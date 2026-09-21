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5-स्टार होटल में डिनर टेबल पर आया बेबी कॉकरोच, डॉक्टर ने शेयर की VIDEO

फाइव स्टार होटल में डॉक्टर अशोक सेठ की टेबल पर एक कॉकरोच घूमता नजर आया. उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा कर होटल की साफ-सफाई पर सवाल उठाए. डॉ. सेठ ने महाराष्ट्र FDA और FSSAI को टैग कर इस मामले की जांच करने की उम्मीद जताई है.

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डॉ. अशोक सेठ ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच का वीडियो शेयर किया. (X/@Dr_AshokSeth)
डॉ. अशोक सेठ ने सोशल मीडिया पर कॉकरोच का वीडियो शेयर किया. (X/@Dr_AshokSeth)

मुंबई के एक 5-स्टार होटल में डिनर करने पहुंचे मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. अशोक सेठ उस वक्त हैरान रह गए, जब उनकी टेबल पर एक छोटा कॉकरोच घूमता नजर आया. मामला सहार स्थित जेडब्ल्यू मैरियट के रोमेनो रेस्टोरेंट का है. डॉ. सेठ ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कॉकरोच प्लेट और टेबल के आसपास घूमता दिखाई दे रहा है.

डॉ. अशोक सेठ शनिवार रात डिनर के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे. इसी दौरान उनकी टेबल पर यह कॉकरोच नजर आया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए इस छोटे से अनचाहे मेहमान को मजाकिया अंदाज में ‘रोची’ नाम दिया. डॉक्टर ने बताया कि उसे टेबल से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वह वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ.

यह भी पढ़ें: बैकफुट पर कॉकरोच पार्टी... बीजेपी नेता के खिलाफ ट्वीट हटाने के लिए सौरव-रांका राजी

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‘रोची’ ने नहीं छोड़ी टेबल

डॉ. सेठ ने अपनी पोस्ट में लिखा कि शायद ‘रोची’ भी उनके साथ डिनर शेयर करना चाहता था. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि शायद उसे पिज्जा चाहिए था, पास्ता नहीं. हालांकि, इस घटना का असर ऐसा हुआ कि उनकी भूख पूरी तरह खत्म हो गई और उन्हें रेस्टोरेंट छोड़कर जाना पड़ा.

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डॉ. सेठ ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने के साथ महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफएसएसएआई और जेडब्ल्यू मैरियट को भी टैग किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि मामले की जांच की जाएगी और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों के मनगढ़ंत इंटरव्यू

पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद मैरियट बॉनवॉय असिस्ट की ओर से भी जवाब आया. कस्टमर केयर हैंडल ने घटना को गंभीर बताते हुए डॉ. सेठ से संपर्क की जानकारी साझा करने को कहा, ताकि मामले की जांच की जा सके.

फिलहाल रोमेनो रेस्टोरेंट या जेडब्ल्यू मैरियट की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब देखना होगा कि होटल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. सेठ की शिकायत पर क्या कार्रवाई करते हैं.

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