उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के रोड शो के दौरान बुलडोजर की चपेट में आने से बीजेपी के एक नेता के बेटे की मौत हो गई थी. अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 साल के मासूम की मौत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है.

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सीएम योगी गुरुवार को गोरखपुर में उत्तर प्रदेश के प्रथम वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय के भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने इस घटना पर आक्रोश जताया और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, 'कल की अराजकता, कल उस मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई! बेशर्मी देखिये, माफिया पोषक तत्व मौन रहे, एक भी शब्द संवेदना के नहीं निकले.'

'ऐसी सजा मिलनी चाहिए, पीढ़ियां याद रखेंगी'

CM योगी ने आगे कहा, मैं उस मासूम के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. आज शाम मैं उनसे मिलने जाऊंगा. प्रशासन से कहा है जिन गुंडों ने कल सड़क पर अराजकता फैलाई उन्हें ढूंढ निकाले, उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनकी पीढ़ियां याद रखेंगी.'

सपा को बताया अराजकता और गुंडागर्दी का पर्याय

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मुख्यमंत्री ने 2017 से पहले की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 2017 के पहले प्रदेश में वन माफिया और खनन माफिया हावी थे. नाबालिग की मौत का हवाला देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, 'कल समाजवादी पार्टी का रोड शो था, एक नाबालिग लड़के को उन्होंने अपने रोड शो का शिकार बना दिया. समाजवादी पार्टी अराजकता की पर्याय है, गुंडागर्दी की पर्याय है. जनता को इन्होंने दगा किया, शोषण किया.'

'गुंडे-माफिया पर फिर लगाम लगाने की तैयारी'

बच्चे की मौत पर दुख जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उस 12-13 साल के मासूम की आखिर क्या गलती थी. इसके बाद उन्होंनें कहा, 'जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, उसी तरह ये गुंडे माफिया कभी सीधे नहीं हो सकते, जब तक इन्हें डंडे के बल पर न सीधा किया गया. हमने इनकी गुंडागर्दी को ठीक किया, एक बार फिर हम उन पर लगाम लगाने की तैयारी कर रहे हैं.'

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