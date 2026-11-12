'मुस्लिम वोट बर्बाद नहीं होने देंगे, ओवैसी BJP को फायदा पहुंचाते हैं', नए गठबंधन पर भड़के कांग्रेस नेता

असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM पर कांग्रेस नेता ने बड़ा हमला बोला है. उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हसीब खान ने आरोप लगाया है कि ओवैसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि मुस्लिम वोट काटकर इंडिया गठबंधन को हराने और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के मकसद से चुनाव लड़ते हैं. उन्होंने कहा कि ओवैसी का मकसद नए मुस्लिम विधायक और मंत्री बनाना नहीं, बल्कि मुस्लिमों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना है.

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हसीब खान ने कहा कि तेलंगाना ओवैसी का मुख्य गढ़ है, लेकिन वहां AIMIM सभी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ती. इसके उलट बंगाल और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी उन सीटों पर उम्मीदवार उतारती है जहां विपक्षी उम्मीदवारों की जीत की संभावना होती है. उनके मुताबिक, AIMIM जानबूझकर ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ती है जहां मुस्लिम विधायक या उम्मीदवार पहले से मौजूद हैं या उनके जीतने की संभावना है. इससे विपक्षी वोट बंटते हैं और बीजेपी को राजनीतिक फायदा मिलता है.

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2022 में करीब 100 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, एक भी नहीं जीते

हसीब खान ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि AIMIM ने करीब 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई. उन्होंने दावा किया कि कम से कम 13 सीटों पर AIMIM की वजह से विपक्षी गठबंधन को नुकसान हुआ.

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अपनी विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए हसीब खान ने कहा कि वहां ओवैसी और शौकत अली ने चार बार हेलीकॉप्टर से दौरा किया था. बिहार और हैदराबाद से AIMIM के बड़े नेता भी प्रचार के लिए पहुंचे थे. इसके बावजूद पार्टी के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई. उन्होंने कहा कि मुसलमान अब ओवैसी के बहकावे में आने वाला नहीं है.

'मुसलमानों का भला करना है तो इन सीटों पर न लड़ें चुनाव'

हसीब खान ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में मुसलमानों का भला करना चाहते हैं तो उन सीटों पर चुनाव लड़ें जहां पहले से कोई मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहा है. इंडिया गठबंधन जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार रहा है, वहां AIMIM को अपना उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए.

कांग्रेस नेता ने कहा कि बाकी सीटों पर ओवैसी चाहें तो साढ़े तीन सौ मुस्लिम उम्मीदवार उतार दें. उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन जहां इंडिया गठबंधन का मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, वहां AIMIM को चुनाव से दूर रहना चाहिए. हसीब खान के मुताबिक, मुस्लिमों को विधायक और मंत्री बनाने के बजाय ओवैसी उनकी राजनीतिक ताकत को कमजोर करने में जुटे हैं.

कांग्रेस ने मुस्लिम नेताओं को बड़े पद दिए: हसीब खान

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कांग्रेस पर मुस्लिम नेताओं को सिर्फ दरी बिछाने तक सीमित रखने से जुड़े बयान पर भी हसीब खान ने जवाब दिया. उन्होंने कहा कि अब दरी बिछाने का दौर खत्म हो गया है, अब कुर्सियां लगती हैं. उनका कहना था कि कांग्रेस ने अपने करीब 80 साल के राजनीतिक इतिहास में मुस्लिम नेताओं को मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री जैसे बड़े पद दिए हैं.

इसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र में एआर अंतुले, बिहार में अब्दुल गफूर और असम में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए जाने का उदाहरण दिया. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का भी जिक्र किया. इसके अलावा सीके जाफर शरीफ को रेल मंत्री बनाए जाने और राजस्थान में मुस्लिम मुख्यमंत्री होने का हवाला दिया.

हसीब खान ने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस मुस्लिम नेताओं को मुख्यमंत्री और देश के बड़े संवैधानिक पदों तक पहुंचा चुकी है, तो अब उन्हें इससे ऊपर और क्या सम्मान दिया जा सकता है?

'धार्मिक भाषणों से जनता का ध्यान भटकाया जाता है'

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि महंगाई, बेरोजगारी और चंदा चोरी जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए धार्मिक और सांप्रदायिक भाषण दिए जाते हैं. उनके मुताबिक, ऐसे भाषणों से बीजेपी को राजनीतिक फायदा पहुंचता है और असली मुद्दे पीछे छूट जाते हैं. हसीब खान ने कहा कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया जाएगा. उनका दावा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 में भी मुस्लिम मतदाता इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे. उन्होंने दो टूक कहा कि इस बार मुस्लिम वोट बर्बाद नहीं होने देंगे.

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