उत्तर प्रदेश के अवध और पूर्वांचल के बीच स्थित गोंडा जिला राजनीतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से अपनी अलग पहचान रखता है. 2022 के विधानसभा चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सभी सात सीटों पर जीत दर्ज की थी. समाजवादी पार्टी (SP) को किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली.

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यही नहीं, 2022 के नतीजों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गोंडा सीट पर BJP ने अपना कब्जा बरकरार रखा. सांसद कीर्ति वर्धन सिंह ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में BJP के सामने अपना दबदबा बनाए रखने की चुनौती होगी, जबकि सपा जिले में वापसी की कोशिश करेगी.

2022 में सातों सीटों पर BJP की जीत



2022 के चुनाव में BJP ने गोंडा जिले की सभी सात विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की. सपा दूसरे स्थान पर रही. हालांकि, गोंडा सदर सीट पर मुकाबला काफी करीबी था. यहां BJP के प्रतीक भूषण सिंह ने सपा के सूरज सिंह को सिर्फ 6,699 वोटों से हराया था.

इन नतीजों में तीन बातें खास हैं. पहली, BJP ने जिले की सभी सात सीटें जीतकर एकतरफा प्रदर्शन किया. दूसरी, गोंडा सदर सीट पर जीत का अंतर सबसे कम रहा. तीसरी, तरबगंज में प्रेम नारायण पांडेय ने 53,690 वोटों से सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

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मनकापुर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. यहां BJP के रमापति शास्त्री ने सपा के रमेश चंद्र को 42,349 वोटों से हराया. मेहनौन में विनय कुमार ने नंदिता शुक्ला को 23,218 वोटों से शिकस्त दी.

कटरा बाजार में BJP के बावन सिंह ने बैजनाथ को 18,457 वोटों से हराया. करनैलगंज में अजय ने सपा के योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भैया को 35,472 वोटों से पराजित किया. वहीं, गौरा में प्रभात कुमार वर्मा ने संजय कुमार को 22,974 वोटों से हराया.



लोकसभा चुनाव में भी BJP का दबदबा



गोंडा लोकसभा सीट पर भी BJP का प्रदर्शन लगातार मजबूत रहा है. कीर्ति वर्धन सिंह ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज की. 2019 में वह राजा भैया के नाम से भी चर्चा में रहे.

2024 के लोकसभा चुनाव में कीर्ति वर्धन सिंह ने सपा की श्रेया वर्मा को 46,224 वोटों से हराया. इस जीत के साथ उन्होंने गोंडा सीट पर BJP का कब्जा बरकरार रखा. इस तरह विधानसभा और लोकसभा, दोनों चुनावों में BJP का प्रदर्शन गोंडा में मजबूत रहा है. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर मिले वोटों का अलग-अलग विश्लेषण करना भी 2027 की तैयारी समझने के लिए जरूरी होगा.

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गोंडा का इतिहास: गोनर्द की प्राचीन पहचान से राजा देवी बख्श सिंह तक



गोंडा का इतिहास धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता आंदोलन की परंपराओं से जुड़ा हुआ है. इस क्षेत्र को प्राचीन काल में गोनर्द नाम से भी जाना जाता था. गोनर्द का उल्लेख संस्कृत साहित्य में मिलता है. महर्षि पतंजलि ने स्वयं को गोनर्दीय बताया था. पाणिनी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखने वाले पतंजलि का संबंध इसी क्षेत्र से जोड़ा जाता है.

स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, यह इलाका कभी घने वनों से घिरा था और कोशल राज्य की गोचर भूमि का हिस्सा था. इक्ष्वाकु वंश के राजा दिलीप और नंदिनी की कथा भी इस क्षेत्र से जोड़ी जाती है. मान्यता है कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम भी इसी इलाके में था. अयोध्या के नजदीक होने के कारण प्राचीन समय में ऋषि-मुनियों का यहां आना-जाना रहा होगा.



गोंडा की ऐतिहासिक पहचान में राजा देवी बख्श सिंह का नाम भी प्रमुख है. वह अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाले वीर योद्धा और देशभक्त राजा के रूप में याद किए जाते हैं. जिला प्रशासन के इतिहास संबंधी विवरण के मुताबिक, उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों से लड़ते हुए अपना जीवन और परिवार तक न्योछावर कर दिया था.

राजा देवी बख्श सिंह द्वारा बनवाया गया सागर तालाब आज भी गोंडा शहर की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है. यह तालाब शहर की पुरानी विरासत को संजोए हुए है.



धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान



गोंडा में कई प्राचीन धार्मिक स्थल मौजूद हैं. बाराही देवी मंदिर, खैरा भवानी मंदिर, दुखहरण नाथ मंदिर और पृथ्वीनाथ मंदिर जिले की धार्मिक पहचान से जुड़े प्रमुख स्थल हैं.

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पस्का और तर्रेमनोरमा जैसे स्थान भी जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हैं. धार्मिक आयोजनों और मेलों के दौरान इन जगहों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

गोंडा की लोकसंस्कृति में आल्हा, कजरी और फाग जैसी लोक विधाओं का विशेष स्थान है. नौटंकी और सफेदा जैसे लोकनृत्य भी यहां की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं.



भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक ढांचा



गोंडा उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मंडल में स्थित है. जिला मुख्यालय गोंडा शहर है, जो मंडल का प्रशासनिक केंद्र भी है. जिले का कुल क्षेत्रफल करीब 4,003 वर्ग किलोमीटर है.

जिला प्रशासन के अनुसार, गोंडा की सीमाएं उत्तर में श्रावस्ती, उत्तर-पूर्व में बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, पूर्व में बस्ती, दक्षिण में अयोध्या, दक्षिण-पश्चिम में बाराबंकी और उत्तर-पश्चिम में बहराइच से मिलती हैं.

जिले में चार तहसीलें हैं:

1. गोंडा सदर

2. मनकापुर

3. करनैलगंज

4. तरबगंज



क्षेत्रफल के लिहाज से गोंडा तहसील सबसे बड़ी है. इसका क्षेत्रफल 1,249.48 वर्ग किलोमीटर है. मनकापुर का क्षेत्रफल 763.70 वर्ग किलोमीटर, तरबगंज का 963.31 वर्ग किलोमीटर और करनैलगंज का 1,026.51 वर्ग किलोमीटर है.

2011 की जनगणना के अनुसार, जिले की कुल आबादी 34,05,376 थी. इसमें ग्रामीण आबादी करीब 32.09 लाख और शहरी आबादी करीब 1.95 लाख थी. जिले में 16 विकासखंड और 1,054 ग्राम पंचायतें हैं.

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नदियां, खेती और बाढ़ की चुनौती



गोंडा की भौगोलिक स्थिति यहां की अर्थव्यवस्था और जनजीवन को प्रभावित करती है. जिले में घाघरा, सरयू और कुआनो प्रमुख नदियां हैं. इसके अलावा बिसुही, मनवर और टेढ़ी जैसी मौसमी नदियां भी बहती हैं.

घाघरा नदी जिले की दक्षिणी सीमा बनाती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है. सरयू नदी करनैलगंज क्षेत्र से होकर पस्का के पास घाघरा में मिलती है. नदियों के आसपास के इलाके में जमीन उपजाऊ है, लेकिन बरसात के मौसम में बाढ़ का खतरा भी बना रहता है.

खास तौर पर करनैलगंज और तरबगंज तहसील के निचले इलाकों में बाढ़ की समस्या सामने आती है. दूसरी ओर, कम बारिश होने पर सूखे की स्थिति भी बन सकती है. ऐसे में किसानों के लिए सिंचाई और फसल सुरक्षा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं.

कृषि और चीनी उद्योग पर निर्भर अर्थव्यवस्था



गोंडा की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है. जिले में गेहूं, धान, मक्का, गन्ना और तंबाकू प्रमुख फसलों में शामिल हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और पशुपालन लोगों की आजीविका के अहम साधन हैं.

जिले में चीनी उद्योग की भी महत्वपूर्ण भूमिका है. इसके अलावा मिट्टी के बर्तन बनाने और सूत से जुड़े छोटे उद्योग भी यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं.

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कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के कारण किसानों की समस्याएं चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. गन्ना किसानों का भुगतान, फसलों का उचित मूल्य, सिंचाई, खाद-बीज की उपलब्धता और बाढ़ से होने वाला नुकसान स्थानीय चुनावी मुद्दे बन सकते हैं.

2027 में BJP के सामने सीटें बचाने की चुनौती



गोंडा में 2022 के विधानसभा चुनाव में BJP ने सातों सीटों पर जीत दर्ज की थी. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने गोंडा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा. लगातार चुनावी सफलताओं के चलते जिले में BJP की स्थिति मजबूत दिखाई देती है.

हालांकि, 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी के सामने अपनी पिछली जीत दोहराने की चुनौती होगी. खासकर गोंडा सदर जैसी सीट पर, जहां 2022 में जीत का अंतर 7 हजार से भी कम था, वहां मुकाबला दिलचस्प हो सकता है.

समाजवादी पार्टी के लिए जिले में वापसी की राह आसान नहीं होगी. 2022 में पार्टी सातों सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी. यानी उसका मुकाबला हर सीट पर BJP से था. पार्टी को अपने पुराने वोट आधार को मजबूत करने के साथ स्थानीय नेताओं और संगठन को सक्रिय करना होगा.

BJP के लिए भी उम्मीदवारों का चयन महत्वपूर्ण रहेगा. 2022 में जीते विधायकों में से किसे दोबारा मौका मिलता है और किन सीटों पर नए चेहरे उतारे जाते हैं, यह चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है.



2027 के चुनाव में इन मुद्दों पर रहेगी नजर



गोंडा में चुनावी बहस का केंद्र ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाएं हो सकती हैं. जिले की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, इसलिए सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे अहम रहेंगे.

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इसके अलावा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी समाधान, सिंचाई व्यवस्था, गन्ना किसानों का भुगतान और कृषि से जुड़े सवाल भी चुनाव में असर डाल सकते हैं. युवाओं के लिए रोजगार और स्थानीय स्तर पर उद्योगों का विकास भी राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे.

कुल मिलाकर, गोंडा में 2027 का चुनाव BJP के लिए अपना मजबूत राजनीतिक आधार बचाने की परीक्षा होगा. वहीं, सपा के सामने 2022 की हार से उबरकर जिले में अपनी राजनीतिक जमीन वापस हासिल करने की चुनौती होगी.

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