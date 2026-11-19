बिहार की राजधानी पटना में यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम उस वक्त हंगामे में बदल गया, जब नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष बिट्टू राज की एक टिप्पणी पर पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए. पदभार ग्रहण समारोह के दौरान बिट्टू राज ने कहा, "हमने 35 साल नहीं, 56 साल के उम्मीदवार को चुनाव हराया है." इस बयान को सांसद पप्पू यादव पर निशाना माना गया. इसके बाद उपाध्यक्ष मनीष यादव के समर्थक भड़क गए. देखते कार्यक्रम में दोनों पक्षों के बीच टकराव हो गया.

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दरअसल, यूथ कांग्रेस के हालिया चुनाव में मनीष यादव भी प्रदेश अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे. उन्हें पप्पू यादव का समर्थन मिला था, लेकिन चुनाव में वह बिट्टू राज से हार गए. अब बिट्टू राज की उम्र को लेकर की गई टिप्पणी को पप्पू यादव पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है. पप्पू यादव के समर्थकों का आरोप है कि बिट्टू ने नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर पप्पू यादव की ओर था.

पप्पू यादव के समर्थकों ने माना खुद पर निशाना

बिट्टू राज के बयान के बाद मनीष यादव और उनके समर्थकों ने नाराजगी जताई. समर्थकों का मानना था कि 56 साल के उम्मीदवार वाली टिप्पणी पप्पू यादव के लिए की गई है. इसी बात को लेकर कार्यक्रम में हंगामा शुरू हो गया. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समर्थक आमने-सामने आ गए. पार्टी के कार्यक्रम में हुई इस भिड़ंत ने यूथ कांग्रेस के भीतर की खींचतान को सामने ला दिया.

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एक दिन पहले भी सदाकत आश्रम में हुआ था हंगामा

पटना स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में एक दिन पहले भी विवाद हुआ था. पप्पू यादव के समर्थकों पर मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगा था. इसके अगले दिन यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के समर्थकों के बीच टकराव हो गया. लगातार दो दिनों में हुई इन घटनाओं से पटना में कांग्रेस के कार्यक्रमों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.



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