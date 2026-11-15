बीबी जागीर कौर की 'घर वापसी', बोलीं- अकाली दल को मजबूत करना समय की जरूरत

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की पूर्व अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने बेगोवाल में अपने सपोर्टर्स के साथ अकाली दल में वापसी कर ली है. बीबी जागीर कौर ने पहले मुख्य एसएडी छोड़ दिया था और लगभग दो साल तक ज्ञानी हरप्रीत सिंह के नेतृत्व वाले गुट एसएडी (पुनर सुरजीत) से जुड़ी रही थीं.

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अब बादल की अगुवाई वाले एसएडी में लौटने का फैसला लेते हुए बीबी जागीर कौर ने कहा, 'पुनर सुरजीत ग्रुप के मकसद पूरे नहीं हो पाए और इस वक्त अकाली दल को मजबूत करना ही समय की सबसे बड़ी जरूरत है.'

हाल के सालों में मुख्य एसएडी में यह उनकी दूसरी वापसी है. इससे पहले भी उन्होंने मार्च 2024 में कुछ समय के लिए पार्टी जॉइन की थी, लेकिन बाद में फिर से रास्ते अलग कर लिए थे.

सियासी गलियारों में इस कदम को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीनियर लीडर्स को वापस लाने की एसएडी की कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है.

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मैथ्स की पूर्व टीचर बीबी जागी र कौर1995 में अकाली दल में शामिल हुईं, 1997 में भोलाथ विधानसभा सीट जीतीं और प्रकाश सिंह बादल सरकार में मंत्री रहीं.



वह 1999 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनीं और नवंबर 2020 में चौथी बार इसकी अध्यक्ष चुनी गईं. उन्होंने अकाली दल की महिला विंग का नेतृत्व भी किया है.

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कौर की वापसी से पहले, हरप्रीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी अकाल तख्त के उन लोगों से कभी समझौता नहीं करेगी जिन्हें उन्होंने 'भगोड़े' कहा.

यह एक तरह से बादल और अन्य एसएडी नेताओं पर कटाक्ष था. उन्होंने यह भी कहा कि उनके गुट ने बीजेपी के साथ गठबंधन की कभी बात नहीं की.

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