Shukra Vakri 2026: पितृपक्ष में शुक्र वक्री, दिवाली तक इन 3 राशियों पर धन लुटाएंगी मां लक्ष्मी

3 अक्टूबर को सुखों के प्रदाता शुक्र ग्रह वक्री होने वाले हैं. यानी इस दिन शुक्र की उल्टी चाल शुरू हो जाएगी. इसके बाद शुक्र 14 नवंबर तक वक्री अवस्था में ही अलग-अलग राशियों में संचरण करेंगे. ज्योतिषविदों का कहना है कि शुक्र की उल्टी चाल तीन राशियों के लिए बेहद शुभ मानी जा रही है. इन राशियों की धनधान्य की स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है. कार्यों का दबाव कम हो सकता है. सेहत की स्थिति में अच्छी रहेगी. आइए विस्तार से जानते हैं.

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मेष राशि

शुक्र आपकी राशि के सातवें भाव में वक्री होंगे. सातवां भाव रिश्तों और साझेदारी से जुड़ा माना जाता है. ऐसे में व्यक्तिगत रिश्तों में कोई नया और खूबसूरत बदलाव देखने को मिल सकता है. कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण रह सकता है. बिजनेस में मुनाफे के अवसर मिल सकते हैं. इस दौरान नए आइडिया दिमाग में आएंगे और कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में कामयाबी मिल सकती है.

मिथुन राशि

शुक्र की वक्री चाल आपके लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है. इस दौरान मंगल दूसरे भाव में रहेंगे और शुक्र-राहु के बीच सीधा त्रिकोण संबंध बनेगा. इसका प्रभाव जातकों के आत्मविश्वास, साहस और पराक्रम पर पड़ सकता है. इस अवधि में रचनात्मकता बढ़ सकती है. डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट क्रिएशन से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं. स्टॉक मार्केट से जुड़े लोगों के लिए भी आर्थिक फायदे के मौके बन सकते हैं. धन की स्थिति में सुधार आने के संकेत हैं. पुराने कर्ज या उधार से राहत मिलने की संभावना भी जताई गई है.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का वक्री होना कई मायनों में खास रह सकता है. शुक्र आपकी राशि के चौथे भाव में वक्री होंगे. इसी भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण होगा. वहीं लग्न भाव में उच्च के गुरु विराजमान हैं. इस ग्रह स्थिति के प्रभाव से मानसिक शांति मिल सकती है. समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग बन सकते हैं. परिवार के साथ अच्छा समय बीत सकता है और घर का माहौल खुशहाल रह सकता है. इसके अलावा किसी पुराने विवाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले में राहत मिलने के संकेत भी हैं.

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