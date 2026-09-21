13 साल की इस तैराक ने रचा इतिहास... जीता गोल्ड मेडल, तोड़ा एशियन गेम्स रिकॉर्ड

चीन की महज 13 साल की तैराक यु जिदी ने एशियन गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है. टोक्यो एक्वाटिक्स सेंटर में आयोजित फाइनल में यु जिदी ने 2 मिनट 05.08 सेकंड में नया एशियन गेम्स रिकॉर्ड बनाया.

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यु जिदी ने हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 में चीन की ओलंपिक चैम्पियन झांग युफेई द्वारा बनाए गए 2:05.57 सेकंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, उन्होंने अपनी हमवतन चांग मोहान को तीन सेकंड से ज्यादा के अंतर से पछाड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जापान की मिसा ओकुजोनो ने कांस्य पदक जीता.

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12 साल की उम्र में भी रचा था इतिहास

यु जिदी का यह पहला बड़ा इंटरनेशनल कारनामा नहीं है, पिछले साल सिंगापुर में हुए विश्व तैराकी चैम्पियनशिप में महज 12 साल की उम्र में वह पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की तैराक बनी थीं. वह चीन की कांस्य पदक जीतने वाली 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम का हिस्सा थीं. इसके अलावा उन्होंने तीन व्यक्तिगत स्पर्धाओं में चौथा स्थान हासिल किया था.

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इस साल की शुरुआत में यु जिदी ने 200 मीटर बटरफ्लाई में अमेरिकी ओलंपिक चैम्पियन रेगन स्मिथ को भी हराया था, अब एशियन गेम्स में अपने डेब्यू पर उन्होंने व्यक्तिगत गोल्ड मेडल के साथ रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

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खास बात यह है कि यु जिदी अगले महीने ही 14 साल की होंगी, एशियन गेम्स में 200 मीटर बटरफ्लाई उनका पहला व्यक्तिगत इवेंट था और उन्हें अभी दो और व्यक्तिगत इवेंट में हिस्सा लेना है.

जीत के बाद भी यु जिदी अपने प्रदर्शन से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखीं और उन्होंने इसे सिर्फ 'ठीक-ठाक' बताया, उनका मानना है कि वह इससे भी तेज तैर सकती हैं.13 साल की उम्र में एशियन गेम्स चैम्पियन और रिकॉर्ड होल्डर बन चुकी यू ज़िदी पर अब पूरी दुनिया की नजरें हैं.

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