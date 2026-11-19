GTA 6 का इंतजार दुनियाभर के गेमर्स कर रहे हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि इस गेम की लॉन्चिंग आपके लिए कमाई का मौका भी बन सकती है? जी हां, अगर आप गेमिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो बिना खुद गेम खेले भी इससे पैसे कमा सकते हैं.

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इसके लिए आपको बस वीडियो क्लिपिंग का काम करना होगा. खास बात यह है कि इस काम को शुरू करने के लिए आपको किसी महंगे कंप्यूटर या बड़े सेटअप की भी जरूरत नहीं है.

आजकल सोशल मीडिया पर छोटी वीडियो काफी वायरल होती हैं. YouTube Shorts और Instagram Reels पर गेमिंग से जुड़े वीडियो को लाखों व्यूज मिल जाते हैं. GTA 6 जैसे बड़े गेम की लॉन्चिंग के समय ऐसे वीडियो की डिमांड और बढ़ सकती है. इसमें गेम के मजेदार मोमेंट्स, मिशन, फनी सीन और खतरनाक एक्शन वाले वीडियो शामिल हो सकते हैं.

क्या है वीडियो क्लिपिंग का काम?

वीडियो क्लिपिंग का मतलब है किसी लंबे वीडियो या लाइव स्ट्रीम से छोटे-छोटे हिस्से निकालना. मान लीजिए कोई गेमर GTA 6 खेल रहा है और उसके गेमप्ले में कोई मजेदार या हैरान करने वाला सीन आता है. आप उस सीन को काटकर 15 से 60 सेकंड की छोटी वीडियो बना सकते हैं. इसके बाद उसमें कैप्शन, सबटाइटल और थोड़ी एडिटिंग करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं.

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क्लिपिंग से कैसे होगी कमाई?

अब सवाल आता है कि इससे पैसे कैसे मिलेंगे? कुछ गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स अपने वीडियो की क्लिपिंग करवाने के लिए लोगों को पैसे देते हैं. इसके अलावा कुछ क्लिपिंग कैंपेन में व्यूज के हिसाब से भी पेमेंट मिलता है. इसके लिए आपको CapCut और VN जैसे ऐप्स से वीडियो एडिट करना आना चाहिए.

क्लिपिंग से सालाना कमा रहे 1 करोड़ रुपये से ज्यादा!

रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन के 22 साल के Eknoor Singh सिर्फ स्मार्टफोन और इंटरनेट की मदद से हर महीने कम से कम 10,000 पाउंड यानी करीब 11-12 लाख रुपये कमा रहे हैं. वह लंबे वीडियो से 30 से 60 सेकंड की छोटी क्लिप बनाकर Instagram, YouTube और TikTok पर पोस्ट करते हैं.

उन्हें हर 1,000 व्यूज पर 3 डॉलर तक मिल सकते हैं. वहीं, अमेरिका के क्लिपर Ethan Weems हर महीने कम से कम 1,000 डॉलर कमाते हैं. हालांकि, ज्यादातर क्लिपर्स की कमाई काफी कम होती है.

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क्या करोड़ों रुपये कमा सकते हैं?

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GTA 6 की लोकप्रियता को देखते हुए इस काम में कमाई का अच्छा मौका हो सकता है. अगर आपकी क्लिप वायरल होती है और उस पर लाखों-करोड़ों व्यूज आते हैं, तो अच्छी कमाई हो सकती है. करोड़ों रुपये कमाने की कोई गारंटी नहीं है.

साथ ही किसी दूसरे गेमर का वीडियो इस्तेमाल करने से पहले उसकी परमिशन लेना जरूरी है.इसलिए अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं, तो GTA 6 की लॉन्चिंग आपके लिए एक अच्छा मौका बन सकती है.

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