पटियाला NSNIS में साइकिलिंग कोच पर POCSO एक्ट के तहत FIR, नाबालिग खिलाड़ी से रेप का आरोप

पटियाला स्थित नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी NSNIS में साइकिलिंग कोचमक्सात अयेज़बायेव के खिलाफ नाबालिग खिलाड़ी से कथित दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है. आरोपी कोच कजाकिस्तान का रहने वाला बताया गया है. मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश में विशेष टीमें लगाई गई हैं. पटियाला के एसपी सिटी मोहित अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस को यह मामला 18 सितंबर को रिपोर्ट हुआ था. नाबालिग खिलाड़ी की ओर से दिए गए बयान और संबंधित अधिकारियों से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की. पुलिस के मुताबिक शिकायत में कथित घटना 13 सितंबर की बताई गई है.

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मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी कोच की तलाश शुरू कर दी. जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि Maxat Ayezbayev दिल्ली में किसी कैंप में मौजूद हो सकता है. इसके बाद पटियाला पुलिस की टीमें दिल्ली पहुंचीं और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय किया. हालांकि पुलिस को आरोपी दिल्ली में नहीं मिला. पुलिस के मुताबिक आरोपी का पासपोर्ट बरामद कर उसे अपने कब्जे में ले लिया गया है. पुलिस अब आरोपी की तलाश के साथ मामले से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच कर रही है.

पुलिस की शुरुआती जांच में एक अहम बात सामने आई है. पुलिस के मुताबिक आरोपी कोच ने संबंधित परिसर में एक दिन के लिए कमरा लिया था. इसी परिसर में खिलाड़ी भी रहते हैं. आरोपी ने वहां किस उद्देश्य से कमरा लिया था और उस दौरान वास्तव में क्या घटनाक्रम हुआ, इसका पता विस्तृत जांच के बाद ही चलेगा. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी परिसर में कब आया, किसके संपर्क में था और कथित घटना से जुड़े सभी तथ्य क्या हैं. फिलहाल पुलिस के अनुसार आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने नहीं आई है. हालांकि इस पहलू पर भी जांच जारी है.

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BNS और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज

एसपी सिटी मोहित अग्रवाल के मुताबिक मामले में BNS की धारा 64(2), BNS की धारा 351(3) और POCSO Act के तहत कार्रवाई की गई है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं. एसपी सिटी ने कहा कि संवेदनशील मामलों में कई बार पीड़ित घटना के तुरंत बाद सामने नहीं आ पाता. नाबालिग की ओर से पुलिस को जानकारी दिए जाने के बाद अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की और संबंधित संस्थानों के साथ समन्वय किया गया.

पुलिस का कहना है कि मामले की जांच विभिन्न पहलुओं से की जा रही है और जांच के किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं जाएगा. नाबालिग से संबंधित मेडिकल प्रक्रिया भी की गई है और मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया जारी है. आगे की कार्रवाई जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी.

मामला नाबालिग से जुड़ा होने के कारण एसपी सिटी ने मीडिया और आम लोगों से उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि मामले की जानकारी जुटाने के नाम पर पीड़ित या उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. पुलिस ने आम लोगों से यह भी अपील की है कि अगर किसी व्यक्ति के पास आरोपी Maxat Ayezbayev के संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी है तो वह तुरंत पटियाला पुलिस के साथ साझा करे.

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पुलिस ने नाबालिग की पहचान छिपाने की अपील की

मामले को लेकर जालंधर कैंट से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री प्रगट सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स में नाबालिग बच्चों, खासकर लड़कियों के साथ ऐसी घटना होना गलत है. अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है तो सिस्टम को उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए. प्रगट सिंह ने कहा कि आरोपी चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, कानून सबके लिए बराबर है. उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि वह जिस जगह पर है, वहां के कानून के बारे में उसे जानकारी है.

उन्होंने कोच और खिलाड़ियों के रिश्ते का जिक्र करते हुए कहा कि कोच का अपने बच्चों और स्टूडेंट के साथ पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यह नहीं होना चाहिए. फिलहाल पटियाला पुलिस आरोपी कोच की तलाश में जुटी है. पुलिस ने उसका पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लिया है और विशेष टीमें अलग-अलग पहलुओं पर जांच कर रही हैं. मामले में आगे क्या तथ्य सामने आते हैं, यह पुलिस की जांच और मेडिकल रिपोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होगा.

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