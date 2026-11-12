Miss Universe 2026: भारत को टक्कर देने के लिए पाकिस्तान ने भेजी है ये खूबसूरत हसीना! कौन हैं इंडियन कंटेस्टेंट? देखें दोनों की ग्लैमरस PHOTOS

Miss Universe 2026: दुनिया के सबसे बड़े सौंदर्य मुकाबलों में से एक मिस यूनिवर्स 2026 का मंच पूरी तरह से सज चुका है. इस साल प्यूर्टो रिको में आयोजित हो रहे 75वें मिस यूनिवर्स कॉम्पिटिशन में दुनिया भर की सुंदरियां अपनी खूबसूरती, बौद्धिक क्षमता और स्टाइल का जलवा बिखेर रही हैं. मिस यूनिवर्स का ग्रैंड फिनाले 24 नवंबर को सैन जुआन के होसे मिगुएल अग्रेलो कोलोसियम में होगा.

और पढ़ें

इस वैश्विक मंच पर भारतीय सुंदरी कजिया लिज मेजो को कड़ी टक्कर देने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी खूबसूरत और प्रतिभाशाली हसीना मिसबाह अरशद को मैदान में उतारा है. मिसबाह अरशद की ग्लैमरस तस्वीरें और उनका इंटरनेशनल रैंप वॉक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. आइए जानते हैं पाकिस्तान की इस नई ब्यूटी क्वीन के बारे में...

कौन हैं मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026

मिस्बाह अरशद पाकिस्तान के लाहौर से हैं. वो एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं और शिक्षा के जरिए लड़कियों को सशक्त बनाने में यकीन रखती हैं. जुलाई 2026 में शेयर किए गए एक वीडियो में वो पाकिस्तान के लाहौर शहर के एक स्कूल का दौरा करती नजर आई थीं.

उन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया है और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया है जिसमें जापान में हुआ 'मिस इंटरनेशनल 2023' भी शामिल है. खूबसूरती और स्टाइल के साथ-साथ अपनी काबिलियत के लिए पहचानी जाने वाली मिसबाह अरशद काफी ग्लैमरस भी हैं.

Advertisement

भारतीय सुंदरी के साथ खूबसूरत बॉन्डिंग

फिलीपींस में आयोजित एक भव्य प्रतियोगिता में मिसबाह अरशद को मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2026 चुना गया. मिसबाह अरशद ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 कजिया लिज मेजो की जीत पर उन्हें बधाई दी थी और दोनों सुंदरियों का यह खेल भावना से भरा अंदाज फैंस को खूब पसंद आया.

भारत की ओर से कौन लेंगी हिस्सा?

मिस यूनिवर्स 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व काजिया लिज मेजो करेंगी. केरल के मावेलिक्कारा की रहने वाली 19 वर्षीय काजिया ने 23 अगस्त 2026 को जयपुर में आयोजित मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया था. उन्होंने 52 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर यह उपलब्धि हासिल की.

काजिया सिर्फ मॉडल ही नहीं, बल्कि लॉ की पढ़ाई भी कर रही हैं. उनका बचपन अबू धाबी में बीता है. उन्हें क्लासिकल डांस का भी शौक है और वो करीब 12 साल तक इसकी ट्रेनिंग ले चुकी हैं. इसके अलावा उन्हें गाना गाने और ड्रम्स व वायलिन बजाने में भी दिलचस्पी है.

मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने से पहले काजिया मिस टीन दीवा 2024 का ताज भी जीत चुकी हैं. उन्होंने मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और फर्स्ट रनर-अप रही थीं. अब अंतरराष्ट्रीय मंच पर उनकी नजर भारत के चौथे मिस यूनिवर्स खिताब पर होगी.

---- समाप्त ----