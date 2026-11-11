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'तुम्हारी पत्नी की तस्वीरें वायरल कर देंगे...' लोन ऐप से मिली धमकी, हैदराबाद में 31 साल के पुलिस कॉन्स्टेबल ने दे दी जान

हैदराबाद में 31 साल के पुलिस कॉन्स्टेबल मुदावथ श्रीनू की मौत के बाद एक लोन ऐप पर गंभीर आरोप लगे हैं. पुलिस के मुताबिक, श्रीनू ने करीब चार महीने पहले 40 हजार का कर्ज लिया था. आरोप है कि रकम चुकाने में देरी होने पर उन्हें हर घंटे फोन किया जा रहा था. कॉल करने वालों ने उनकी और पत्नी की मॉर्फ्ड तस्वीरें वायरल करने की धमकी भी दी थी.

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कर्ज चुकाने में देरी होने पर हर घंटे आने लगे फोन. (Photo: ITG)
कर्ज चुकाने में देरी होने पर हर घंटे आने लगे फोन. (Photo: ITG)

हैदराबाद में एक पुलिस कॉन्स्टेबल की मौत के बाद लोन ऐप के जरिए होने वाली वसूली और ब्लैकमेलिंग पर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोप है कि 40 हजार रुपये का कर्ज चुकाने में देरी होने पर लोन ऐप से जुड़े लोग कॉन्स्टेबल को लगातार फोन कर रहे थे. दिवाली की छुट्टियों के दौरान तो हर घंटे कॉल करके पैसे चुकाने का दबाव बनाया जा रहा था. उन्हें और उनकी पत्नी की मॉर्फ्ड यानी एडिट की गई अश्लील तस्वीरें रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भेजने की धमकी भी दी गई थी.

मृतक की पहचान 31 साल के मुदावथ श्रीनु के रूप में हुई है. वह कोंडापुर बटालियन में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद पर तैनात थे. उनकी शादी करीब एक साल पहले ही हुई थी. पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह हैदराबाद के हर्षागुड़ा गांव में उनके घर पर उनकी मौत हुई. पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मानकर जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: भोपाल सुसाइड केसः हंसते खेलते परिवार को खत्म करने वाले लोन एप पर एक्शन की तैयारी, SIT करेगी जांच

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पहाड़शरीफ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण रेड्डी के मुताबिक, श्रीनु ने करीब चार महीने पहले एक मोबाइल लोन ऐप के जरिए 40 हजार रुपये उधार लिए थे. आरोप है कि तय समय पर रकम नहीं चुकाने के बाद ऐप से जुड़े लोग उन्हें लगातार फोन करने लगे. दावा है कि दिवाली की छुट्टियों के दौरान फोन कॉल और दबाव और बढ़ गया. कथित तौर पर उन्हें हर घंटे कॉल करके बकाया रकम तुरंत चुकाने के लिए कहा जा रहा था. कॉल करने वाले पैसे मांगने के साथ गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी भी दे रहे थे.

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hyderabad police constable dies by suicide loan app harassment 40000 debt

पत्नी की तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी गई?

इस मामले में गंभीर आरोप प्राइवेट तस्वीरों को लेकर है. पुलिस को दी गई जानकारी के मुताबिक, लोन ऐप से जुड़े लोगों ने श्रीनु को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने पैसे नहीं चुकाए तो उनकी और उनकी पत्नी की मॉर्फ्ड अश्लील तस्वीरें रिश्तेदारों और गांव के लोगों को भेज दी जाएंगी. इसके अलावा मारपीट की भी धमकी देने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, लगातार मिल रही कथित धमकियों और दबाव के बीच सोमवार सुबह श्रीनु ने जान दे दी.

घटना के बाद पहाड़शरीफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सब-इंस्पेक्टर विनोद ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि श्रीनु को किन नंबरों से फोन किए जा रहे थे, कॉल करने वाले कौन थे और क्या उनका संबंध किसी लोन ऐप या रिकवरी एजेंसी से था.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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