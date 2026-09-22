scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

चंद्रशेखर से मुसलमानों का क्यों हो रहा मोहभंग, एक-एक कर साथ छोड़ रहे मुस्लिम नेता

पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता व पूर्व सांसद अमीर आलम और पूर्व विधायक नवाजिश आलम ने आजाद समाज पार्टी को अलविदा कह दिया है. दोनों नेता 23 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होंगे, जिससे 2027 के चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद के 'दलित-मुस्लिम' समीकरण को बड़ा झटका लगा है.

Advertisement
X
चंद्रशेखर आजाद से मुस्लिम नेताओं का मोहभंग (Photo-ITG)
चंद्रशेखर आजाद से मुस्लिम नेताओं का मोहभंग (Photo-ITG)

उत्तर प्रदेश की सियासत में दलित-मुस्लिम समीकरण के सहारे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद 2027 में 'किंगमेकर' बनने की जुगत में हैं. सीएए-एनआरसी आंदोलनों और जामा मस्जिद विरोध प्रदर्शनों के दौरान चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए थे. 2024 में वह नगीना से सांसद भी बने, लेकिन 2027 से पहले उनका यह समीकरण बिखरता नजर आ रहा है.

पश्चिमी यूपी के कद्दावर मुस्लिम नेता व पूर्व सांसद अमीर आलम और उनके पूर्व विधायक बेटे नवाजिश आलम ने हाल ही में आजाद समाज पार्टी छोड़ दी है. इसके अलावा गुलफाम चौधरी भी चंद्रशेखर की पार्टी को अलविदा कह चुके हैं.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का सियासी तापमान बढ़ने के साथ ही मुस्लिम नेताओं का चंद्रशेखर आजाद से मोहभंग होने लगा है. चंद्रशेखर का साथ छोड़ने वाले ये मुस्लिम नेता अब कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं. ऐसे में 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर के दलित-मुस्लिम समीकरण पर संकट गहराने लगा है.

सम्बंधित ख़बरें

chandra shekhar azad
'फार्म हाउस में मेरी हत्या करने का षड्यंत्र रचा गया'- चंद्रशेखर का आरोप
west up imran masood and iqra hasan politician fight
इमरान मसूद बनाम इकरा हसन... दो मुस्लिम नेता क्यों आमने-सामने
Jayant Chaudhary meets cricketer Mohammad Shami, sparking political speculations.
जयंत चौधरी और मोहम्मद शमी की मुलाकात से गरमाई राजनीति, अटकलों का बाजार गर्म
UP assembly election bjp nitin nabin
UP में डैमेज कंट्रोल और हैट्रिक का प्लान, पुराने दिग्गजों से क्यों मिल रहे नितिन नवीन
bsp Mayawati up election 2027
मायावती ने बुलाई बसपा की बैठक, क्या ईशान आनंद को मिलेगी अहम जिम्मेदारी

चंद्रशेखर आजाद के लिए कितना बड़ा झटका?

2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद के उभार के बाद से माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में 'दलित-मुस्लिम' गठबंधन की एक नई सियासी धुरी खड़ी हो रही है. लेकिन महज दो साल में ही मुस्लिम नेताओं और समुदाय के बीच चंद्रशेखर को लेकर मोहभंग की स्थितियां बनने लगी हैं. नवाजिश आलम ने 18 सितंबर 2026 को पार्टी को अलविदा कह दिया. साथ ही उनके पिता व पूर्व सांसद अमीर आलम ने भी पार्टी छोड़ दी.

Advertisement

नवाजिश आलम के पिता अमीर आलम क्षेत्र के कद्दावर मुस्लिम नेताओं में गिने जाते हैं (और नवाजिश के दादा स्वर्गीय मीर आलम अपने दौर के दिग्गज नेता थे). नवाजिश खुद बुढ़ाना विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं. अमीर आलम कैराना से सांसद और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं. ये नेता आरएलडी छोड़कर आजाद समाज पार्टी में आए थे, लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले सियासी पाला बदलने जा रहे हैं.

नवाजिश आलम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि आजाद समाज पार्टी को जिस उम्मीद के साथ जॉइन किया था, वह पूरी नहीं हो सकी. साथ ही उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी की खुद दलित समुदाय के बीच ही स्वीकार्यता नहीं है; ऐसे में मुस्लिम वोटों के सहारे सिर्फ बीजेपी को लाभ पहुंचाना ही मकसद दिखता है. अमीर आलम ने भी आसपा नेतृत्व पर वादे पूरे न करने और संपर्क में कमी के आरोप लगाए हैं. खुद अमीर आलम ने मीडिया से 23 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने की पुष्टि की है.

