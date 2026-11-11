कौन हैं सुमन मिश्रा? 4 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों के पीछे की आयरन लेडी, ऑटो सेक्टर में जमाई धाक

महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन मिश्रा कहती हैं, “मैं ऐसी महिला ड्राइवरों से मिली हूं जिन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि हमारे वाहन ने उनकी जिंदगी बदल दी”. उनके मुताबिक, रोजी-रोटी के लिए गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति के लिए वाहन सिर्फ एक उत्पाद नहीं है. यह कमाई का जरिया, परिवार का सहारा और बेहतर भविष्य की राह बन सकता है.

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सुमन मिश्रा ने 2021 में कारोबार की जिम्मेदारी संभाली थी, जब इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की शुरुआत ही हुई थी. महामारी से खासकर यात्री वाहन वर्ग के कई ग्राहकों की कमाई प्रभावित हुई थी. महिंद्रा के पास आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों का बड़ा पोर्टफोलियो था और इस्तेमाल के लिए संसाधन सीमित थे. इसके बावजूद कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर पूरा भरोसा जताया. अब तक 400,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक लास्ट माइल वाहन बिक चुके हैं और कंपनी 2031 तक भारत की सड़कों पर एक मिलियन इलेक्ट्रिक वाहन उतारने की दिशा में काम कर रही है.

इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरा दांव.

मिश्रा के सामने एक साथ हर अवसर पर काम करने की गुंजाइश नहीं थी. वह कहती हैं, “सबसे अहम समझ यह थी कि हमें ज्यादा साफ और मजबूत विकल्प चुनने होंगे. हम हर किसी के लिए सब कुछ नहीं बन सकते थे. हमने पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का साथ देने का फैसला किया, क्योंकि हमारा मानना था कि यही इस वर्ग का भविष्य है और इसमें लंबे समय की वृद्धि का सबसे मजबूत मौका है”.

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इलेक्ट्रिक वाहनों का साथ देने के फैसले के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई. सिर्फ वाहन बनाना काफी नहीं था. ड्राइवरों को किफायती कर्ज, भरोसेमंद सर्विस, चार्जिंग की सुविधा और यह भरोसा चाहिए था कि नई तकनीक से उनकी कमाई बेहतर होगी.

मिश्रा कहती हैं, “पीछे मुड़कर देखें तो शायद यही सबसे निर्णायक फैसला था. बात सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों पर दांव लगाने की नहीं थी, बल्कि यह समझने की भी थी कि इन्हें अपनाने के लिए जरूरी हालात बनाने में हमें मदद करनी होगी”.

कंपनी के अर्थशॉट विवरण के मुताबिक, इस फैसले के बाद 400,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक लास्ट माइल वाहन बेचे गए. इनमें एक ही साल में बिके 100,000 से ज्यादा वाहन शामिल हैं.

गाड़ी के पीछे पूरा तंत्र.

इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर मिश्रा की समझ रोज गाड़ी चलाने से जुड़ी कमाई पर टिकी है. वह कहती हैं, “ड्राइवर इलेक्ट्रिक वाहन को एक बात से परखते हैं कि दिन के आखिर में वे कितना पैसा घर ले जाते हैं. गाड़ी चलाने का कम खर्च मायने रखता है, लेकिन किफायती कर्ज, भरोसेमंद प्रदर्शन और जरूरत के समय मिलने वाली सर्विस भी उतनी ही जरूरी है. इलेक्ट्रिक वाहन तभी अपनाए जाएंगे, जब ड्राइवर को भरोसा हो कि उसके पीछे पूरा तंत्र खड़ा है”.

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यह नजरिया बैटरी की दूरी, चार्जिंग की रफ्तार और वाहन बिक्री से आगे जाता है. अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए तिपहिया वाहन पर निर्भर ड्राइवर के लिए गाड़ी खराब होना या महंगा कर्ज लेना, इलेक्ट्रिक वाहन से होने वाली बचत को खत्म कर सकता है.

