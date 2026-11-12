ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर अखिलेश बोले- सियासी कठपुतली न बनें, यूपी में PDA ही सबसे बड़ा विकल्प

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज औपचारिक रूप से अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है. इस नए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' ने सूबे की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने और चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने की घोषणा की है. ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आ गई है.

और पढ़ें

अखिलेश यादव ने ओवैसी-चंद्रशेखर के नए 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' का स्वागत करते हुए एक ओर जहां इसे बीजेपी के वोटबैंक में सेंध लगाने वाला बताया है, वहीं दूसरी ओर इशारों-इशारों में इसे सियासी कठपुतली न बनने की नसीहत भी दी है.

भाजपा को करेगा गठबंधन नुकसान-अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि समाज के स्तर पर परिवर्तन होना ही चाहिए, लेकिन वास्तविक सफलता तब मिलेगी जब ‘राजनीतिक परिवर्तन मोर्चा’ सक्रिय होगा. उन्होंने कहा कि पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) समाज के भले के लिए जो भी साम्प्रदायिक ताकतों से सच में लड़ेगा और समाज की आवाज उठाएगा, उसकी ईमानदार आवाज़ अवाम तक पहुंचाने में हम सहयोग करेंगे.

सपा प्रमुख के मुताबिक, इस नए मोर्चे से विपक्ष को यह फायदा होगा कि जो भोले-भाले लोग भावनात्मक जुमलों और बहकावे में आकर साम्प्रदायिक शक्तियों को वोट दे देते थे, उनके पास अब एक और विकल्प खुला रहेगा. इससे भाजपा को 2 से 3 प्रतिशत वोटों का और नुकसान होगा. इससे भाजपा तो कहीं की नहीं रहेगी.

Advertisement

'कठपुतली' और 'वोटों की ठेकेदारी' पर तंज

अखिलेश यादव ने ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन की मंशा पर सवाल उठाते हुए सख्त संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि जिनका मकसद केवल बातों और बयानों से सरगर्मी पैदा करना होता है, जनता उनका सच समझती है. उन्होंने कहा कि ऐसे नए मोर्चों से लोकतंत्र और भी मजबूत होता है, बशर्ते उसके पीछे अपने समाज की भलाई की मंशा हो, किसी तीसरे का काला-मंसूबा नहीं. अगर कोई सियासत की कठपुतली बनकर रह जाता है तो जनता ज़मानत जब्त भी करवा देती है.

साथ ही सपा प्रमुख ने उम्मीद जताई कि इस कदम से राजनीति में 'वोटों की ठेकेदारी प्रथा' खत्म होगी और हर कोई अपने समाज के सच्चे हित के लिए काम करेगा.

'यूपी में PDA ही जनता का सबसे बड़ा विकल्प'

अखिलेश यादव ने आगामी विधानसभा चुनावों की तस्वीर साफ करते हुए कहा कि बहुत दिनों से अपेक्षित इस घटनाक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव में जिसका आधारभूत वोट ज्यादा होगा, वास्तव में 'परिवर्तन' चाहने वाली जनता उसी की तरफ जाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस संदर्भ में 'पीडीए' से बड़ा कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं है.

अवधेश प्रसाद और नदवी ने बोला सीधा हमला

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी तो सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सीधा हमला बोला. उन्होंने इस मोर्चे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी चुनाव लड़ने या गठबंधन करने का अधिकार है, लेकिन यूपी की राजनीति में इस गठबंधन का कोई खास महत्व नहीं है. प्रदेश की जनता भाजपा सरकार से त्रस्त है और उन्हें भरोसा है कि केवल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ही बीजेपी को सत्ता से बाहर कर सकते हैं.

Advertisement

वहीं, सपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने इस गठबंधन को सीधे तौर पर "बीजेपी की बी-टीम" करार देते हुए आरोप लगाया है कि ओवैसी और चंद्रशेखर पर्दे के पीछे से भाजपा के इशारे पर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए साथ आए हैं. सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कहते हैं कि INDIA गठबंधन में तो पहले से ही मुस्लिम शामिल हैं. ओवैसी अपनी स्थिति मजबूत करने के बजाय, चंद्रशेखर के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए हैदराबाद से क्यों आ रहे हैं?

उन्होंने कहा कि मैं मुसलमानों को 'अब्दुल' कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताता हूं. सही शब्द 'मुस्लिम' या 'मुसलमान' हैं. मुसलमानों को अपने अधिकारों की रक्षा खुद करनी चाहिए और दूसरे राज्यों के नेताओं पर निर्भर रहने के बजाय, अपनी समझ से अपने प्रतिनिधि चुनने चाहिए. ओवैसी को अपने गृह राज्य के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए. ऐतिहासिक चारमीनार को मंदिर में बदलने की कोशिशें हो रही हैं. वे इस मुद्दे पर कुछ क्यों नहीं बोलते?

अखिलेश पर असदुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना

असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन का ऐलान करने के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों को सिर्फ वोटर के तौर पर देखते हैं, नेता के तौर पर नहीं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को अपनी राजनीतिक नेतृत्व क्षमता विकसित करनी होगी और अपनी बात सम्मान के साथ रखनी होगी.

Advertisement

ओवैसी ने अखिलेश पर मुस्लिम समाज को राजनीतिक नेतृत्व में पर्याप्त जगह नहीं देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ वोट देने वाले समुदाय के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब मुस्लिम समाज अपनी लीडरशिप खुद तैयार करेगा और राजनीतिक फैसलों में सम्मान के साथ हिस्सेदारी मांगेगा. जब उनसे पूछा गया कि वह खुद मुस्लिम नेतृत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर चंद्रशेखर को आगे कर रहे हैं, तो ओवैसी ने कहा कि बिल्कुल, उन्हें मान-सम्मान के साथ मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे रखा जाएगा.

---- समाप्त ----