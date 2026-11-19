गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि 2027 के आखिर तक सोने का भाव 4,650 डॉलर प्रति औंस (करीब 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पहुंच सकता है. 2028 के आखिर तक ये 5,600 डॉलर (1.69 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) का स्तर छू सकता है. फेड की ब्याज दरों में संभावित कटौती, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और पश्चिमी देशों के निवेशकों की वापसी इस तेजी की बड़ी वजह बन सकती है.

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सोने की कीमतों में तेजी की उम्मीद लगाए बैठे निवेशकों के लिए गोल्डमैन सैक्स का नया अनुमान अहम है. ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक का मानना है कि सोना 2028 के आखिर तक 5,600 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच सकता है. हालांकि, इस लक्ष्य तक पहुंचने से पहले सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी निकट भविष्य में सोने की मांग पर दबाव डाल सकती है. दूसरी तरफ, दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी सोने की कीमतों को सहारा देती रहेगी. बाद में फेड की ब्याज दरों में कटौती और पश्चिमी देशों के निवेशकों की वापसी सोने में तेजी को नई रफ्तार दे सकती है.

2028 के आखिर तक 5,600 डॉलर का लक्ष्य

गोल्डमैन सैक्स की एनालिस्ट लीना थॉमस की अगुवाई वाली टीम ने अपनी नई रिसर्च में अनुमान जताया है कि सोना 2028 के आखिर तक 5,600 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच सकता है. बैंक के मुताबिक, इस लक्ष्य को हासिल करने में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में कटौती और पश्चिमी देशों के निवेशकों की वापसी अहम होगी. गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि ब्याज दरें घटने से सोने में निवेश की अवसर लागत कम होगी. इससे अमेरिका और यूरोप के निवेशक एक बार फिर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में निवेश बढ़ा सकते हैं. पश्चिमी बाजारों से आने वाली ये मांग सोने की कीमतों को 5,600 डॉलर के स्तर तक पहुंचाने में मदद कर सकती है.

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2027 के आखिर तक 4,650 डॉलर पहुंच सकता है सोना

5,600 डॉलर के बड़े लक्ष्य से पहले गोल्डमैन सैक्स ने 2027 के आखिर तक सोने का भाव 4,650 डॉलर प्रति औंस रहने का अनुमान दिया है. बैंक के मुताबिक, इस दौरान सोने को सबसे ज्यादा सहारा केंद्रीय बैंकों की खरीदारी से मिलेगा. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2026 से 2028 के बीच केंद्रीय बैंक हर महीने औसतन 60 टन सोना खरीद सकते हैं. इसकी तुलना में 2022 से पहले केंद्रीय बैंकों की औसत मासिक खरीद करीब 17 टन थी. गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि केंद्रीय बैंकों की ये खरीदारी रिजर्व मैनेजमेंट में आए बड़े बदलाव का संकेत है. कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में विविधता लाने और डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं.

फेड की ब्याज दरें पहले बढ़ेंगी, फिर कटौती का अनुमान

सोने की कीमतों को लेकर गोल्डमैन सैक्स के अनुमान में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की बड़ी भूमिका है. बैंक के अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि फेड दिसंबर 2026 में 25 बेसिस पॉइंट और मार्च 2027 में एक और 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है. ब्याज दरें बढ़ने से निवेशकों के लिए बॉन्ड जैसे ब्याज देने वाले विकल्प ज्यादा आकर्षक हो सकते हैं. इससे सोने में निवेश की मांग पर दबाव पड़ सकता है.

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हालांकि, गोल्डमैन सैक्स का अनुमान है कि नवंबर 2027 से सितंबर 2028 के बीच फेड चार बार 25-25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर सकता है. इससे फेडरल फंड्स रेट घटकर 3.25 से 3.50 फीसदी के दायरे में आ सकती है. बैंक के मुताबिक, ब्याज दरों में संभावित कटौती से पश्चिमी देशों के निवेशकों की सोने में दिलचस्पी फिर बढ़ सकती है. यही मांग सोने को 5,600 डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद कर सकती है.

तेजी के अनुमान पर ये जोखिम भी

गोल्डमैन सैक्स ने सोने की कीमतों को लेकर कुछ जोखिमों का भी जिक्र किया है. अगर अमेरिकी फेड अनुमान से ज्यादा बार ब्याज दरें बढ़ाता है और ऊंची दरें लंबे समय तक बनी रहती हैं, तो सोने की तेजी सीमित हो सकती है. बैंक के एक जोखिम आकलन के मुताबिक, अगर फेड चार बार अतिरिक्त ब्याज दरें बढ़ाता है, तो 2027 के आखिर तक सोने का भाव 4,585 डॉलर प्रति औंस रह सकता है. वहीं, अगर गोल्ड ETF से करीब 300 टन सोने की निकासी होती है, तो 2027 के आखिर का अनुमान घटकर 4,265 डॉलर प्रति औंस तक आ सकता है. इस तरह गोल्डमैन सैक्स का 5,600 डॉलर का अनुमान कोई गारंटी नहीं है. सोने की आगे की चाल केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, अमेरिकी फेड की ब्याज दरों और पश्चिमी देशों के निवेशकों की वापसी पर निर्भर करेगी.

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