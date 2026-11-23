दक्षिण कोरिया के कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में AI से नकल रोकने में किए गए इंतजाम पर बवाल हो गया है. इसके बाद से देश के शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिन (Choi Kyo-jin) ने इस्तीफा दे दिया है. इस दौरान उन्होंने परीक्षा से ठीक पहले नियमों में हुए बदलाव की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया है.

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दरअसल, पिछले हफ्ते दक्षिण कोरिया में कॉलेज प्रवेश के लिए एक बेहद अहम परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें 5.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. परीक्षा में AI की मदद से नकल किए जाने की आशंका के बाद सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. हालांकि, इन इंतजामों को लेकर छात्रों और अधिकारियों को परेशानी हुई और शिक्षा मंत्रालय की तैयारियों पर सवाल उठने लगे.

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत एक राष्ट्रीय टैक्स अकाउंटेंट परीक्षा में नकल के मामले के बाद सामने आई. इस परीक्षा में सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले उम्मीदवार ने स्वीकार किया कि उसने नकल करने के लिए छोटे कैमरे, स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया था. इसके बाद से सरकार को डर था कि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी कहीं AI और छिपे हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मदद से नकल कर सकते हैं. इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से परीक्षा से ठीक पहले नियम और सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई.

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परीक्षा में चेक किए गए चश्मे और कपड़े

इसके बाद से परीक्षा करीब आठ घंटे चली. इस दौरान नकल रोकने के लिए कई तरह के कदम उठाए गए. परीक्षा केंद्रों पर वाई-फाई पर पाबंदी लगाई गई. छात्रों के चश्मे और कपड़ों के बटन तक की जांच की गई, ताकि उनमें कोई छिपा हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस न हो. इसके अलावा, मोबाइल फोन छिपाकर ले जाने वालों का पता लगाने के लिए देशभर में अलर्ट भी जारी किए गए. इन सख्त इंतजामों के दौरान दर्जनों प्रतिबंधित मोबाइल फोन मिले. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि इन सभी फोन को परीक्षा में नकल करने के लिए ही लाया गया था या नहीं.

शिक्षा मंत्री के बयान पर भी उठे सवाल

शिक्षा मंत्री चोई क्यो-जिन को परीक्षा की तैयारियों के अलावा अपने एक बयान को लेकर भी आलोचना का सामना करना पड़ा. उन्होंने कहा था कि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें नहीं लगता कि वह AI की मदद से की जाने वाली नकल को पकड़ पाएंगे. उनके इस बयान पर नए चर्चा शुरू हो गई. चोई ने माना कि सरकार ने परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं की थी. आखिरी समय में बार-बार नियम बदलने से छात्रों और परीक्षा अधिकारियों को परेशानी हुई. इसी की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया. राष्ट्रपति ने उनके इस्तीफे को 1 घंटे के अंदर स्वीकार कर लिया. साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय परीक्षा के प्रबंधन और इससे जुड़े कानूनों की व्यापक समीक्षा करने का आदेश दिया है.

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