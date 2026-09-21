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ट्रेन पर लिखे इन नंबरों का मतलब जानते हैं आप? जानें 0, 1, 2, 5, 6 और 9 का मतलब

ट्रेन के नंबर की शुरुआत में लिखा पहला अंक उसके प्रकार से जुड़ी अहम जानकारी दे सकता है. जानिए 0, 1, 2, 5, 6 और 9 से शुरू होने वाले ट्रेन नंबरों का क्या मतलब होता है और इन्हें देखकर ट्रेन की पहचान कैसे की जा सकती है.

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ट्रेन नंबर के शुरुआती अंक से ट्रेन की कैटेगरी का अंदाजा लगाया जा सकता है. ( Photo: ITG)
ट्रेन नंबर के शुरुआती अंक से ट्रेन की कैटेगरी का अंदाजा लगाया जा सकता है. ( Photo: ITG)

जब भी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन आती है, तो सबसे पहले हमारी नजर उसके नाम और नंबर पर जाती है. ट्रेन के हर नंबर का अपना एक मतलब होता है. क्या आपको पता है कि कई ट्रेनों के नंबर की शुरुआत में लिखा पहला अंक ट्रेन की कैटेगरी के बारे में जानकारी दे सकता है? यानी ट्रेन का नंबर देखकर आप उसके प्रकार का अंदाजा लगा सकते हैं. अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह छोटी सी जानकारी आपके लिए काफी दिलचस्प हो सकती है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ट्रेन नंबर के शुरुआती अंक क्या बताते हैं.

0 से शुरू होने वाला नंबर
अगर किसी ट्रेन का नंबर 0 (जीरो) से शुरू होता है, तो यह आमतौर पर स्पेशल ट्रेन से जुड़ा हो सकता है. रेलवे जरूरत के हिसाब से कई स्पेशल ट्रेनें चलाता है. इनमें त्योहार, भीड़ या किसी खास मौके पर चलाई जाने वाली ट्रेनें शामिल हो सकती हैं. इसलिए ट्रेन नंबर की शुरुआत में 0 देखकर आप समझ सकते हैं कि यह सामान्य नियमित ट्रेन से अलग कोई स्पेशल सेवा हो सकती है.

1 से शुरू होने वाला नंबर
अब बात करते हैं 1 से शुरू होने वाले ट्रेन नंबर की. ऐसे नंबर कई प्रमुख ट्रेनों में देखने को मिलते हैं. इनमें सुपरफास्ट और लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हो सकती हैं. सुपरफास्ट ट्रेनें सामान्य ट्रेनों की तुलना में कम स्टेशनों पर रुकती हैं और आमतौर पर लंबी दूरी तय करती हैं.

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2 से शुरू होने वाला नंबर
2 से शुरू होने वाले ट्रेन नंबर भी रेलवे की अलग-अलग एक्सप्रेस सेवाओं में देखने को मिलते हैं. इनमें कई लंबी दूरी की ट्रेनें शामिल हो सकती हैं. यानी अगर ट्रेन का नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो यह देखकर उसके एक्सप्रेस कैटेगरी में होने का अंदाजा लगाया जा सकता है.

5 से शुरू होने वाला नंबर
5 से शुरू होने वाले नंबर वाली ट्रेनों में पैसेंजर ट्रेनें शामिल रही हैं. ये ट्रेनें आमतौर पर छोटे और मध्यम दूरी के सफर के लिए जानी जाती हैं और रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकती हैं. हालांकि रेलवे समय-समय पर ट्रेनों के नंबर और कैटेगरी में बदलाव भी करता रहता है. इसलिए सिर्फ शुरुआती अंक देखकर ट्रेन की पूरी जानकारी तय नहीं करनी चाहिए.

6 से शुरू होने वाला नंबर
अगर ट्रेन का नंबर 6 से शुरू होता है, तो यह मेमू ट्रेन से जुड़ा हो सकता है. मेमू का पूरा नाम MEMU( Mainline Electric Multiple Unit) है. इन ट्रेनों का इस्तेमाल खास तौर पर कम और मध्यम दूरी के रूट पर ज्यादा किया जाता है. ये कई स्टेशनों पर रुकती हैं और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए काफी उपयोगी होती हैं.

9 से शुरू होने वाला नंबर
अब सबसे दिलचस्प बात. 9 से शुरू होने वाले नंबर वाली ट्रेनें मुंबई लोकल से जुड़ी होती हैं. मुंबई में लाखों लोग रोजाना लोकल ट्रेन से सफर करते हैं. इसलिए ट्रेन नंबर देखकर यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि ट्रेन मुंबई की लोकल सेवा से संबंधित है.

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सिर्फ एक अंक से पूरी जानकारी नहीं मिलती
यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है. ट्रेन नंबर के शुरुआती अंक से ट्रेन की कैटेगरी का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन रेलवे के नंबरिंग सिस्टम में समय के साथ बदलाव होते रहते हैं. इसलिए किसी ट्रेन के बारे में पक्की जानकारी के लिए उसका पूरा नंबर और रेलवे की मौजूदा जानकारी देखना बेहतर होता है. तो अगली बार जब स्टेशन पर ट्रेन आए, तो सिर्फ उसका नाम मत देखिए. ट्रेन नंबर का पहला नंबर भी जरूर देखिए. हो सकता है उस एक अंक से आपको ट्रेन के बारे में ऐसी जानकारी मिल जाए, जिसके बारे में आपने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया हो.

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