नवाजिश और अमीर आलम थामेंगे कांग्रेस का हाथ

पूर्व सांसद अमीर आलम और उनके पूर्व विधायक बेटे नवाजिश आलम का नया सियासी ठिकाना अब कांग्रेस होगा. 2027 में दोनों बाप-बेटे कांग्रेस के टिकट पर चुनावी रण में हुंकार भरते दिख सकते हैं. बुधवार (23 सितंबर) को कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में दोनों कांग्रेस का हाथ थामेंगे, यानी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर नई सियासी पारी शुरू करेंगे.

Advertisement

करीब डेढ़ साल पहले राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए पिता-पुत्र की यह नई राजनीतिक पारी पश्चिमी यूपी की सियासत में चर्चा का विषय बन गई है. इस कदम से नए सियासी समीकरण बनने से इनकार नहीं किया जा सकता. नवाजिश आलम और उनके समर्थकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ मुख्य लड़ाई अब कांग्रेस और सपा ही लड़ रही है. ऐसे में किसी क्षेत्रीय या छोटे दल में रहकर मुस्लिम समाज के सियासी हितों की रक्षा नहीं की जा सकती.

पिता-पुत्र की मानी जाती है मजबूत सियासी पकड़

पिता-पुत्र की यह सियासी जोड़ी वेस्ट यूपी में बेहद मजबूत और जनाधार वाली मानी जाती है. आलम परिवार का अपना लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है. अमीर आलम के राजनीतिक सफर को देखें तो वह 1985 में पहली बार थानाभवन से विधायक बने; 1989 में मोरना सीट से विधानसभा पहुंचे; 1996 में फिर थानाभवन लौटे और विधायक चुने गए. उसके बाद वह कैराना से सांसद चुने गए और बाद में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए.

अमीर आलम ने 2018 में रालोद में वापसी की थी और 2025 में आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए थे. अमीर आलम का चंद्रशेखर के साथ जाना वेस्ट यूपी का बड़ा सियासी घटनाक्रम माना गया था, लेकिन अब डेढ़ साल बाद 18 सितंबर 2026 को उन्होंने आसपा से इस्तीफा दे दिया और आगे की पारी कांग्रेस के साथ बढ़ाने का फैसला किया है.

Advertisement

नवाजिश आलम भी पिता के नक्शे-कदम पर सियासत में कूदे. वह 2012 में बुढ़ाना से सपा के टिकट पर विधायक बने. 2017 में मीरापुर सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन हार गए. 2018 में रालोद में शामिल हुए, लेकिन वहां टिकट न मिलने के चलते 2025 में पिता के साथ आसपा में शामिल हो गए. अब 18 सितंबर 2026 को उन्होंने पिता के साथ आसपा से इस्तीफा दे दिया और 23 सितंबर को कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं.

यूपी के 2027 चुनाव पर क्या होगा असर?

नवाजिश आलम और अमीर आलम का कांग्रेस में शामिल होना पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 'मुस्लिम री-कनेक्ट' नीति का हिस्सा माना जा रहा है. इमरान मसूद और इकरा हसन जैसे युवा मुस्लिम चेहरों के उभार के बाद, क्षेत्र के अन्य प्रभावशाली परिवार भी अब खुद को मुख्यधारा के राजनीतिक गठबंधनों से जोड़ने को तरजीह दे रहे हैं.

नवाजिश आलम और अमीर आलम का यह फैसला न केवल मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना और मीरापुर सीटों के समीकरण बदलेगा, बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद के लिए अपने कोर 'दलित-मुस्लिम' जनाधार को बचाए रखने की बड़ी चुनौती भी खड़ी कर चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भोपाल: गरबा को लेकर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर बवाल, कांग्रेस MLA आरिफ मसूद बोले- 'सुधर जाओ' |
    होमगार्ड भर्ती दौड़ में मौत, गले में बोतल कैसे फंसी? पुलिस जांच में जुटी |
    पटियाला NSNIS में साइकिलिंग कोच पर POCSO एक्ट के तहत FIR, नाबालिग खिलाड़ी से रेप का आरोप |
    870 किलो बारूद, सुसाइड जैकेट, IED... PAK में युद्ध जैसी तैयारी कर आए थे हमलावर |
    इटली में हो रही है बुर्का पर बैन की तैयारी... अभी किन- किन देशों में है |
    सत्य निकेतन हादसे पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने पूछा- रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधि कैसे |
    लालबागचा के दरबार में चोरी? एक्ट्रेस ने चढ़ाए 500 रुपये, पलक झपकते हुआ गायब! यूजर्स ने किया नोटिस |
    बोर्ड परीक्षा का डर होगा छूमंतर! 10वीं-12वीं के सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम जारी, ऐसे करें डाउनलोड |
    Onion Juice for Hair Growth: झड़ते बालों ने कर दिया है परेशान! बालों पर ऐसे लगाएं प्याज का रस, बालों की ग्रोथ में मिलेगी मदद |
    Shukra Vakri 2026: पितृपक्ष में शुक्र वक्री, दिवाली तक इन 3 राशियों पर धन लुटाएंगी मां लक्ष्मी
    Advertisement