महिंद्रा के अर्थशॉट फाइनलिस्ट डेटा के मुताबिक, कंपनी के इस तंत्र में अब 900 से ज्यादा बिक्री और सर्विस केंद्र, कर्ज देने वाली संस्थाओं के साथ साझेदारी और 10,000 से ज्यादा सार्वजनिक चार्जिंग केंद्रों तक पहुंच शामिल है.

मिश्रा के मुताबिक, ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर वाहन की बनावट और सहायता सेवाओं में बदलाव किए गए हैं. महिंद्रा यूडीओ में रिवर्स थ्रॉटल, हिल होल्ड असिस्ट और क्रीप फंक्शन जैसी सुविधाएं दी गई हैं, ताकि पूरे दिन गाड़ी चलाने का दबाव कम हो. इसमें बेहतर सीट, ज्यादा जगह और सुधरा हुआ सस्पेंशन भी मिलता है.

उदय नेक्स्ट के जरिए कंपनी वाहन मालिकों को 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और वित्तीय सलाह देती है.

सुमन मिश्रा के लिए सबसे अहम प्रतिक्रिया महिला ड्राइवरों से मिली है. वह कहती हैं, “मैं ऐसी महिला ड्राइवरों से मिली हूं जिन्होंने मुझे गले लगाकर कहा कि हमारे वाहन ने उनकी जिंदगी बदल दी. इससे जिम्मेदारी का असली मतलब समझ आता है. हम एक परिवार की कमाई को सहारा दे रहे हैं”.

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कंपनी ने 500 महिलाओं को इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन चलाने और उनकी मरम्मत करने की ट्रेनिंग भी दी है. इनमें से कुछ महिलाएं अब स्वतंत्र रूप से कमाई कर रही हैं. जिस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पारंपरिक रूप से सीमित रही है, वहां यह आजीविका से जुड़े पक्ष को एक और आयाम देता है.

वो 2031 तक एक मिलियन इलेक्ट्रिक लास्ट माइल वाहनों के लक्ष्य को सिर्फ बिक्री का आंकड़ा नहीं मानती हैं. वह कहती हैं, “ये एक मिलियन वाहन ड्राइवरों और उनके परिवारों की रोजी-रोटी चलाएंगे और हमारे शहरों में प्रदूषण भी काफी कम करेंगे”.

राउरकेला से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तक.

मिश्रा का उत्पादन क्षेत्र से जुड़ाव वाहन उद्योग में आने से काफी पहले शुरू हो गया था. ओडिशा के राउरकेला में बड़ी होते हुए उन्होंने देखा कि स्टील प्लांट ने शहर और उसकी अर्थव्यवस्था को कैसे आकार दिया.

वह कहती हैं, “स्टील प्लांट ने नौकरियां पैदा कीं, परिवारों को सहारा दिया और शहर को आगे बढ़ने का एहसास कराया. उत्पादन कोई काल्पनिक विचार नहीं था. उसका असर हर दिन दिखाई देता था”.

कॉलेज की प्रिंसिपल रहीं उनकी मां पढ़ाई-लिखाई को लेकर काफी सक्रिय थीं. किशोरावस्था में मिश्रा कभी-कभी अपनी मां के साथ आसपास की बस्तियों में जाती थीं और वहां बड़े लोगों को अपने हस्ताक्षर करना सिखाती थीं.

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इन अनुभवों ने उनकी सोच को आकार दिया. मिश्रा कहती हैं, “उद्योग मौके पैदा करता है, जबकि शिक्षा और भागीदारी लोगों को उन मौकों तक पहुंचने में मदद करती है”.

एनटीयू सिंगापुर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मिशिगन रॉस से एमबीए किया. महिंद्रा समूह में अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालने से पहले उन्होंने सिप्ला और मैकिन्से में काम किया.

