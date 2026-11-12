scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Miss Universe 2026: भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने भेजी है ये खूबसूरत हसीना! कौन हैं इंडियन कंटेस्टेंट? देखें दोनों की ग्लैमरस PHOTOS

Miss Universe Pakistan 2026: नवंबर में होने वाली मिस यूनिवर्स 2026 की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने भी कमर कस ली है. हाल ही में मनोविज्ञान की छात्रा मिस्बाह अरशद को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 का ताज पहनाया गया है जो मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगी.

Advertisement
X
मिस यूविवर्स 2026 (Photo: ITG)
मिस यूविवर्स 2026 (Photo: ITG)

Miss Universe 2026: दुनिया के सबसे बड़े सौंदर्य मुकाबलों में से एक मिस यूनिवर्स 2026 का मंच पूरी तरह से सज चुका है. इस साल प्यूर्टो रिको में आयोजित हो रहे 75वें मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में दुनिया भर की सुंदरियां अपनी खूबसूरती, बौद्धिक क्षमता और स्टाइल का जलवा बिखेर रही हैं. मिस यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले 24 नवंबर को सैन जुआन के होसे मिगुएल अग्रेलो कोलोसियम में होगा.

इस वैश्विक मंच पर भारतीय सुंदरी कजिया लिज मेजो को कड़ी टक्कर देने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली हसीना मिसबाह अरशद को मैदान में उतारा है. मिसबाह अरशद की ग्लैमरस तस्वीरें और उनका इंटरनेशनल रैंप वॉक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं पाकिस्तान की इस नई ब्यूटी क्वीन के बारे में...

कौन हैं मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 

सम्बंधित ख़बरें

ias pari bishnoi new haveli house
हरियाणा में बना राजस्थानी महल, कुछ ऐसा है IAS परी बिश्नोई का नया घर
suresh raina bhai dooj celebration
बहन संग सुरेश रैना ने मनाया भाई दूज, एथनिक कुर्ते में लगे हैंडसम
Yuvraj Singh Brother Zoravar Singh wife neelam shares maternity photos (Photo: ITG)
युवराज सिंह बनेंगे 'ताऊ'! छोटे भाई जोरावर की पत्नी ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, पिंक गाउन में छाईं, सास शबनम ने लुटाया प्यार; PHOTOS
Samreen Kaur engagement ring
अर्शदीप ने मंगेतर को पहनाई खास रिंग,138 साल पुराना डिजाइन, जानें कीमत
How to Reuse Diwali Sweets
दिवाली पर बची मिठाई फेंके नहीं, आटे में भरकर बनाएं मीठे पराठे

मिस्बाह अरशद पाकिस्तान के लाहौर से हैं. वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं और शिक्षा के जरिए लड़कियों को सशक्त बनाने में यकीन रखती हैं. जुलाई 2026 में शेयर किए गए एक वीडियो में वो पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक स्कूल का दौरा करती नजर आई थीं.

उन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है जिसमें जापान में हुआ 'मिस इंटरनेशनल 2023' भी शामिल है. खूबसूरती और स्टाइल के साथ-साथ अपनी काबिलियत के लिए पहचानी जाने वाली मिसबाह अरशद काफी ग्लैमरस भी हैं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Misbah Arshad (@mis.bah.a)

भारतीय सुंदरी के साथ खूबसूरत बॉन्डिंग

फिलीपींस में आयोजित एक भव्य प्रतियोगिता में मिसबाह अरशद को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 चुना गया. मिसबाह अरशद ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 कजिया लिज मेजो की जीत पर उन्हें बधाई दी थी और दोनों सुंदरियों का यह खेल भावना से भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आया.

भारत की ओर से कौन लेंगी हिस्सा?

मिस यूनिवर्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व काजिया लिज मेजो करेंगी. केरल के मावेलिक्कारा की रहने वाली 19 वर्षीय काजिया ने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया था. उन्होंने 52 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की.

काजिया सिर्फ मॉडल ही नहीं, बल्कि लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं. उनका बचपन अबू धाबी में बीता है. उन्हें क्लासिकल डांस का भी शौक है और वो करीब 12 साल तक इसकी ट्रेनिंग ले चुकी हैं. इसके अलावा उन्हें गाना गाने और ड्रम्स व वायलिन बजाने में भी दिलचस्पी है.

मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने से पहले काजिया मिस टीन दीवा 2024 का ताज भी जीत चुकी हैं. उन्होंने मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और फर्स्ट रनर-अप रही थीं. अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी नजर भारत के चौथे मिस यूनिवर्स खिताब पर होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    33 साल बाद NVIDIA से Jensen Huang की विदाई, अब इस महिला के हाथ में होगी कंपनी की कमान |
    पिता ने छोड़ा...दोस्तों ने दिया धोखा, 23 साल की एक्ट्रेस ने मां पर कुर्बान की जिंदगी! दर्द में बीता बचपन, नहीं करना चाहती शादी |
    पहाड़ों पर गाड़ी चलती रही, ड्राइवर बाहर रील बनाता रहा... वीडियो वायरल |
    ट्रेन के एक बाथरूम में 10 यात्री! छठ पर घर लौटने के लिए जोखिम भरा सफर |
    मुंबई के KEM अस्पताल की 7 लिफ्ट बंद, मरीजों और परिजनों का हाल बेहाल! |
    हैशटैग AQI: सर्दियों में ही क्यों याद आती है साफ हवा, बाकी साल कहां चली जाती है हमारी चिंता? |
    Jensen Huang Resigns: अफेयर के बाद Nvidia से हुआंग की छुट्टी, ये 10 लोग तलाशेंगे नया CEO! |
    30 सेकेंड, 10 वार और मौत... समस्तीपुर के नशा मुक्ति केंद्र में मरीज ने प्रबंधक को रॉड से मार डाला |
    RK सिन्हा के ब्रह्मभोज में एक साथ दिखे सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर और रोहिणी आचार्य, तस्वीर वायरल |
    भारत में नई कार कंपनी की एंट्री, लॉन्च करेगी दो धांसू गाड़ियां, देखें PHOTOS
    Advertisement