आज के बच्चों के हाथों में मोबाइल और वीडियो गेम ने खेल की दुनिया को काफी बदल दिया है. एक वक्त था जब मिलेनियल्स यानी 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में बड़े बच्चे शाम होते ही घर से बाहर खेलने निकल जाते थे. ऊंच-नीच का पापड़ा, छुपन छुपाई और पिट्ठू जैसे खेल उने डेली लाइफ का हिस्सा हुआ करते थे. इन खेलों में न महंगे खिलौने की जरूरत थी और न किसी खास मैदान की. बस दोस्तों की टोली और खेलने का मन होना काफी था. आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ पुराने खेलों के बारे में, जिन्हें मिलेनियल्स ने खूब खेला और क्या जेन जी इन्हें जानती है?

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1. ऊंच-नीच का पापड़ा

इस खेल में एक खिलाड़ी डेनर बनता था और बाकी खिलाड़ी ऊंची या नीची जगह चुनते थे. डेनर से बचने के लिए खिलाड़ियों को अपनी जगह बदलनी होती थी और इस दौरान पकड़े जाने से बचना होता था.

2. बर्फ-पानी

ये खेल पकड़म-पकड़ाई जैसा होता था. डेनर किसी खिलाड़ी को छूकर बर्फ बोलता था, जिससे वह वहीं रुक जाता था. दूसरा खिलाड़ी उसे छूकर पानी बोलता था और फिर वह दोबारा खेल सकता था.

3. छुपन-छुपाई

इस खेल में एक खिलाड़ी आंखें बंद करके गिनती करता था और बाकी सभी छिप जाते थे. फिर उसे सभी को ढूंढकर घर यानी तय जगह पर धप्पा मारना होता था.

4. विष-अमृत

ये खेल बर्फ-पानी जैसा ही होता था, लेकिन इसमें बर्फ की जगह विष और पानी की जगह अमृत बोला जाता था. डेनर किसी खिलाड़ी को छूकर विष देता था और दूसरा खिलाड़ी उसे अमृत देकर दोबारा खेलने लायक बनाता था.

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5. चेन-चेन

इस खेल में डेनर जिस खिलाड़ी को पकड़ता था, वो भी उसके साथ हाथ पकड़कर बाकी खिलाड़ियों को पकड़ने लगता था. धीरे-धीरे खिलाड़ियों की एक लंबी चेन बन जाती थी, जो मिलकर दूसरों को पकड़ती थी.

6. चोर-पुलिस

इस खेल में बच्चे दो टीमों में बंट जाते थे. एक टीम पुलिस बनती थी और दूसरी चोर. पुलिस का काम चोरों को पकड़कर तय जगह यानी जेल में पहुंचाना होता था.

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7. पोशम पा

इस खेल में दो खिलाड़ी आमने-सामने खड़े होकर हाथों से गेट बनाते थे और बाकी बच्चे लाइन में उनके नीचे से गुजरते हुए गाना गाते थे. गाना खत्म होते ही गेट बंद हो जाता था और जिसके ऊपर गेट बंद होता, वह खेल से बाहर हो जाता था या उसे किसी एक टीम को चुनना पड़ता था.

8. स्टापू

स्टापू में जमीन पर अलग-अलग खाने बनाए जाते थे. खिलाड़ी एक पत्थर फेंककर उसे तय खाने में डालते थे और फिर एक पैर पर कूदते हुए बाकी खानों को पार करते थे. इसमें संतुलन और निशाना दोनों जरूरी होते थे.

9. खो-खो

खो-खो में दो टीमें होती थीं. एक टीम के खिलाड़ी मैदान में एक लाइन में बैठते थे और दूसरी टीम का खिलाड़ी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता था. साथी को खो देकर पीछा करने की जिम्मेदारी दूसरे खिलाड़ी को मिल जाती थी.

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10. पिट्ठू

इस खेल में सात चपटे पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जाता था. एक टीम बॉल से उन्हें गिराती थी और फिर दोबारा जमाने की कोशिश करती थी, जबकि दूसरी टीम बॉल से खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करती थी.

क्या जेन जी ने भी खेले हैं ये खेल?

इन खेलों की खासियत सिर्फ इनका मजा नहीं था, बल्कि इनके जरिए बच्चों को दोस्तों के साथ मिलकर खेलना, टीम बनाना, हार-जीत स्वीकार करना और नई तरकीबें सीखना भी आता था. आज जेन जी के पास एंटरटेनमेंट के कई डिजिटल तरीके हैं, लेकिन इन पुराने खेलों का मजा कुछ अलग ही था. हो सकता है कुछ युवाओं ने इन्हें अपने बचपन में खेला हो, लेकिन कई के लिए ये सिर्फ मम्मी-पापा या बड़े भाई-बहनों की यादों का हिस्सा हों. आखिर, क्या जेन जी इन खेलों को फिर से आजमाना चाहेगी?

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