South India Tour Package: नॉर्थ ही नहीं बल्कि साउथ इंडिया भी बेहद खूबसूरत है और हर साल साउथ घूमने तमाम लोग जाते हैं. अगर आप भी अपने परिवार के साथ दक्षिण भारत के मंदिरों, समुद्र किनारे बसे खूबसूरत शहरों और ऐतिहासिक जगहों को घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो महज 12 दिनों में आप दक्षिण भारत के 9 प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स की सैर कर पाएंगे.

और पढ़ें

भारतीय रेलवे की भारत गौरव ट्रेन के जरिए 12 दिनों में 9 प्रमुख पर्यटन स्थलों को आराम से घूम सकते हैं. इस यात्रा में मंदिर दर्शन के साथ समुद्र, ऐतिहासिक स्मारक और खूबसूरत नजारे देखने का मौका मिलेंगे. खास बात यह है कि IRCTC के इस टूर का शुरुआती किराया महज 21 हजार रुपये से भी कम है. ऐसे में बजट में एक साथ 9 जगहों को एक्सप्लोर कर पाएंगे.

12 दिन में घूमेंगे दक्षिण भारत की 9 जगहें

IRCTC के इस टूर का नाम टेम्पल ट्रेल्स ऑफ दक्षिण है, यह यात्रा 18 जनवरी 2027 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से शुरू होगी और 29 जनवरी को समाप्त होगी. यात्री ठाणे, कल्याण, लोनावला, पुणे, सतारा, मिरज और बेलगावी से भी ट्रेन में सवार हो सकेंगे.

इस जर्नी में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कई मशहूर धार्मिक और टूरिस्ट स्पॉट कवर किए जाएंगे. टूर में गोकर्ण, मुरुदेश्वर, गुरुवायूर, रामेश्वरम, मदुरै, कन्याकुमारी, तिरुचिरापल्ली, तंजावुर, कांचीपुरम और महाबलीपुरम शामिल हैं.

Advertisement

कहां-कहां घूमने का मिलेगा मौका?

इस टूर की शुरुआत गोकर्ण से होगी, जहां महाबलेश्वर मंदिर और ओम बीच घूमने का मौका मिलेगा. इसके बाद मुरुदेश्वर में शिव मंदिर और समुद्र तट की सैर कराई जाएगी. फिर आगे यात्रियों को गुरुवायूर मंदिर और रामेश्वरम के दर्शन करने का मौका मिलेगा. रास्ते में पंबन ब्रिज के खूबसूरत नजारे भी देखने को मिलेंगे.

रामेश्वरम के बाद ट्रेन मदुरै पहुंचेगी, जहां मीनाक्षी मंदिर के दर्शन होंगे. इसके बाद कन्याकुमारी में कुमारी अम्मन मंदिर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, गांधी मंडपम और सनसेट पॉइंट घुमाया जाएगा. इसके साथ टूर के अगले स्टेज में तिरुचिरापल्ली और तंजावुर शामिल हैं. वहीं, कांचीपुरम में कामाक्षी अम्मन मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर और वरदराज पेरुमल मंदिर के दर्शन होंगे. टूर के आखिरी पड़ाव महाबलीपुरम में शोर टेंपल और कृष्णा बटर बॉल देखने का मौका मिलेगा.

कितना है टूर का किराया?

IRCTC के इस 12 दिन के टूर में यात्रियों को तीन कैटेगरी में टिकट बुक करने का ऑप्शन मिलेगा.

इकोनॉमी (स्लीपर क्लास): ₹20,420 प्रति व्यक्ति

स्टैंडर्ड (3AC): ₹32,770 प्रति व्यक्ति

कंफर्ट (2AC): ₹42,940 प्रति व्यक्ति

5 से 11 साल के बच्चों के लिए अलग किराया है, जो इकोनॉमी कैटेगरी में 19,010 रुपये से शुरू होता है. भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे की ओर से किराये में करीब 33 प्रतिशत की छूट भी शामिल है.

Advertisement

पैकेज में क्या-क्या मिलेगा?

इस टूर पैकेज में ट्रेन यात्रा, शाकाहारी खाना, होटल में ठहरने की सुविधा, बस से ट्रांसफर और साइटसीइंग, यात्रा बीमा, ट्रेन सुरक्षा और लागू टैक्स शामिल हैं. अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से होटल और ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं मिलेंगी. हाई कैटेगरी में एसी होटल और बेहतर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था होगी. हालांकि, स्मारकों की एंट्री टिकट, बोटिंग, एडवेंचर एक्टिविटी, स्थानीय गाइड, रूम सर्विस, लॉन्ड्री, मिनरल वाटर और नियमित मेन्यू के अलावा खाने-पीने का खर्च यात्रियों को अलग से देना होगा.



---- समाप्त ----