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भोपाल: गरबा को लेकर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर बवाल, कांग्रेस MLA आरिफ मसूद बोले- 'सुधर जाओ'

BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के गरबा में मुस्लिम युवकों के आने और 'छोरे तैयार हैं' वाले बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे घटिया बयान बताकर सुधरने की नसीहत दी, जबकि एआईएमआईएम ने इसे देश बांटने वाली राजनीति बताया है.

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BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर बवाल. (File photo: ITG)
BJP विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान को लेकर बवाल. (File photo: ITG)

भोपाल के हुजूर से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के गरबा आयोजनों को लेकर दिए गए बयान के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कहा कि गरबा में अकेले मुस्लिम लड़के न आएं, बल्कि अपनी बहन-बेटियों को भी साथ लाएं. इस बयान का वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने तीखी आपत्ति जताई. हालांकि, रामेश्वर शर्मा ने अपने बयान को सही ठहराते हुए लव जिहाद रोकने की बात कही है.

दरअसल, विधायक रामेश्वर शर्मा ने करोंद में जन्माष्टमी के मौके पर मटकी फोड़ कार्यक्रम में ये बयान दिया था, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा था कि किसी को भी गरबा में आना है तो देवी मां की आराधना और प्रार्थना करने का भाव से आए. फिर अकेले मुस्लिम लड़के ही क्यों आने चाहते हैं, गरबा में. उनकी भी तो बहन बेटियां हैं, गरबा में हमारी भी बहन-बेटियां जाती हैं तो वो भी अपनी बहनों के लेकर गरबा में आएं और देवी मां की पूजा करें.

उन्होंने कहा कि अगर तुमको हिंदू धर्म से इतना ही लगाव हो गया है तो जिस तरह रहीम के मन में, रसखान के मन में कन्हा बस गए थे. ऐसे ही राम-कृष्ण, महावीर और गौतमबुद्ध को अपने मन में बसाओ. सनातन स्वीकार करो.

बीजेपी विधायक ने आगे कहा कि डीएनए भी तो तुम्हारा वहीं तो है, कौन-से अरब देशों से पैदा हुए हो. लेकिन गरबा को तमाशा बनाओंगे या लव जिहाद की नौटंकी करोंगे तो ध्यान रखना भारत का नौजवान तैयार है. ये नौजवान अपने मां-बापों की सेवा करेगा और बहनों की भी रक्षा करेगा. साथ ही मां जगदंबा से आशीर्वाद लेकर राकक्षों का अंत भी करेगा.

कांग्रेस MLA ने किया पलटवार

रामेश्वर शर्मा की इन्हीं टिप्पणियों पर भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने तीखा पलटवार किया. आरिफ मसूद ने कहा कि रामेश्वर शर्मा का ये बयान बेहद गंदा और घटिया है. उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि वह इतना ही कहेंगे कि सुधर जाओ, बदतमीजियां मत करो और अपने मुंह से इतना गंदा बयान मत उगलो. कांग्रेस ने इस तरह की बयानबाजी को समाज के माहौल को खराब करने वाला बताया है.

'देश को बांटने का काम न करें'

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रामेश्वर के बयान पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष मोहसिन अली खान ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मैं रामेश्वर शर्मा जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा है, उससे निश्चित रूप से देश में बंटवारा होता है. उन्हें अब इस बारे में भारतीय जनता पार्टी के अपने वरिष्ठ नेताओं से बात करनी चाहिए. उन्हें मुख्तार अब्बास नकवी से बात करनी चाहिए. उन्हें शाहनवाज हुसैन से बात करनी चाहिए, जिन्होंने अलग-अलग धर्मों के बीच भाईचारे को बढ़ावा दिया है.

उन्होंने आर्टिकल 25 का जिक्र करते हुए कहा कि तो आज सवाल ये उठता है कि अनुच्छेद 25 देश के हर नागरिक को अपनी पसंद के कपड़े पहनने, अपनी पसंद का धर्म मानने और किसी भी धर्म के व्यक्ति से शादी करने की आजादी देता है. अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच शादी की इजाजत है. स्पेशल मैरिज एक्ट इसके लिए आजादी देता है.

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'संविधान पढ़ें विधायक'

उन्होंने रामेश्वर शर्मा को संविधान पढ़ना चाहिए की सलाह देते हुए कहा, 'रामेश्वर शर्मा जी सिर्फ संविधान पर हमला करने, तुष्टीकरण और दो धर्मों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की बातें करते हैं. हम उन सभी लोगों की निंदा और विरोध करते हैं जो देश को बांटने का काम करते हैं.'

'कोई विवादित बयान नहीं दिया'

वहीं, विवाद बढ़ने पर रामेश्वर शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने कोई विवादित बयान नहीं दिया. गरबा आस्था का केंद्र है और दूसरे धर्म के लड़के वहां आकर लव जिहाद करने की कोशिश करते हैं.

उन्होंने कहा कि अगर आना है तो बहन-बेटियों के साथ आएं. उन्होंने दोहराया कि सनातन के छोरे बहनों की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने अपील की कि दूसरे धर्म के लोग आएं, लेकिन लड़कियों के साथ छेड़खानी कतई बर्दाश्त नहीं होगी.

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