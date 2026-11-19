मुंबई में शिवसेना भवन के बाहर आज जमकर हंगामा देखने को मिला. पुलिस और शिवसेना (UBT) के कार्यकर्ताओं के बीच धर-पकड़ और धक्का-मुक्की के दौरान मुंबई की पूर्व मेयर और शिवसेना UBT की वरिष्ठ नेता श्रद्धा जाधव सड़क पर गिर गईं. ये घटना तब हुई जब शिवसेना यूबीटी के नेता शिंदे गुट वाली शिवसेना की नेता शाइना एनसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहीं थीं.

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दरअसल ये पूरा बवाल सोनिया गांधी की किताब से शुरू हुआ है. बुधवार को शिंदे गुट की शिवसेना ने सोनिया गांधी की किताब का विरोध किया थाय इस दौरान शिंदे गुट की नेता शाइना एनसी ने किताब के पन्ने फाड़ दिए. आरोप है कि शाइना एनसी ने जिस पन्ने को फाड़ा उसमें बालासाहेब ठाकरे की भी फोटो थी.

इसी को लेकर शिवसेना UBT ने आरोप लगाया कि शाइना एनसी ने जानबूझकर बालासाहेब ठाकरे की फोटो फाड़कर उनका अपमान किया है.

इसी के विरोध में आज शिवसेना UBT के सैकड़ों शिवसैनिक मुंबई में सेना भवन के बाहर इकट्ठा हुए और शाइना एनसी के खिलाफ तीव्र प्रदर्शन कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि शाइना एनसी को तुरंत शिवसेना से निष्कासित किया जाए, शिवसेना यूबीटी शाइना एनसी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग कर रहे थे.

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मुंबई की पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव प्रदर्शन के दौरान चोटिल हो गईं. (Photo: ITG)

प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिकों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम करने की कोशिश की. तभी मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करने से रोका. इसी दौरान पुलिस और शिवसैनिकों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई और धर-पकड़ शुरू हो गई.

इसी धक्का-मुक्की के बीच शिवसेना UBT की नेता और मुंबई की पूर्व मेयर श्रद्धा जाधव अपना संतुलन खो बैठीं और सड़क पर गिर गईं. उनके गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत उठाया.

श्रद्धा जाधव ने कहा कि वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रही थीं, लेकिन पुलिस ने जबरदस्ती रोका. उन्होंने शाइना एनसी पर बालासाहेब का अपमान करने का आरोप दोहराया.

मौके पर मौजूद शिवसैनिकों ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे उनके भगवान हैं और उनका अपमान किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शाइना एनसी को माफी मांगनी होगी. पुलिस का कहना है कि सेना भवन के बाहर का इलाका अतिसंवेदनशील है, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को सड़क पर आने से रोका था ताकि ट्रैफिक जाम न हो.

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