मिश्रा के मुताबिक, हर अनुभव ने उन्हें अलग सीख दी. मैकिन्से ने उन्हें मुश्किल समस्याओं को व्यवस्थित तरीके से समझना सिखाया. सिप्ला ने बताया कि उत्पाद को बाजार तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ता है. महिंद्रा में उन्हें रणनीति, बदलाव और पूंजी के इस्तेमाल का अनुभव मिला.

उनके लिए सबसे बड़ा बदलाव रणनीति से संचालन की जिम्मेदारी में आना था. वह कहती हैं, “रणनीति से जुड़े पेशेवर के तौर पर मेरा मानना था कि अगर रणनीति सही है तो बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी. बाद में समझ आया कि रणनीति पूरी प्रक्रिया का छोटा हिस्सा है. ज्यादातर ढांचे सभी के पास उपलब्ध हैं. असली फर्क लोग पैदा करते हैं”.

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में यह सीख खास तौर पर काम आई, क्योंकि यहां तकनीक, बुनियादी सुविधाओं, ग्राहकों के व्यवहार और कारोबारी हिसाब को एक साथ काम करना होता है.

पुरुष प्रधान उद्योग में नेतृत्व और आगे की राह.

मिश्रा की पृष्ठभूमि को देखते हुए वाहन उद्योग में जाना स्वाभाविक अगला कदम नहीं था. हालांकि, उनके लिए उद्योग के नाम से ज्यादा अहम यह मौका था. वह कहती हैं, “इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तकनीक, पर्यावरण और ग्राहकों की बदलती जरूरतों से चलने वाले पीढ़ी में एक बार आने वाले बदलाव का हिस्सा बनने का मौका था. यह कारोबार का नेतृत्व करने और बड़े स्तर पर कुछ बनाने का अवसर भी था”.

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वाहन उद्योग के पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान होने का उनके फैसले पर ज्यादा असर नहीं पड़ा. वह कहती हैं, “मेरा हमेशा मानना रहा है कि दिलचस्प मौकों को अपनाना चाहिए, भले ही उन भूमिकाओं में पारंपरिक रूप से कोई भी रहा हो”.

उनके पेशेवर जीवन का यह बदलाव निजी तौर पर भी मुश्किल समय में आया. जब वह महिंद्रा समूह से जुड़ीं, तब उनकी बेटी सिर्फ नौ महीने की थी. उनके पति अपना कारोबार खड़ा कर रहे थे. ऐसे में परिवार को दो व्यस्त पेशेवर जिंदगियों के बीच जिम्मेदारियों का तालमेल बैठाना पड़ा.

मिश्रा कहती हैं, “मैंने बहुत जल्दी सीख लिया था कि करियर और परिवार के बीच कोई सही संतुलन नहीं होता. सिर्फ विकल्प, समझौते और प्राथमिकताएं होती हैं, जो समय के साथ बदलती रहती हैं”.

वह बड़ी जिम्मेदारियां लेने का भरोसा देने के लिए अपने परिवार और खासकर अपने पति को श्रेय देती हैं. इस अनुभव ने काम की जगह पर भागीदारी को लेकर उनकी समझ भी बदली. वह कहती हैं, “भागीदारी का मतलब सिर्फ प्रतिनिधित्व नहीं है. इसका मतलब ऐसा माहौल बनाना है, जहां लोग खुद को सुना और सम्मानित महसूस करें और जिंदगी के अलग-अलग दौर में उन्हें मदद मिले”.

महिंद्रा के इलेक्ट्रिक लास्ट माइल मोबिलिटी कारोबार के अगले चरण में वाहनों के साथ पूरे तंत्र को भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ना होगा. मिश्रा के मुताबिक, कंपनी आठ नए उत्पाद जोड़ रही है और उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है. हालांकि, सिर्फ ज्यादा वाहन आने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार अपने आप नहीं बढ़ेगी.

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वह कहती हैं, “कोई ड्राइवर तब तक इलेक्ट्रिक वाहन नहीं अपनाएगा, जब तक उसे उचित दर पर कर्ज न मिले, जरूरत के समय चार्जर न मिले और वाहन की सर्विस जल्दी न हो”.

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