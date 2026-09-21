5-स्टार होटल में डिनर टेबल पर आया बेबी कॉकरोच, डॉक्टर ने शेयर की VIDEO

मुंबई के एक 5-स्टार होटल में डिनर करने पहुंचे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक सेठ उस वक्त हैरान रह गए, जब उनकी टेबल पर एक छोटा कॉकरोच घूमता नजर आया. मामला सहार स्थित जेडब्ल्यू मैरियट के रोमेनो रेस्टोरेंट का है. डॉ. सेठ ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कॉकरोच प्लेट और टेबल के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है.

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डॉ. अशोक सेठ शनिवार रात डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी टेबल पर यह कॉकरोच नजर आया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए इस छोटे से अनचाहे मेहमान को मजाकिया अंदाज में ‘रोची’ नाम दिया. डॉक्टर ने बताया कि उसे टेबल से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वह वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ.

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‘रोची’ ने नहीं छोड़ी टेबल

डॉ. सेठ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शायद ‘रोची’ भी उनके साथ डिनर शेयर करना चाहता था. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि शायद उसे पिज्जा चाहिए था, पास्ता नहीं. हालांकि, इस घटना का असर ऐसा हुआ कि उनकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई और उन्हें रेस्टोरेंट छोड़कर जाना पड़ा.

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Look who came for dinner unexpectedly. ‘Roachie’ - a baby *cockroach was on our table wanting to share our dinner at the Romano restaurant at JW Marriott , Sahar , Mumbai, Saturday night*!!! Despite our persuasion ‘ Roachie’ refused to leave . Maybe wanted Piazza and not… pic.twitter.com/w1h92KZiaU — Dr. Ashok Seth (@Dr_AshokSeth) September 20, 2026

डॉ. सेठ ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफएसएसएआई और जेडब्ल्यू मैरियट को भी टैग किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले की जांच की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी.

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पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद मैरियट बॉनवॉय असिस्ट की ओर से भी जवाब आया. कस्टमर केयर हैंडल ने घटना को गंभीर बताते हुए डॉ. सेठ से संपर्क की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि मामले की जांच की जा सके.

फिलहाल रोमेनो रेस्टोरेंट या जेडब्ल्यू मैरियट की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब देखना होगा कि होटल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सेठ की शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं.

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