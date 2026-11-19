Girnar Parvat Gujarat: मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने ऑरा इंडिया टूर को लेकर चर्चा में हैं. 21 नवंबर को गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन अपने शो से पहले दिलजीत ने गुजरात की एक ऐसी जगह के दर्शन किए, जो धार्मिक आस्था के साथ-साथ खूबसूरत प्राकृतिक नजारों और एडवेंचर के लिए जानी जाती है.

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दिलजीत ने हाल ही में गुजरात के गिरनार पर्वत की यात्रा की और यहां स्थित अंबाजी माता मंदिर में माथा टेका. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस यात्रा का वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें वो पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ते, ट्रेकिंग करते और रोपवे की सवारी करते नजर आ रहे हैं. अगर आप भी गुजरात घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो गिरनार पर्वत को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं. यहां आपको मंदिरों के दर्शन से लेकर पहाड़ों के शानदार नजारे देखने तक का मौका मिलेगा.

कहां स्थित है गिरनार पर्वत?

गिरनार पर्वत गुजरात के जूनागढ़ शहर के पास स्थित पहाड़ियों का एक समूह है. इसे गिरिनगर और रैवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यह जगह हिंदू और जैन धर्म के लोगों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है. समुद्र तल से हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित इस पर्वत पर कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं.

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66 मिलियन साल पुराना है गिरनार पर्वत

दिलजीत दोसांझ ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'जय गिरनारी, गिरनार पर्वत लगभग 66 मिलियन साल पहले बना गुजरात.' इसकी पुरानी जियोलॉजिकल शेप और ऐतिहासिक महत्व इसे खास बनाते हैं, यहां आने वाले लोग धार्मिक स्थलों के साथ नेचर के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलते हैं.

अंबाजी माता मंदिर के दिलजीत ने दर्शन किए. (PHOTO: Instagram@diljitdosanjh)

गिरनार में जरूर देखें ये 5 मंदिर

अंबाजी माता मंदिर: गिरनार के प्रमुख मंदिरों में से एक है. दिलजीत दोसांझ ने भी यहां पहुंचकर माता के दर्शन किए.

नेमिनाथ मंदिर: यह जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ को समर्पित है. मंदिर की खूबसूरत नक्काशी और वास्तुकला देखने लायक है.

गोरखनाथ मंदिर: गिरनार पर्वत पर स्थित यह मंदिर धार्मिक आस्था के साथ अपनी ऊंचाई के लिए भी जाना जाता है.

दत्तात्रेय मंदिर: यह मंदिर गिरनार की ऊंची चोटी पर स्थित है. यहां तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को काफी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं.

कालिका मंदिर: गिरनार पर्वत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल इस मंदिर में भी बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं.

रोपवे से भी पहुंच सकते हैं गिरनार

अगर आप पहाड़ों पर ट्रेकिंग करना पसंद नहीं करते या हजारों सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती है, तो यहां रोपवे की सुविधा भी मौजूद है. गिरनार रोपवे की मदद से पहाड़ के ऊपरी हिस्से में स्थित अंबाजी मंदिर के पास तक पहुंचना आसान हो जाता है. रोपवे से सफर के दौरान आसपास की पहाड़ियों और हरियाली के खूबसूरत नजारे दिखाई देते हैं.

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गिरनार पर्वत घूमने का सबसे अच्छा समय

गिरनार घूमने के लिए नवंबर से फरवरी तक का समय अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम काफी ठंडा रहता है, जिससे ट्रेकिंग और पहाड़ चढ़ना आसान हो जाता है. अगर आप पैदल चढ़ाई करना चाहते हैं, तो सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर रहेगा. इससे आप आराम से रास्ते में पड़ने वाले मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं.

कैसे पहुंचें गिरनार पर्वत?

गिरनार पर्वत पहुंचने के लिए सबसे पहले गुजरात के जूनागढ़ जाना होगा. यहां रेलवे स्टेशन मौजूद है, जहां गुजरात के कई बड़े शहरों से ट्रेन मिल जाती हैं. जूनागढ़ पहुंचने के बाद आप टैक्सी से गिरनार तलहटी पहुंच सकते हैं. यहीं से पहाड़ की पैदल चढ़ाई और रोपवे की यात्रा शुरू होती है.

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