद्र बना हुआ है.

सपा को गठबंधन का दिया अल्टीमेटम

असदुद्दीन ओवैसी ने सियासी ऐलान करते हुए कहा कि कानपुर कैंट से AIMIM चुनाव लड़ेगी. पिछले चुनाव में गलती हुई. इस बार कैंट से AIMIM उम्मीदवार उतरेगा. ओवैसी ने दावा किया कि वह दो से तीन बार चुनाव के दौरान कानपुर आएंगे. ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार दोबारा नहीं बनने देना है. तमाम पार्टियां AIMIM से हाथ मिलाएं.

Advertisement

ओवैसी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक गठबंधन का इंतजार है. इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया जाएगा. वहीं सपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी झूठ का अंजाम सीमांचल ने दे दिया है. इस तरह से उन्होंने सपा को 2 अक्टूबर तक के लिए गठबंधन की डेडलाइन तय कर दी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'दिन में दो-चार बार बीवी से बोलें Love You', ओवैसी का दिखा लव गुरु अवतार |
    Budh Nakshatra Parivartan 2026: आज चित्रा नक्षत्र में एक्टिवेट हुए बुध देव, अक्टूबर तक 4 राशियां रखें फूंक फूंककर कदम! |
    ट्रेन पर लिखे इन नंबरों का मतलब जानते हैं आप? जानें 0, 1, 2, 5, 6 और 9 का मतलब |
    5-स्टार होटल में डिनर टेबल पर आया बेबी कॉकरोच, डॉक्टर ने शेयर की VIDEO |
    बप्पा की भक्ति में लीन सचिन तेंदुलकर की बेटी-बहू, ननद-भाभी ने जोड़े हाथ, दिखाई खूबसूरत मंदिर की झलक |
    भारत के प्रॉपर्टी बाजार में बढ़ा भरोसा, AI और डेटा सेंटर बनेंगे निवेश का नया इंजन |
    विराट कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ 59 रन बनाते ही रचेंगे इतिहास |
    अखिलेश यादव के ’पीडीए रथ’ पर मायावती का निशाना- लाल से ज्यादा भगवा, गिरगिट जैसे रंग बदला |
    13 साल की इस तैराक ने रचा इतिहास... जीता गोल्ड मेडल, तोड़ा एशियन गेम्स रिकॉर्ड |
    45 की एक्ट्रेस मन्नतों से जुड़वा बच्चों की बनी मां, पोता-पोती के लिए 10 साल तड़पे दादा-दादी, पति हुआ भावुक
    Advertisement