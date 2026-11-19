पंजाब सिविल सर्विसेज (Punjab PCS) भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद अहम खबर सामने आई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित की जा रही पीसीएस परीक्षा की चयन प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक (स्टे) लगा दी है.

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हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला उन तमाम याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद सुनाया है, जिन्हें परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों द्वारा दायर किया गया था. इन याचिकाओं में चयन प्रक्रिया और परिणाम को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

क्या है पूरा मामला और भर्ती का गणित?

पंजाब लोक सेवा आयोग की ओर से कुल 331 रिक्त पदों को भरने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया चलाई जा रही थी. इसके तहत अप्रैल 2026 में परीक्षा आयोजित की गई थी और लंबे इंतजार के बाद हाल ही में 4 नवंबर को इसका परिणाम घोषित किया गया था.

जारी किए गए नतीजों के आधार पर कुल 751 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी इंटरव्यू (साक्षात्कार) के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. लेकिन परिणाम सामने आने के बाद से ही इस भर्ती को लेकर विवाद शुरू हो गया.

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असफल अभ्यर्थियों ने लगाए थे गंभीर आरोप

दरअसल, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को पास नहीं कर पाए, उन्होंने परिणाम और मूल्यांकन प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. असफल अभ्यर्थियों ने चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए न्याय के लिए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.अब कोर्ट द्वारा चयन प्रक्रिया पर रोक लगाए जाने के बाद इंटरव्यू और आगे की नियुक्ति की प्रक्रिया फिलहाल थम गई है. सभी की निगाहें अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई और आयोग के पक्ष पर टिकी हुई हैं.

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